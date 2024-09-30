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    Почему маленькие соседи России опасны в большой войне
    Россиян предупредили о проверке сигнала гражданской обороны
    Военный эксперт описал возможный ответ России на попытку блокады Финского залива
    Элита со знаком качества. Герой СВО как символ современной России
    Путин поздравил россиян с Днем воссоединения с Донбассом и Новороссией
    Российская армия перерезала трассу Селидово – Курахово в ДНР
    Зеленский решил скрыть детали «плана победы» от украинцев
    В Австрии победила выступающая за отмену антироссийских санкций партия
    Бербок не согласилась с Шольцем в вопросе поставок Украине дальнобойных ракет
    Мнения
    Андрей Полонский Андрей Полонский День воссоединения русских людей

    Многие из тех, кто внимательно учил в школе русскую историю, помнят важнейшую тему, завершавшую эпоху ига – «Воссоединение русских земель». Сейчас, спустя много сотен лет, после очередных потрясений, мы становимся вновь современниками воссоединения русских земель, возвращения России в Россию.

    2 комментария
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Почему футбольные фанаты ругают «Зенит»

    «Зенит» очень большой и заметный, как «Пари Сен-Жермен» во Франции и «Бавария» в Германии. А способ решения недовольства среди болельщиков один – России нужен новый чемпион, хотя бы на один сезон.

    6 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Как приватизировали Европу

    «План Дауэса» – нечто гораздо большее, чем то, что о нем принято говорить, да и к нам самим имеет отношение гораздо большее. Возможно, это вообще ключевая точка XX века. В этом году ему исполнилось сто лет.

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    30 сентября 2024, 10:05 • Новости дня

    Мэр Ульяновска предложил отправить избившего пенсионерку мужчину на СВО

    Мэр Ульяновска Болдакин предложил избившему пенсионерку мужчине отправиться на СВО

    Tекст: Вера Басилая

    Мэр Ульяновска Александр Болдакин предложил мужчине, обвиняемому в избиении пенсионерки, заключить контракт с Министерством обороны и отправиться в зону СВО, чтобы пересмотреть свои взгляды и научиться уважению.

    Болдакин высказал мнение, что подобные действия недопустимы, и предложил обвиняемому совершить правильный шаг, заключив контракт с Минобороны, передает РИА «Новости».

    «Молодая удаль и бойцовские навыки будут весьма полезными для противостояния с врагами», – отметил мэр.

    Мэр подчеркнул, что на СВО мужчина смог бы пересмотреть свои взгляды на жизнь, научиться уважать старших и защищать слабых. Также Болдакин поручил городским службам связаться с пострадавшей женщиной, чтобы узнать, какая помощь ей необходима.

    Ранее в Ульяновской области задержали 46-летнего мужчину за нападение на пенсионерку возле супермаркета.

    Инцидент произошел 23 сентября на проспекте 50-летия ВЛКСМ в Ульяновске, когда мужчина напал на пенсионерку, несколько раз ударив ее по лицу и скрывшись с места происшествия.

    Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился передать в СК расследование уголовного дела, связанного с хулиганскими действиями против пожилой женщины в Ульяновской области.

    29 сентября 2024, 13:13 • Новости дня
    Военный эксперт описал возможный ответ России на попытку блокады Финского залива

    Военный эксперт Зверев: Россия уже предприняла шаги против угрозы Балтийскому флоту от НАТО

    Военный эксперт описал возможный ответ России на попытку блокады Финского залива
    @ кадр из видео

    Tекст: Станислав Лещенко

    Военный эксперт Юрий Зверев отметил, что расширение НАТО создает новые угрозы для Балтийского флота России, в том числе с возможностью блокировки Финского залива Эстонией и Финляндией. Он также обозначил, что российские Вооруженные силы способны этому противопоставить.

    Глава эстонской армии Андрус Мерило заявил финской газете Helsingin Sanomat, что Эстония и Финляндия могут заблокировать для России Финский залив. По мнению военного эксперта Юрия Зверева, такие угрозы нельзя воспринимать как немедленную готовность к действию. Тем не менее расширение НАТО действительно создает новые вызовы для России в Балтийском регионе.

