Участкового задержали в Москве по делу о канале незаконной миграции

Tекст: Дарья Григоренко

Следствие установило, что группа лиц в течение трех лет действовала по предварительному сговору. За денежное вознаграждение они оформляли фиктивные документы, подтверждающие регистрацию иностранных граждан по месту их пребывания в Москве. Таким образом, мигранты получали возможность легально находиться на территории России, передает РИА «Новости».

В ходе обысков, проведенных по местам жительства фигурантов, были обнаружены и изъяты документация, подтверждающая их преступную деятельность. Всем задержанным в ближайшее время будут предъявлены обвинения в организации незаконной миграции.

Ранее сообщалось, что в Курортном районе Петербурга раскрыли канал нелегальной миграции, по которому успели легализовать порядка 400 человек.