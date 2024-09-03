Может, история и была когда-то «летающей», но явно не сейчас – в ходе глобальной моды на суверенитет и автаркию. Так что арестам по ордеру Международного уголовного суда мешает сам дух времени, а не «конструкция границ», «зависимость от Китая» или «традиционные отношения».4 комментария
Захарова назвала «криминальным» задержание самолета президента Венесуэлы
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выступила с резкой критикой действий США, задержавших самолет президента Венесулы, сравнив их с деятельностью персонажа романа Чарльза Диккенса Билла Сайкса.
«Вашингтон действует в стиле Билла Сайкса – злобного и безжалостного криминального авторитета из романа про Оливера Твиста», – передает слова Захаровой ТАСС.
По ее словам, в Москве считают крайне важным, чтобы образ мышления Сайкса не смог возобладать в мировых делах. «Поддерживаем наших боливарианских друзей в их законных требованиях вернуть украденное у венесуэльского государства», – отметила Захарова.
Он также подчеркнула, что в России солидарны с венесуэльцами в их решимости «и далее твердо отстаивать независимость и суверенитет».
Ранее сообщалось, что США наложили арест на самолет венесуэльского лидера Николаса Мадуро, который, как считает Вашингтон, был куплен в обход американских санкций. По данным CNN, в понедельник воздушное судно Мадуро перенаправили из Доминиканской Республики во Флориду.