    Как пояснил Зверев газете ВЗГЛЯД, Балтийский флот ВМФ России оказывается в уязвимом положении из-за развертывания береговых ракетных комплексов НАТО, в том числе недавно приобретенных Эстонией ракет Blue Spear. Эти ракеты способны поражать как морские, так и наземные цели. Зверев отметил, что для противодействия этой угрозе российские вооруженные силы уже предприняли шаги, включая оснащение серийных корветов проектов 20380 с ЗРК «Полимент-Редут» и размещение современных зенитных систем С-400.

    В Калининградской области развернуты береговые ракетные комплексы «Бастион» с противокорабельными ракетами (ПКР) «Оникс», дальность действия которых планируется увеличить до 1000 км. Эти комплексы способны «запирать» Балтийское море, охватывая Европу до Люксембурга. Зверев также подчеркнул, что в разработке находится новый береговой ракетный комплекс с гиперзвуковой ракетой «Циркон», скорость которой делает ее практически неперехватываемой.

    Кроме того, в рамках подготовки к потенциальным угрозам Балтийский флот провел учения по уничтожению беспилотников и безэкипажных катеров. Планируется производство новых ударных катеров на Кингисеппском машиностроительном заводе. Таким образом, Россия готова ответить на возможные действия НАТО в регионе, если это потребуется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командующий Силами обороны Эстонии Андрус Мерило заявил о необходимости разработки совместных с Финляндией планов по ограничению передвижения российского флота в Финском заливе. Кроме того, военное руководство Эстонии заявляет о необходимости создания планов блокады Финского залива, аналогичной той, что была осуществлена фашистской Германией во время Великой Отечественной войны. Важно отметить, что страны Североатлантического альянса регулярно отрабатывают на учениях в Балтийском регионе сценарии борьбы с Россией, что подчеркивает серьезность потенциальной угрозы.

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    29 сентября 2024, 14:16 • Новости дня
    В результате удара по зданию СБУ с офицерами НАТО в Запорожье погибло не менее 15 человек

    Подполье: В Запорожье уничтожено здание СБУ, где находились офицеры из стран НАТО

    В результате удара по зданию СБУ с офицерами НАТО в Запорожье погибло не менее 15 человек
    @ Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    В результате удара по зданию СБУ в Запорожье, где находились офицеры стран НАТО, погибло как минимум 15 человек, квартал вокруг здания оцеплен, ведутся работы по разбору завалов, сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

    По его словам, здание СБУ в Запорожье, где находились офицеры из стран НАТО, подверглось удару, в результате которого погибло не менее 15 человек. Квартал вокруг здания был оцеплен, спасатели продолжают разбирать завалы, уточнил Лебедев, передает РИА «Новости».

    Помимо этого, удары были нанесены по заводам «Мотор Сич» и «Прогресс». Как отметил Лебедев, первый удар по «Мотор Сич» произошел в 5:25, затем последовало несколько более дальних ударов. Примерно в 5:50 были зафиксированы удары в районе «Прогресса», подчеркнул он.

    На «Мотор Сич» производится подготовка и ремонт военной техники, сборка беспилотников и обучение операторов. Завод «Прогресс» используется ВСУ для изготовления двигателей для ракет РСЗО и ремонта тяжелой техники. Некоторые помещения завода превратили в склады боеприпасов.

    Ранее Лебедев сообщил, что ВС России нанесли удар по стратегически важному заводу «Мотор Сич» в Запорожье, где производились комплектующие для ракетных систем залпового огня и беспилотников, а также дислоцировалось значительное количество украинских военнослужащих.

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    29 сентября 2024, 12:58 • Видео
    Китай и Бразилия объединились против Зеленского

    Представители Китая и Бразилии заявили о создании платформы «Друзья мира», к которой они пригласили присоединиться другие страны. Цель объединения – завершить конфликт на Украине. Что это значит? И почему Владимир Зеленский резко против?

