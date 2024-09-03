Фигурант дела «Крокуса» Хамидов жил в большой семье в Свердловской области

Фигурант дела «Крокуса» Хусейн Хамидов несколько лет проживал с родственниками в Артемовском в Свердловской области

Tекст: Константин Сергеев

После того, как родители разошлись, Хамидов вместе с матерью уехал из населенного пункта.

«Она (мать Хамидова) съездила на родину, потом приехала. Что-то они (с мужем) рассорились. Она предлагала переехать, а он отказывался. Она собралась, забрала ребятишек и уехала. Он два дня пожил и тоже уехал. Так и стоит квартира пустая», – сообщил РИА «Новости» бывший сосед Хамидовых Иван Князев.

Иван Князев раньше делил дом с семьей Хамидовых, которая занимала одну из квартир. По словам пенсионера, семья не арендовала, а купила жилье. Женщина занималась воспитанием шестерых детей и получала на них выплаты. Глава семейства Расул работал на выезде, вахтами. В общей сложности Хамидовы прожили в Артемовском порядка трех лет.

Жильцы покинули квартиру около десяти лет назад. Расул Хамидов однажды возвращался, осматривал дом и говорил, что в него планирует заселиться его сын. Однако, говорит Князев, приехавший молодой человек только забрал ценные вещи и больше не появлялся.

По словам Князева, семья мало общалась с местными жителями. Это подтверждает и еще один сосед с другой стороны улицы.

В прошлую пятницу сообщалось, что новый обвиняемый по делу «Крокуса» Хусейн Хамидов является гражданином России.