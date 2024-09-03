С Басаевым, как и с другими террористами, подобными ему, можно было торговаться, но не вести переговоры. Он и некоторые другие тогдашние лидеры чеченского подполья даже не пытались производить впечатление цивилизованных людей, разве что на отдельно взятых журналисток.0 комментариев
В центре содержания иностранцев в Сахарово прошли обыски по делу о мошенничестве
Обыски проходят в Центре временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) в деревне Сахарово в Москве в рамках дела о мошенничестве, его фигурантами стали два инспектора, сообщили в столичном СК.
Как говорится в сообщении, в Центре временного содержания иностранных граждан в данный момент проходят обыски по уголовным делам о мошенничестве, возбужденным в отношении двух инспекторов. По предварительным данным, они за деньги предлагали помочь мигрантам быстрее отправиться домой, а также организовать им свидания, передает ТАСС.
Суммы вознаграждения составляли до 30 тыс. рублей.
Ранее участкового задержали в Москве по делу о канале незаконной миграции.