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Участкового задержали в Москве по делу о канале незаконной миграции
Сотрудники столичного главка СК пресекли деятельность организованной группы, которая с 2021 года занималась фиктивной регистрацией иностранных граждан в Москве, получая за это денежное вознаграждение. В ходе операции были задержаны пять человек, включая участкового уполномоченного полиции.
Следствие установило, что группа лиц в течение трех лет действовала по предварительному сговору. За денежное вознаграждение они оформляли фиктивные документы, подтверждающие регистрацию иностранных граждан по месту их пребывания в Москве. Таким образом, мигранты получали возможность легально находиться на территории России, передает РИА «Новости».
В ходе обысков, проведенных по местам жительства фигурантов, были обнаружены и изъяты документация, подтверждающая их преступную деятельность. Всем задержанным в ближайшее время будут предъявлены обвинения в организации незаконной миграции.
Ранее сообщалось, что в Курортном районе Петербурга раскрыли канал нелегальной миграции, по которому успели легализовать порядка 400 человек.