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    29 сентября 2024, 15:34 • Новости дня
    Стали известны результаты вскрытия тела Насруллы

    Медэксперты установили, что Насрулла скончался от тупой травмы после взрыва

    Стали известны результаты вскрытия тела Насруллы
    @ REUTERS/Khalil Hassan

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Медицинская экспертиза показала, что генеральный секретарь «Хезболлы» Хасан Насрулла погиб из-за тупой травмы головы и туловища, полученной при взрыве, в результате которого рухнул дом на южной окраине Бейрута, сообщает издание Al Nahar.

    Как говорится в сообщении, эксперты в Бейруте подтвердили, что генсек шиитской организации «Хезболла» Хасан Насрулла скончался из-за тупой травмы, передает ТАСС. Результаты медицинской экспертизы показали, что его тело, извлеченное из-под завалов, не имеет следов ранений. Медэксперты зафиксировали тупую травму головы и туловища, что и послужило причиной гибели.

    Данное обстоятельство указывает на то, что Насрулла погиб не от внешнего воздействия, вызванного боевыми снарядами, а вследствие разрушительных последствий взрыва, вызванного бомбардировкой.

    Ранее ливанское движение «Хезболла» подтвердило смерть своего лидера Хасана Насруллы, который погиб в результате атаки на Бейрут, следует из официального заявления организации.

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    29 сентября 2024, 13:23 • Новости дня
    «Убитый» ГУРом россиянин оказался живым пенсионером

    Информация о якобы убийстве Алексея Коломейцева в Коломне оказалась фейковой

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Информация о якобы убийстве Алексея Коломейцева в Коломне украинской разведкой оказалась фейком, он давно на пенсии и не является действующим военным, сообщили СМИ.

    Как сообщает «Лента.Ру» со ссылкой на Telegram-канал WarGonzo, вражеские каналы распространили ложные сведения о гибели руководителя Государственного центра беспилотной авиации МО РФ Алексея Коломейцева. При этом выяснилось, что Коломейцев жив и находится на пенсии, а не является действующим военнослужащим. Такая ошибка со стороны украинской разведки уже не вызывает удивления, учитывая их регулярные попытки создать видимость успехов.

    Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров призвал российские власти проверить информацию о предполагаемой ликвидации Коломейцева. Он подчеркнул, что данные могут быть ложными и являются дезинформацией со стороны Главного управления разведки Украины, передает «Газета.RU».

    Джабаров напомнил о попытках ГУР Украины организовать теракты против российских граждан, в частности вспомнил о Владлене Татарском и Дарье Дугиной. Он также подчеркнул, что глава ГУР Кирилл Буданов, которого в России считают террористом, рано или поздно будет наказан за свои преступления.

    Сенатор также отметил необходимость быть бдительными, так как «враг невидим», его агенты могут затеряться среди российских граждан. Он призвал проявлять осторожность и внимательность, чтобы предотвратить возможные угрозы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина активизировала применение различных методов информационной войны против России, в том числе через создание фальшивых новостей о нападении на Курскую область. Примечательно, что ранее Украина пыталась подать на Россию в Международный суд ООН из-за обвинений в геноциде. В то же время Россия проводит активные военные действия в ответ на провокации со стороны Украины.

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    29 сентября 2024, 21:39 • Новости дня
    Грузия поддержала помощь России в отношениях с Абхазией и Южной Осетией

    Грузия положительно оценила заявление Лаврова о налаживании отношений с Абхазией и Южной Осетией

    Tекст: Ольга Иванова

    Власти Грузии выразили положительное отношение к предложению России содействовать улучшению отношений с Абхазией и Южной Осетией, что было подчеркнуто в заявлении генерального секретаря партии «Грузинская мечта – Демократическая Грузия», мэра Тбилиси Кахи Каладзе.

    Каладзе заявил журналистам, что заявление главы МИД России Сергея Лаврова получило положительную оценку в Тбилиси. Власти приветствуют готовность Москвы участвовать в процессе примирения с Абхазией и Южной Осетией, передает ТАСС.

    Каладзе отметил, что инициативы Лаврова могут стать важным шагом к разрешению конфликтов с этими регионами. «То, что Россия приветствует и будет способствовать примирению [Грузии с Абхазией и Южной Осетией], конечно же, позитивно», – подчеркнул он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД Абхазии предложил Грузии подписать соглашение о неприменении силы в качестве ответа на заявление премьер-министра Грузии об объединении Абхазии и Южной Осетии с Грузией.

