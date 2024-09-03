  • Новость часаСтали известны подробности удара ВС России по учебному центру в Полтаве
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    С Басаевым, как и с другими террористами, подобными ему, можно было торговаться, но не вести переговоры. Он и некоторые другие тогдашние лидеры чеченского подполья даже не пытались производить впечатление цивилизованных людей, разве что на отдельно взятых журналисток.

    2 комментария
    Андрей Полонский Андрей Полонский Запад всегда смотрел на Россию с опаской

    Несколько десятилетий, и до, и сразу после Второй мировой войны, Советский Союз оставался территорией надежды для миллионов людей не только на Западе, но и по всему миру. Разумеется, одно это обстоятельство вызывало у наших оппонентов даже не страх, а панический ужас.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Грузия научилась быть адекватной

    Адекватное поведение Грузии стало отклонением от нормы в условиях, когда США требовали от стран бывшего СССР полного самопожертвования в конфликте с Россией. Но для Тбилиси это оказалось прагматичным решением, основанным на собственном опыте взросления.

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    3 сентября 2024, 13:49 • Новости дня

    Путину предложили в Монголии открыть туркластер к 90-летию победы на Халхин-Голе

    Премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ предложил Путину открыть туркластер к 90-летию победы на Халхин-Голе

    Tекст: Константин Сергеев

    Премьер-министр МНР Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ предложил Владимиру Путину отметить 90-летие победы на Халхин-Голе открытием туристического кластера.

    Оюун-Эрдэнэ рассказал о планах создания туркластера на востоке страны, к которому планируется провести 70 км дороги.

    «Это будет кластер, который посвящен историческим событиям, чтобы туристы могли туда приезжать и знакомиться с нашей историей. Думаю, к 90-летию совместной победы на Халхин-Голе мы могли бы уже создать этот кластер, это поможет почтить память наших предков», – приводит ТАСС слова монгольского премьера.

    Ранее во вторник Путин поблагодарил монголов за бережное отношение к исторической памяти.

    3 сентября 2024, 01:32 • Новости дня
    Украина пообещала наказать Монголию за визит Путина
    Украина пообещала наказать Монголию за визит Путина
    @ Наталия Губернаторова/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Украина пообещала «работать с партнерами» над тем, чтобы наказать Монголию за визит президента России Владимира Путина, заявил представитель украинского МИД Георгий Тихий.

    Тихий счел «тяжелым ударом» по МУС и международному уголовному праву визит Путина в Монголию, заявив, что Улан-Батор «разделяет ответственность за преступления», передает RT.

    «Мы будем работать с партнерами, чтобы гарантировать, что для Монголии это будет иметь последствия», – написал Тихий в X(бывший Twitter, заблокирован в России).

    Ранее МИД Украины обратился к властям Монголии с призывом «выполнить обязательный международный ордер на «арест» Владимира Путина.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Москвы нет проблем с Улан-Батором по поводу того, что Монголия является участницей МУС.

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    3 сентября 2024, 09:34 • Новости дня
    Медведев предостерег МУС от попыток исполнить ордер в отношении Путина

    Зампредседателя Совбеза Медведев призвал МУС бояться попыток исполнить ордер в отношении Путина

    Медведев предостерег МУС от попыток исполнить ордер в отношении Путина
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Монголия не приняла во внимание ордер Международного уголовного суда на арест российского президента Владимира Путина, заявил зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

    «Монголы послали МУС и евродегенератов в известном еще с XIII века российско-монгольском направлении», – написал он в своем Telegram-канале.

    Зампред Совбеза подчеркнул, что судьям и прокурорам МУС, напротив, стоит больше бояться в случае, если незаконный ордер будет исполнен.

    Ранее в Кремле заявили, что у Москвы нет переживаний относительно хода официального визита российского лидера в Монголию, а все аспекты тщательно готовились.

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    2 сентября 2024, 20:10 • Видео
    Немцы проголосовали против властей и Украины

    Результаты выборов в Саксонии и Тюрингии – двух восточных землях Германии, которые прежде входили в ГДР – стали разгромными как для власти, так и для «ястребов», которые выступают за дальнейшее вооружение Украины и продолжение конфликта с Россией. Но есть нюанс.

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    2 сентября 2024, 15:28 • Новости дня
    Ушаков рассказал о программе визита Путина в Монголию

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президента России Владимира Путина в рамках государственного визита в Монголию 2–3 сентября ждет насыщенная программа, сообщил помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков.

    По словам Ушакова, Путин прибудет в Улан-Батор вечером 2 сентября, программа начнется 3 сентября, передает ТАСС.

