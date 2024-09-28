«План Дауэса» – нечто гораздо большее, чем то, что о нем принято говорить, да и к нам самим имеет отношение гораздо большее. Возможно, это вообще ключевая точка XX века. В этом году ему исполнилось сто лет.6 комментариев
В Ульяновской области задержали мужчину за нападение на пенсионерку
В Ульяновской области задержали мужчину за нападение на торговавшую цветами пенсионерку
В Ульяновской области задержали 46-летнего мужчину за нападение на пенсионерку возле супермаркета, против нее возбуждено уголовное дело за хулиганство.
Инцидент произошел 23 сентября на проспекте 50-летия ВЛКСМ в Ульяновске, когда мужчина напал на пенсионерку возле супермаркета. Он несколько раз ударил ее по лицу и скрылся с места происшествия.
Видео нападения попало в Интернет, что вызвало значительный общественный резонанс и привлекло внимание правоохранительных органов. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска Ульяновска установили личность подозреваемого. Им оказался 46-летний житель Майнского района, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале.
По факту случившегося дознавателем ОМВД России по Засвияжскому району Ульяновска возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ, подразумевающей ответственность за хулиганство. Сейчас подозреваемый находится под следствием, и продолжается выяснение всех обстоятельств произошедшего.
Ранее в Ульяновске объявили в розыск мужчину за нападение на продававшую цветы пенсионерку.