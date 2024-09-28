В Ульяновской области задержали мужчину за нападение на пенсионерку

В Ульяновской области задержали мужчину за нападение на торговавшую цветами пенсионерку

Tекст: Вера Басилая

Инцидент произошел 23 сентября на проспекте 50-летия ВЛКСМ в Ульяновске, когда мужчина напал на пенсионерку возле супермаркета. Он несколько раз ударил ее по лицу и скрылся с места происшествия.

Видео нападения попало в Интернет, что вызвало значительный общественный резонанс и привлекло внимание правоохранительных органов. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска Ульяновска установили личность подозреваемого. Им оказался 46-летний житель Майнского района, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале.

По факту случившегося дознавателем ОМВД России по Засвияжскому району Ульяновска возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ, подразумевающей ответственность за хулиганство. Сейчас подозреваемый находится под следствием, и продолжается выяснение всех обстоятельств произошедшего.

Ранее в Ульяновске объявили в розыск мужчину за нападение на продававшую цветы пенсионерку.