    У российского лидера запланирована встреча с президентом Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом, председателем Великого государственного хурала Монголии Дашзэгвийн Амарбаясгаланом и премьер-министром страны Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ.

    Ранее Путин оценил развитие связей с Монголией.

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    2 сентября 2024, 17:23 • Новости дня
    Самолет Путина приземлился в Монголии

    Путин прибыл в Монголию с официальным визитом

    Самолет Путина приземлился в Монголии
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Кристина Коваленко

    Президент России Владимир Путин прибыл в понедельник в Улан-Батор, где проведет переговоры с монгольским лидером Ухнаагийном Хурэлсухом.

    Борт российского президента приземлился в аэропорту столицы Монголии, передает ТАСС.


    Сообщается, что визит президента России продлится два дня. Он встретится с монгольским лидером Ухнаагийном Хурэлсухом 3 сентября. Стороны планируют подписать ряд документов и возложить цветы к памятнику Жукова.

    Также ранее сообщалось, что российский лидер встретится с председателем Великого государственного хурала Монголии Дашзэгвийном Амарбаясгаланом и премьер-министром страны Лувсаннамсрайном Оюун-Эрдэнэ.

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    3 сентября 2024, 09:13 • Новости дня
    Путин и Хурэлсух начали переговоры в кочевой юрте в Улан-Баторе

    Лидеры России и Монголии Путин и Хурэлсух начали переговоры в узком кругу в кочевой юрте в Государственном дворце Улан-Батора

    Путин и Хурэлсух начали переговоры в кочевой юрте в Улан-Баторе
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Российский президент Владимир Путин и его монгольский коллега Ухнаагийн Хурэлсух начали переговоры в узком составе в Государственном дворце в центре Улан-Батора.

    Известно, что встреча традиционно проходит в настоящей кочевой юрте президента Монголии, расположенной на пятом этаже резиденции основных госструктур, передает ТАСС.

    Интерьер помещения соответствует древним монгольским традициям, он украшен деревянной резьбой, золотом, серебром и полудрагоценными камнями. На особо почетной северной части юрты расположен портрет Чингисхана на постаменте из сандалового дерева.


    Как указал помощник президента Юрий Ушаков, переговоры лидеров будут посвящены сотрудничеству в промышленности, сельском хозяйстве и транспорте и стратегическому партнерству Москвы и Улан-Батора.

    Президент Монголии лично встретил Путина на центральной площади Улан-Батора.

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    2 сентября 2024, 16:12 • Новости дня
    Путин посетил в Туве крупнейший буддистский монастырь России
    Путин посетил в Туве крупнейший буддистский монастырь России
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в рамках рабочей поездки в Туву посетил крупнейший буддистский монастырь страны «Тубтен шедруб линг» (тиб. «Обитель объяснения и практики учения Будды Шакьямуни»).

    Российский лидер осмотрел 56-метровый 12-этажный комплекс, открытый в прошлом году, передает ТАСС. Путину рассказали о статуях храма и о том, что они значат для буддистов. В конце визита президент повернул молитвенный барабан.

    Строительство сооружения велось с 2014 года, оно является крупнейшим буддистским монастырем в России. Инициатором создания монастыря стал Далай-лама XIV, который в 1992 году посетил Туву.

    Напомним, в понедельник Путин прибыл с рабочей поездкой в Туву.

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    2 сентября 2024, 17:39 • Новости дня
    Путин учредил юбилейную медаль к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне
    Путин учредил юбилейную медаль к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин учредил юбилейную медаль «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов». Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

    «Учредить юбилейную медаль «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов», – говорится в документе, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что награда учреждена в ознаменование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов и с целью отдать дань глубокого уважения великому подвигу, героизму и самоотверженности ветеранов войны.

    Ранее сообщалось, что Путин подписал указ об учреждении медали «За развитие Сибири и Дальнего Востока».

    Кроме того, своим указом президент учредил медаль «50 лет Байкало-Амурской магистрали».

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    3 сентября 2024, 12:54 • Новости дня
    Путин назвал Монголию дружественной страной и союзником
    Путин назвал Монголию дружественной страной и союзником
    @ Софья Сандурская/POOL/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Монголия на протяжении многих десятилетий является союзником и дружественной России страной, заявил российский президент Владимир Путин.

    На встрече с председателем парламента Монголии Дашзэгвийн Амарбаясгаланом российский президент назвал Монголию дружественной страной и союзником России, передает ТАСС.

    «Мне очень приятно быть в дружественной нам Монголии», – сказал Путин, обращаясь к спикеру парламента. Он подчеркнул, что он рад вместе с монгольским народом отметить знаковое событие – общие победы на реке Халхин-Гол.

