Захарова назвала «криминальным» задержание самолета президента Венесуэлы

Tекст: Денис Тельманов

«Вашингтон действует в стиле Билла Сайкса – злобного и безжалостного криминального авторитета из романа про Оливера Твиста», – передает слова Захаровой ТАСС.

По ее словам, в Москве считают крайне важным, чтобы образ мышления Сайкса не смог возобладать в мировых делах. «Поддерживаем наших боливарианских друзей в их законных требованиях вернуть украденное у венесуэльского государства», – отметила Захарова.

Он также подчеркнула, что в России солидарны с венесуэльцами в их решимости «и далее твердо отстаивать независимость и суверенитет».

Ранее сообщалось, что США наложили арест на самолет венесуэльского лидера Николаса Мадуро, который, как считает Вашингтон, был куплен в обход американских санкций. По данным CNN, в понедельник воздушное судно Мадуро перенаправили из Доминиканской Республики во Флориду.