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    30 сентября 2024, 00:07 • Новости дня
    В Тульской области освободили ветерана СВО и еще девять человек из рабства у цыган

    В Тульской области освободили ветерана СВО и еще девять человек, которых держали в рабстве цыгане

    Tекст: Денис Тельманов

    В поселке Ровно Тульской области волонтеры движения «Альтернатива» вместе с полицией освободили десять человек, включая ветерана СВО, которых цыгане держали в рабстве, отбирая документы и заставляя работать в садах.

    Как передает АиФ, в поселке Ровно Тульской области был обнаружен лагерь, где цыгане удерживали десятерых человек в условиях рабства.

    У людей отбирали паспорта и заставляли их работать в садах, собирая яблоки. Один из освобожденных, ветеран СВО, связался с женой, которая и сообщила о происшествии волонтерам.

    По словам волонтера Артема Трофимова, в полицию регулярно поступают сигналы о подобных случаях в этой местности. Несмотря на заявления цыган, что работники находятся на месте добровольно, некоторые из удерживаемых подтвердили, что их похитили в Москве, предложив ложное предложение о заработке, после чего отвезли в Ровно.

    Цыганка, ответственная за «хозяйство», предъявила расписки, якобы подтверждающие согласие на работу. Однако освобожденные утверждают, что такие документы вынуждали писать, а любые попытки сбежать жестоко пресекали. Александр, ветеран, смог связаться с близкими благодаря спрятанному телефону, который не отобрали.

    Среди освобожденных также были рабочие из Перми, которым не удалось вернуться домой после прекращения работ. Волонтер Артем утверждает, что сигналы о рабстве в этом году поступают не только из Тульской области, но и из других регионов, где активно идет сбор урожая, и проблема требует более тщательного расследования.

    Ранее сообщалось, что в подмосковной Балашихе задержали 42-летнюю местную жительницу, которая держала в рабстве шестерых мигрантов

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    29 сентября 2024, 23:14 • Новости дня
    Стало известно имя нового генсека «Хезболлы»

    Совет шуры «Хезболлы» избрал Хашема Сафиеддина новым генсеком партии

    Стало известно имя нового генсека «Хезболлы»
    @ Marwan Naamani/DPA/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Хашем Сафиеддин, ранее занимавший пост руководителя исполнительного комитета, был избран новым генеральным секретарем ливанской партии «Хезболла» после гибели Хасана Насруллы.

    Телеканал Al Arabiya сообщил, что Совет шуры, главный руководящий орган партии «Хезболла», выбрал новым генеральным секретарем Хашема Сафиеддина. Сафиеддин ранее возглавлял исполнительный комитет партии и курировал политические вопросы и внутренние дела.

    Хашем Сафиеддин является двоюродным братом погибшего лидера партии Хасана Насруллы, который был убит 27 сентября в результате израильского авиаудара в Бейруте. Сафиеддин считался вторым лицом в «Хезболле» и также входил в орган, ответственный за военные операции.

    Израиль начал операцию «Стрелы севера» против «Хезболлы» 23 сентября, нанося массированные авиаудары по военным объектам организации в Ливане. Операция направлена на создание безопасных условий в северных приграничных районах Израиля.

    В результате одного из ударов был убит Насрулла. Партия подтвердила его гибель и заявила о намерении продолжать противостоять Израилю.

    Официально об избрании Сафиеддина генеральным секретарем «Хезболлы» пока не сообщалось, однако такие сведения переданы через источники Al Arabiya.

    Ранее сообщалось, что в результате израильских авиаударов по южным пригородам Бейрута погибли члены центрального совета «Хезболлы» Набиль Каук и Али Караки

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    29 сентября 2024, 13:54 • Новости дня
    Учительницу из Ташкента оштрафовали за избиение русскоязычного школьника

    Gazeta.uz: Педагог Озода Равшанова заплатит 6,8 млн сумов за оскорбление и избиение ученика

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Ташкенте педагог Озода Равшанова оштрафована на 6,8 млн сумов за избиение шестиклассника, просившего вести урок на русском языке, и уже отбывает арест за нападение на другого учителя.