    Президент отметил, что Монголия «оказалась верным, надежным союзником Советского Союза, России» в борьбе с нацизмом, и сегодня успешно развиваются близкие, дружеские отношения, которые Россия и Монголия поддерживали на протяжении десятилетий.

    Кроме того, добавил Путин, Москва придает большое значение взаимодействию по линии парламентов. «В сегодняшнем мире это существенное дополнение к развитию контактов», – сказал глава государства.

    «Обсуждение международной повестки дня подтвердило, что рнаши позиции по многим актуальным глобальным сюжетам близки. Программа взаимодействия продолжается», – отметил Путин.

    Путин подчеркнул, что российско-монгольское взаимодействие по вопросам военно-технического и антитеррористического сотрудничества вносит вклад в обеспечение безопасности в Азии.

    Ранее Путин в ходе визита заявил, что отношения России и Монголии развиваются по всем направлениям. Он также поблагодарил народ Монголии за сохранение исторической памяти и пригласил монгольского коллегу Ухнаагийна Хурэлсуха на празднование 80-летнего юбилея Победы в Москве.

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    3 сентября 2024, 08:33 • Новости дня
    Путин и Хурэлсух встретились в Улан-Баторе

    Президент Монголии встретил Путина на центральной площади Улан-Батора

    Путин и Хурэлсух встретились в Улан-Баторе
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Российский президент Владимир Путин прибыл в центр столицы Монголии Улан-Батора, его лично встретил на центральной площади Сухэ-Батора президент страны Ухнаагийн Хурэлсух.

    Путина приветствуют почетный караул и конная гвардия в стилизованных под средневековое снаряжение ярких мундирах возле лестницы государственного дворца, в центре установлен масштабный монумент Чингисхана, передает ТАСС.

    Для встречи главы российского государства в центре площади установлен подиум с алым атласным паланкином, президенты обмениваются в этом месте открывающим официальную часть визита рукопожатием.

    Напомним, 3 сентября начинается официальная часть визита Владимира Путина в Монголию. В частности, российский лидер примет участие в мероприятиях, посвященных 85-летию совместной победы Москвы и Улан-Батора над японскими войсками на реке Халхин-Гол.

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    2 сентября 2024, 21:48 • Новости дня
    Эксперт: В Монголии Москве интересны модернизация ТЭС и проект «Союз Восток»

    Визит президента РФ Владимира Путина имеет стратегический характер для развития партнерства России и Монголии, в частности в сфере энергетики, заявил газете ВЗГЛЯД Петр Камина, эксперт АНО «Центр международного взаимодействия и сотрудничества».

    «Ожидается, что первичными вопросами для обсуждения станут комплексная модернизация ТЭС Монголии и судьба проектов «Союз Восток» и «Сила Сибири 2», – добавил эксперт.

    Он напомнил, что в 2021 году Россия успешно завершила масштабную модернизацию четырех энергоблоков крупнейшей ТЭЦ Монголии, значительно укрепив энергетическую инфраструктуру страны. Кроме того, в 2023 году Россия согласовала проект межправительственного соглашения с Монголией по проекту модернизации ТЭЦ-3 в Улан-Баторе, разрабатываемому российскими ПАО «Интер РАО» и «Ротек».

    «Следует ожидать, что в рамках визита будет достигнуто первичное соглашение по условиям финансирования, а планируемый к подписанию в ходе визита меморандум по модернизации ТЭЦ-3 укрепит существующие договоренности. В случае успешных переговоров по вопросам финансирования, вероятно, начало первых работ по данному проекту возможно уже в следующем году», – отметил он.

    Другим центральным пунктом российско-монгольского энергетического сотрудничества, полагает Камина, остается стратегический проект газопровода «Союз Восток». Несмотря на временную «заморозку» проекта «Сила Сибири 2», вызванную отсутствием консенсуса с Китаем по вопросам ценообразования и объемов поставок, проект «Союз Восток» имеет особое значение для Монголии, поскольку она сможет использовать часть транзитного трубопроводного газа для собственного экономического развития, подчеркнул эксперт.

    «Что касается «Силы Сибири 2», то несмотря на экономическую привлекательность проекта, начало работы напрямую связано с политической волей КНР, поскольку по итогам синхронизации китайской инициативы «Один пояс один путь» с национальной инициативой Монголии «Степной путь» в 2017 году, позиция Китая стала играть ключевую роль во многих аспектах внешней политики Монголии, в том числе в текущей нерешительности Монголии в отношении проекта «Союз Восток»», – пояснил Камина.

