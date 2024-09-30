Многие из тех, кто внимательно учил в школе русскую историю, помнят важнейшую тему, завершавшую эпоху ига – «Воссоединение русских земель». Сейчас, спустя много сотен лет, после очередных потрясений, мы становимся вновь современниками воссоединения русских земель, возвращения России в Россию.2 комментария
Мэр Ульяновска предложил отправить избившего пенсионерку мужчину на СВО
Мэр Ульяновска Болдакин предложил избившему пенсионерку мужчине отправиться на СВО
Мэр Ульяновска Александр Болдакин предложил мужчине, обвиняемому в избиении пенсионерки, заключить контракт с Министерством обороны и отправиться в зону СВО, чтобы пересмотреть свои взгляды и научиться уважению.
Болдакин высказал мнение, что подобные действия недопустимы, и предложил обвиняемому совершить правильный шаг, заключив контракт с Минобороны, передает РИА «Новости».
«Молодая удаль и бойцовские навыки будут весьма полезными для противостояния с врагами», – отметил мэр.
Мэр подчеркнул, что на СВО мужчина смог бы пересмотреть свои взгляды на жизнь, научиться уважать старших и защищать слабых. Также Болдакин поручил городским службам связаться с пострадавшей женщиной, чтобы узнать, какая помощь ей необходима.
Ранее в Ульяновской области задержали 46-летнего мужчину за нападение на пенсионерку возле супермаркета.
Инцидент произошел 23 сентября на проспекте 50-летия ВЛКСМ в Ульяновске, когда мужчина напал на пенсионерку, несколько раз ударив ее по лицу и скрывшись с места происшествия.
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился передать в СК расследование уголовного дела, связанного с хулиганскими действиями против пожилой женщины в Ульяновской области.