    Педагог Озода Равшанова оштрафована судом на 6,8 млн сумов, что составляет около 535 долларов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на gazeta.uz. Причиной штрафа стало избиение ученика, который просил проводить урок на русском языке, и оскорбление. Она уже отбывает семь суток ареста за нападение на замдиректора школы, где учится ее дочь.

    Согласно информации издания, суд установил вину Равшановой по административным статьям «оскорбление» и «умышленное причинение легкого телесного повреждения». Наказание было назначено за несколько правонарушений одновременно. «С учетом статьи 34 о применении административного взыскания за совершение нескольких правонарушений, наказание увеличено до 20 базовых расчетных величин», – говорится в сообщении.

    Равшанова была доставлена в суд под конвоем из спецприемника.

    Ранее Россия запросила у Узбекистана официальных разъяснений после появления в интернете видео с конфликтом между учительницей и русскоязычным учеником в одной из школ Ташкента.

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    29 сентября 2024, 17:14 • Новости дня
    Ципис оценил перспективы «Хезболлы» после гибели Насруллы

    Израильский эксперт назвал условия для ответа Ирана и «Хезболлы» на убийство Насруллы

    Ципис оценил перспективы «Хезболлы» после гибели Насруллы
    @ Bilal Hussein/AP/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Хасан Насрулла незаменимый лидер «Хезболлы». Его устранение поставит под вопрос само существование организации, а Иран сможет вступиться за своих прокси лишь при условии подключения к конфликту Турции, сказал газете ВЗГЛЯД израильский политолог Саймон Ципис. Ранее в Бейруте подтвердили гибель лидера «Хезболлы» Хасана Насруллы в результате тупой травмы головы и туловища.

    «Ликвидация Хасана Насруллы станет для «Хезболлы» критическим ударом, который движение рискует не пережить. Вполне возможно, что организации осталось существовать несколько месяцев. Он был сильным лидером, который возглавлял объединение на протяжении 20 лет», – сказал Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности.

    «То есть фактически вокруг него оформлялось именно то движение, за деятельностью которого мы наблюдали последние годы. Он обладал большим количеством связей и ценных контактов. Через него шли все финансовые и военные потоки поддержки «Хезболлы». Насрулла во многом успел стать иконой для собственных последователей», – рассказывает собеседник.

    «Такие люди в целом незаменимы. На его место может прийти лишь формальный глава организации, который не будет обладать соразмерным с ним влиянием и авторитетом. К тому же никто не может дать гарантий, что его преемник не будет спустя какое-то время также убит Израилем», – полагает он.

    «Вполне возможно, что Иран попытается заступиться за собственное прокси. Самостоятельно сегодняшняя «Хезболла» вряд ли способна дать отпор Тель-Авиву. Для Тегерана, в свою очередь, важно понять: а стоит ли вообще идти на повышение ставок в игре с еврейским государством ради осколков некогда мощного движения?» – рассуждает эксперт.

    «Тем не менее, если Иран все же решит вступить в эту игру, то можно ожидать масштабного удара по территории Израиля с использованием ракет и БПЛА. Если Турция также выразит готовность встать на защиту «Хезболлы», это также повысит шансы на ответ со стороны Тегерана. Риторика Анкары в последнее время становится все жестче и жестче», – заключил Ципис.

    Ранее в Бейруте подтвердили гибель лидера «Хезболлы» Хасана Насруллы в результате тупой травмы головы и туловища. Его тело, извлеченное из-под завалов, не имело следов ранений. Таким образом, смерть наступила не в результате внешнего воздействия боевых снарядов, но от разрушительных последствий самой бомбардировки.

    Напомним, Насрулла погиб в ходе операции Израиля по устранению лидеров «Хезболлы». Как пишет The Wall Street Journal, нападение произошло в бункере, расположенном в 20 метрах под землей в южной части Бейрута. Атака была нанесена с помощью разведданных, которые и указали на собрание ключевых лиц объединения в пятницу.