    В связи с этим Монголия, по его словам, сегодня вынуждена балансировать между наращиванием энергетического сотрудничества с Россией и волей другого стратегического партнера. «Тем не менее, предстоящие прямые переговоры на уровне глав государств могут вновь активизировать работы по данному проекту», – заявил эксперт.

    В понедельник президент России Владимир Путин прибыл в Улан-Батор, где проведет переговоры с монгольским лидером Ухнаагийном Хурэлсухом. Помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков заявил, что Путина в рамках государственного визита в Монголию 2–3 сентября ждет насыщенная программа.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как интересы России, Китая и Запада сошлись в Монголии. 

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    2 сентября 2024, 16:04 • Новости дня
    Кремль заявил об отсутствии проблем с Монголией по вопросу МУС

    Tекст: Валерия Городецкая

    У Москвы нет проблем с Улан-Батором по поводу того, что Монголия является участницей Международного уголовного суда (МУС), заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «У нас нет такой проблемы на повестке дня», – сказал он, передает ТАСС.

    Отвечая на вопрос о наличии таких проблем с другими странами – членами МУС, Песков сказал, что Кремль будет информировать об этом «по мере посещения».

    Ранее в Кремле заявили, что у Москвы нет переживаний относительно хода официального визита российского лидера в Монголию, а все аспекты тщательно готовились.

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    3 сентября 2024, 12:34 • Новости дня
    Президент Монголии поблагодарил Путина за визит
    Президент Монголии поблагодарил Путина за визит
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух поблагодарил главу российского государства Владимира Путина за визит в страну, об этом он сообщил на встрече с российским коллегой по итогам переговоров в Улан-Баторе.

    «Прежде всего хотел выразить признательность президенту Владимиру Владимировичу Путину за его официальный визит в нашу страну в рамках празднования 80-летия совместной победы на реке Халхин-Гол. <…> Мы имеем давнюю традицию отмечать эту знаменательную дату, отдавая дань памяти нашим солдатам, которые героически сражались, не жалея своих жизней, за независимость, суверенитет и территориальную целостность наших стран, для того чтобы увековечить их патриотический подвиг в будущих поколениях для укрепления нерушимой дружбы народов Монголии и России, скрепленной великими свершениями во имя мира и развития», – сказал Хурэлсух, передает ТАСС.

    Глава Монголии подчеркнул, что для страны визит Путина важен для развития двусторонних отношений, в особенности в энергетической сфере, а также в сферах транспорта, окружающей среды, культуры, образования, здравоохранения и в гуманитарной сфере.

    В рамках визита президента России в Улан-Батор были подписаны двусторонние соглашения о сотрудничестве, в том числе в области поставок нефтепродуктов, об обеспечении Монголии авиационным топливом, о разработке базового проекта реконструкции ТЭЦ-3 в столице Монголии.

    Также подписано соглашение об обеспечении эпидемического благополучия по чуме и меморандум о взаимопонимании, касающийся сохранения озера Байкал и его крупнейшего притока – трансграничной реки Селенга.

    Ранее Путин в ходе визита заявил, что отношения России и Монголии развиваются по всем направлениям.

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    2 сентября 2024, 21:16 • Новости дня
    Эксперты: «Разговоры о важном» задают школьникам патриотический вектор воспитания

    Эксперты объяснили значение участия Владимира Путина в «Разговоре о важном»

    Эксперты: «Разговоры о важном» задают школьникам патриотический вектор воспитания
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    В ходе «Разговора о важном» Владимир Путин показал открытость к любым вопросам со стороны школьников. Эта откровенность президента нравится молодежи, и в целом формат такого открытого урока хорошо себя зарекомендовал, сказали газете ВЗГЛЯД политологи Александр Асафов и Виктория Карпова. В понедельник президент России провел открытый урок «Разговор о важном» в школе города Кызыл.

    «Личным участием в «Разговоре о важном» Владимир Путин подчеркивает важность роли подрастающего поколения в строительстве успешного будущего нашей страны. Воспитание патриотически настроенных граждан – приоритетная задача для России, и глава государства это хорошо понимает», – сказал политолог Александр Асафов.

    «Примечательно, что урок прошел в легкой и непринужденной форме. Было видно, что президент открыт к любым вопросам со стороны школьников. Он спокойно и уверенно объяснял детям роль государства в жизни общества, рассказывал, какие программы и для чего реализует российское руководство. Запретных тем попросту не было», – считает эксперт.

    «Сам формат «Разговоров о важном» стал частью масштабной работы по воспитанию личности на основе традиционных ценностей», – добавляет собеседник. – «Дети должны расти в комфортной среде, где им будет прививаться любовь к российским флагу и гимну, а также поощряться деятельность в волонтерских и добровольческих организациях».

