Самарские власти пообещали помочь с восстановлением ж/д моста после диверсии

Азаров: Самарская область поможет с восстановлением ж/д моста через Чапаевку после диверсии

«Попытки совершения террористических актов в отношении объектов инфраструктуры Самарской области предпринимаются не в первый раз, но благодаря слаженной работе всех ведомств и служб все они были пресечены», – цитирует Азарова ТАСС.

Он пояснил, что находится на постоянной связи с правоохранительными органами, а также провел переговоры с начальником Куйбышевской железной дороги Вячеславом Дмитриевым.

«Устраняются все отклонения от графика движения поездов. Часть маршрутов скорректированы и перенаправлены в обход. Регион окажет необходимое содействие в проведении ремонтно-восстановительных работ», – подчеркнул губернатор.

Министерству транспорта Самарской области поручено подстраховать Куйбышевскую железную дорогу по маршрутам, где временно приостановлено движение. «По пригородным маршрутам, там, где это требуется, дополнительно предприняты усилия по обеспечению передвижения пассажиров автобусами», – добавил глава региона.

В региональном управлении ФСБ указали, что в районе железнодорожного моста через реку Чапаевка в Самарской области произошел хлопок. Сообщение о хлопке поступило в 6.13 (5.13 мск) на единый номер экстренных оперативных служб 112, жертв и пострадавших нет.

На месте работают правоохранители и сотрудники спецслужб.

По данным пресс-службы Куйбышевской железной дороги, движение на перегоне Звезда – Чапаевск остановлено.