    В результате бомбардировки погибли многие лидеры, была уничтожена часть электроники и арсенала ракет «Хезболлы». Напряженность среди представителей группировки нарастала из-за сдерживающих действий со стороны Ирана, который препятствовал более агрессивному ответу на действия Израиля, отмечает американское издание.

    Некоторые участники собрания планировали обсудить недовольство ограничениями, накладываемыми Ираном, что не позволяло «Хезболле» усилить ответные меры на израильские атаки. Группа лидеров находилась в бункере, скрываясь от израильских ударов, и обсуждала текущую обстановку и возможные дальнейшие действия.

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    29 сентября 2024, 12:34 • Новости дня
    Российские войска освободили Макеевку в ЛНР
    Российские войска освободили Макеевку в ЛНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Дарья Григоренко

    В результате успешных наступательных действий российские войска установили контроль над населенным пунктом Макеевка в Луганской народной республике (ЛНР), отразив контратаку украинских сил и уничтожив значительные силы и технику противника, сообщили в Минобороны России.

    Как указали в Telegram-канале ведомства, в ходе наступательных действий подразделения группировки войск «Запад» нанесли поражение силам и технике ВСУ в районах Купянска, Макеевки, Григоровки и Торского.

    В сообщении говорится, что ВС России отразили контратаку штурмового подразделения ВСУ. Потери украинской стороны составили до 450 военнослужащих, девять автомобилей, а также несколько артиллерийских установок, включая польскую Krab и американскую М198. Уничтожены три склада боеприпасов, уточнили в пресс-службе.

    В Минобороны добавили, что в других секторах фронта также зафиксированы успехи российских войск. Группировка «Север» нанесла удар по формированиям ВСУ в Волчанске и Липцах, где противник потерял до 70 военнослужащих и четыре автомобиля. Группировка «Юг» заняла более выгодные позиции в районах Константиновки и Северска.

    Активные действия авиации, артиллерии и ракетных войск также способствовали уничтожению объектов противника, включая объекты топливной инфраструктуры и центры радиотехнической разведки. Средствами ПВО сбиты управляемая авиационная бомба Hammer и 172 украинских беспилотных аппарата, подчеркнули в ведомстве.

    В Минобороны сообщили, что подразделения группировки войск «Центр» отразили четыре контратаки штурмовых групп ВСУ. «Потери противника составили до 620 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, два 152-мм орудия Д-20, 152-мм гаубица «Мста-Б», четыре 122-мм гаубицы Д-30. Уничтожен склад боеприпасов», – отметили в ведомстве.

    В сообщении говорится, что подразделения группировки войск «Восток» ВС России отразили контратаку штурмовой группы ВСУ. Противник потерял до 135 военнослужащих, танк, боевую машину пехоты, девять автомобилей, 155-мм гаубицу Caesar производства Франции.

    Как указали в ведомстве, подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям 35-й бригады морской пехоты, 123-й бригады теробороны и 15-й бригады нацгвардии в районах Копани, Малой Токмачки Запорожской области и Котлярево Николаевской области. Потери ВСУ составили до 80 военнослужащих, танк, боевая машина пехоты, четыре автомобиля и радиолокационная станция ЗРК IRIS-T производства ФРГ.

    В пресс-службе заявили, что оперативно-тактической авиацией, дронами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение двум объектам топливной инфраструктуры, центру радиотехнической разведки, скоплениям живой силы и военной техники противника в 136 районах.

    Ранее в Минобороны сообщили, что подразделения группировки «Центр» освободили Мариновку в Донецкой народной республике.

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    29 сентября 2024, 18:14 • Новости дня
    Израильские истребители атаковали Ходейду в Йемене

    Израильские истребители нанесли удары по городу и порту Ходейда в Йемене

    Израильские истребители атаковали Ходейду в Йемене
    @ Ariel Schalit/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Израильские ВВС нанесли серию ударов по городу Ходейда в Йемене, включая удары по портовым сооружениям, сообщил источник в администрации провинции Ходейда.

    Как передает РИА «Новости», израильские истребители совершили серию атак на город Ходейда, расположенный на западе Йемена.

    По информации источника в администрации провинции Ходейда, удары были направлены не только по городским районам, но и по стратегически важному порту.