    Схожей точки зрения придерживается и Виктория Карпова, эксперт Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ). «Личное участие Владимира Путина в «Разговоре о важном» показывает особое внимание власти к подрастающему поколению граждан», – указывает она.

    «Это особенно важно в текущих условиях, когда в России набирает обороты процесс трансформации системы образования. Мы отказываемся от западных практик – все больше и больше уделяем внимание продвижению ценностного суверенитета государства. В учебные программы включаются дополнительные занятия, нацеленные на укрепление патриотизма», – напоминает собеседница.

    «Путин не в первый раз участвует в «Разговорах о важном». Встречаясь с детьми, он не только разъясняет школьникам значимые детали деятельности правительства, но и делится собственным жизненным опытом. Эта откровенность нравится молодежи. Формат хорошо себя зарекомендовал, и думаю, он будет продолжен», – добавляет эксперт.

    «При этом в настоящий момент в российских школах создается немало проектов, направленных на самореализацию ребят. Появляется много секций, дополнительных кружков, где дети могут развить все свои самые лучшие качества. Таким образом, образовательные учреждения сегодня становятся площадкой не только для получения знания, но и где дети растут, как личности», – заключила Карпова.

    В понедельник Путин провел открытый урок «Разговор о важном» в новой общеобразовательной школе №20 города Кызыл. Глава государства ответил на вопросы детей. В частности, он обсудил с подрастающим поколением развитие внутреннего туризма, тенденции в международном спорте, пагубные привычки молодежи, а также растущее значение китайского языка.

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    2 сентября 2024, 18:09 • Новости дня
    Путин утвердил новый состав Совета по кодификации

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении нового состава Совета по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства, следует из указа.

    Главой совета останется Павел Крашенинников, который занимает должность председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству. Его заместителем станет Лидия Михеева – секретарь Общественной палаты, а пост зампреда совета сохранит Евгений Суханов – заведующий кафедрой гражданского права на юридическом факультете МГУ, передает ТАСС.

    Всего совет включает в себя 22 человека. В него, в том числе входят начальник Государственно-правового управления Кремля Лариса Брычева, ректор Московского государственного юридического университета Виктор Блажеев, представители Верховного, Высшего арбитражного и Конституционного судов, сотрудники вузов и научных институтов.

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    2 сентября 2024, 16:28 • Новости дня
    Песков: Путин примет участие в праздновании Дня города в Москве

    Путин примет участие в праздновании Дня города в Москве

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин примет участие в праздновании Дня города в Москве. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, президент посетит праздничные мероприятия вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным, передает РИА «Новости»

    Напомним, что в этом году День города будет отмечаться 7–8 сентября. В программе празднования – концерты, конкурсы, мастер-классы и благотворительный фестиваль «Добрая Москва». Мероприятия пройдут как в центре столицы, так и во всех административных округах.

    Ранее Путин поздравил с Днем шахтера работников и ветеранов угольной промышленности.

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    Ответом на обстрелы Белгорода станет охота на Vampire

    Белгород и Белгородский район попали под обстрел ВСУ. В результате погибли пять человек, более 40 получили ранения, в том числе несколько детей. Основной удар был нанесен кассетными боеприпасами из реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire. Как отмечают эксперты, ВСУ действуют террористическими методами с целью запугать население и растянуть линию фронта. В ответ нужно устроить охоту на вражеские РСЗО, призывают они. Подробности

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    • Немцы проголосовали против властей и Украины

      Результаты выборов в Саксонии и Тюрингии – двух восточных землях Германии, которые прежде входили в ГДР – стали разгромными как для власти, так и для «ястребов», которые выступают за дальнейшее вооружение Украины и продолжение конфликта с Россией. Но есть нюанс.

    • Майя Санду уничтожает пророссийских соперников

      В Молдавии запретили участвовать в выборах и проводить агитацию против вступления в ЕС оппозиционному блоку «Победа», учредительный съезд которого проходил в России. Президент Майя Санду намерена сохранить власть любой ценой, и Запад ее в этом полностью поддерживает.

    • Самая бессмысленная ложь Зеленского

      Владимир Зеленский заявил, что операция ВСУ в Курской области замедлила наступление российской армии на Покровск (Красноармейск). В реальности ВС России в Донбассе продвигаются очень быстрыми темпами, а на некоторых участках не встречают серьезного сопротивления. Авантюра с Курской областью Зеленскому тоже не поможет, и на Западе уже намекнули, что вся ответственность ляжет на него.

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

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