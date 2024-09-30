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ОАЭ обвинили суданскую армию в атаке на резиденцию посла
ОАЭ заявили, что армия Судана нанесла авиаудар по резиденции посла ОАЭ в Хартуме
Министерство иностранных дел ОАЭ осудило атаку суданской армии на резиденцию эмиратского посла в Хартуме, которая нанесла серьезные повреждения зданию и вызвала резкую реакцию эмиратской стороны.
Министерство иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов заявило о нанесении удара суданской армией по резиденции главы эмиратской дипломатической миссии в Хартуме, сообщает ТАСС. В результате нападения здание получило серьезные повреждения.
«Объединенные Арабские Эмираты решительно осуждают жестокое нападение на резиденцию руководителя эмиратской миссии в Хартуме, атакованную самолетом суданской армии, что привело к серьезному повреждению здания. Суданская армия должна понести полную ответственность за этот трусливый поступок», – говорится в официальном заявлении внешнеполитического ведомства ОАЭ.
Эмиратская сторона намерена направить ноту протеста в Лигу арабских государств, Африканский союз и Организацию Объединенных Наций с осуждением нападения суданских вооруженных сил. Это событие рассматривается как грубое нарушение основного принципа неприкосновенности дипломатических зданий.
Ситуация в Судане обострилась в апреле прошлого года на фоне конфликта между командующим армией Абдель Фаттахом аль-Бурханом и главой сил быстрого реагирования Мухаммедом Хамданом Дагало. Основные разногласия касаются сроков и методов формирования единых вооруженных сил.
Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия предложила Ливану гуманитарную помощь на фоне конфликта с Израилем.