    «Израильские истребители нанесли серию ударов по городу Ходейда, некоторые из них были направлены против порта», – заявил он.

    Ранее йеменские хуситы из мятежного движения «Ансар Аллах» взяли на себя ответственность за ракетную атаку на Тель-Авив. Военный представитель движения Яхья Сариа заявил, что удар по израильскому городу был нанесен с использованием гиперзвуковой баллистической ракеты.

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    29 сентября 2024, 11:44 • Новости дня
    Уралдронзавод создал боевой дрон «Бердыш»

    Уралдронзавод разработал тяжелый дрон «Бердыш» с огнеметом и гранатометом

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Уралдронзавод представил новый тяжелый боевой беспилотник «Бердыш», способный выполнять несколько функций, включая атаку с использованием огнемета и гранатомета, минирование, грузоперевозки и разведку, сообщил генеральный директор предприятия Владимир Ткачук.

    По его словам, дрон предназначен для поддержки штурмовых отрядов и обладает возможностью нанесения огневого поражения с использованием таких средств, как реактивный пехотный огнемет «Шмель» или гранатомет РПГ-30 «Крюк», передает ТАСС.

    «Бердыш» также может выполнять задачи по минированию территорий, сбрасывая противотанковые и противопехотные мины на противника. Кроме того, беспилотник способен транспортировать грузы весом до 20 кг на расстояние в 25 км, что делает его важным элементом в снабжении штурмовых отрядов.

    По словам Ткачука, дрон является модульной разработкой, что позволяет ему адаптироваться под различные боевые задачи, включая сброс мощных фугасов. Этот аппарат может быть использован для различных операций, обеспечивая как активное участие в бою, так и логистическую поддержку.

    Ранее представитель предприятия, комментируя внесение завода в санкционный список США заявил, что вклад Уралдронзавода, выпускающего применяемые в зоне СВО FPV-дроны «Упырь», в общую победу отмечают как в самой России, так и за рубежом.

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    29 сентября 2024, 23:59 • Новости дня
    СК начал проверку калининградской школы из-за детей мигрантов

    СК начал проверку школы в Калининграде из-за мигрантов, не знающих русский язык

    Tекст: Денис Тельманов

    Следственный комитет России начал проверку в связи с приемом в школу Калининграда детей мигрантов, не владеющих русским языком, что вызвало обеспокоенность среди родителей.

    Следственный комитет России инициировал проверку в одной из школ Калининграда, сообщает РИА «Новости».

    Причиной стало появление информации в соцсетях о приеме в учебное заведение детей мигрантов, которые не владеют русским языком. Это, по мнению родителей, нарушает права остальных учеников и мешает образовательному процессу.

    Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУСК России по Калининградской области Евгению Козырецкому провести проверку и доложить об установленных обстоятельствах.

    Ведомство подчеркивает, что руководство школы не приняло необходимых мер для исправления ситуации, несмотря на обеспокоенность родителей.

    По данным соцсетей, родители учеников выражают недовольство тем, что из-за большого количества детей мигрантов, не говорящих по-русски, страдает качество обучения.

    В связи с этим, центральный аппарат СК России ожидает доклад по результатам проверки и предполагает дальнейшие действия по решению проблемы.

    Ранее сообщалось, что Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после нападения 24-летнего мигранта на бригаду медиков в одном из районов Москвы.

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    29 сентября 2024, 19:56 • Новости дня
    Канцлер Австрии признал поражение партии на парламентских выборах

    Канцлер Австрии Нехаммер признал поражение своей партии на выборах в парламент

    Tекст: Ольга Иванова

    Канцлер Австрии Карл Нехаммер признал поражение своей Австрийской народной партии на парламентских выборах, где победила оппозиционная Австрийская партия свободы.

    Канцлер Австрии Карл Нехаммер официально признал поражение своей Австрийской народной партии на выборах в парламент, передает РИА «Новости».

    Обращаясь к сторонникам, Нехаммер отметил, что, хотя они и не смогли занять первое место, ни у кого из участников избирательной кампании не должно быть чувства вины. «К сожалению, нам не удалось занять первое место. Но никто из нас не должен себя упрекать», – сказал канцлер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Австрийская партия свободы активно выступала против антироссийских санкций и поддерживала отмену ограничительных мер. В результате на парламентских выборах в Австрии она получила 29,1% голосов, показывая лидерство по данным подсчетов. Более того, общественный телеканал ORF опубликовал прогноз, согласно которому партия сохраняет свои позиции на политической арене.

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    29 сентября 2024, 13:12 • Новости дня
    Рар: На Западе нашлись страны, готовые отдать Китаю лидерство в украинском урегулировании

    Политолог Рар: США и Британия не примут инициативы «Друзей мира» по Украине из-за Китая

    Рар: На Западе нашлись страны, готовые отдать Китаю лидерство в украинском урегулировании
    @ Philipp von Ditfurth/DPA/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    На Западе могут найтись государства, готовые «отдать» КНР лидерство в поисках дипломатического решения для приостановки боевых действий на Украине. Тем не менее ни США, ни Британия не готовы видеть становление Пекина в столь успешной роли, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее глава МИД Сергей Лавров счел странным участие Швейцарии и Франции во встрече группы «Друзей мира».

    «С симпатиями к действиям Франции на Западе никто не отнесется. Однако, на мой взгляд, Париж всего лишь хочет понаблюдать за тем, что именно на встрече «Друзей мира» транслирует Пекин. Пока же позиция США и ЕС ясна: никакого признания новых границ между Россией и Украиной, а также дальнейшее наращивание поставок тяжелого оружия ВСУ», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Однако у Запада, откровенно говоря, поджимает время. Уже через месяц, после окончания выборов в США, ситуация может резко измениться. Важно понимать, что на текущий момент вопроса о проведении конференции по мирному урегулированию на Украине не стоит: стороны не собираются садиться за стол переговоров», – отмечает он.

    «Речь в большей степени идет о роли Китая и Глобального Юга. На Западе могут найтись государства, готовые «отдать» КНР лидерство в поисках дипломатического решения для приостановки боевых действий на Украине. Тем не менее ни США, ни Британия не готовы видеть становление Пекина в столь успешной роли», – заключил Рар.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров счел странным участие Швейцарии и Франции во встрече группы «Друзей мира». По его словам, государства крайне настойчиво добивались присутствия на мероприятии. Он отметил, что обе страны поддерживают Украину и «требуют победы» Киева. При этом Париж выступает в роли поставщика дальнобойных вооружений для ВСУ.

    Примечательно, что Берн рассчитывает сыграть роль «связующего звена» между Западом и Глобальным Югом в вопросе достижения мира. Об этом заявил глава отдела коммуникаций швейцарского МИД Николя Бидо. Дипломат отметил, что страна готова поддерживать усилия для проведения саммита по урегулированию конфликта.

    Напомним, встреча платформы «Друзья мира», созданной для поиска выхода из украинского кризиса, прошла вчера в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Данный формат был создан усилиями Китая, Бразилии и других стран Глобального Юга. Министр иностранных дел КНР Ван И отмечал, что данная площадка носит открытый характер и стремится к организации инклюзивного диалога.

    Среди участников группы также оказались ЮАР, Египет, Индонезия и Турция. Европа была представлена тремя странами: помимо Швейцарии и Франции внимание к встрече уделила и Венгрия. На этом фоне Киев выступил с жесткой критикой Берна, назвав «любые инициативы» без четкой ссылки на Устав ООН «неприемлемыми». Подобные заявления в сторону предложений Бразилии и Китая Сергей Лавров назвал «хамством».

    По итогам первого мероприятия платформы стороны подчеркнули необходимость предотвращения эскалации текущего конфликта. Так, Ван И призвал сторонников выступить против применения оружия массового уничтожения и атак на гражданскую атомную инфраструктуру.

    «Крайне важно способствовать охлаждению ситуации, не допускать разрастания поля боя», – добавил он. Платформа также озвучила критику произвольного ввода односторонних санкций под предлогом причастности к украинскому кризису. Кроме того, «Друзья мира» выступили с готовностью организовать мирный саммит для урегулирования противоречий между Москвой и Киевом.

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно описывала, чем данный формат может быть интересен России и как именно на него отреагируют западные государства.

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