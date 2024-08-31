Один из новых фигурантов дела о теракте в «Крокусе» оказался гражданином России

  • Новость часаВ результате украинского обстрела Белгородской области пострадали 46 человек
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    В Британии испугались мести России за Крым
    Заявившей об уничтожении F-16 комплексом Patriot депутату Рады грозят наказанием за дискредитацию США
    Маск заявил о стремительном приближении США к банкротству
    В Москве показали поезд «Белый кречет» для ВСМ Москва – Петербург
    Опубликовано видео попадания снаряда ВСУ в гражданскую машину в Белгороде
    Пушков назвал последствие потери Украиной F-16
    Авария привела к отключению Армянской АЭС от энергосистемы страны
    Посольство России в Лондоне сообщило о возможной вербовке наемников украинской дипмиссией
    Китай призвал США не усугублять конфронтацию на Украине
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков ОПЕК ждут новые бунты

    Геополитическая премия в цене на нефть может как мгновенно расти, так и быстро падать. Сейчас эта премия во многом обеспечена ситуацией на Ближнем Востоке, но завтра может удесятериться в результате действий администрации США или еще каких-то событий. Или упасть.

    2 комментария
    Андрей Медведев Андрей Медведев Когда это все закончится? Каждый, кто остался в России, опасен для Запада

    Не важно, кто где работает. Кто что делает. На фронте или в тылу. Сапер или айтишник, бизнесмен, учитель, пилот, бариста, политик. Кто угодно. Тот, кто вместе с Родиной проходит темные времена, ломает планы по уничтожению России.

    15 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Доверять западным СМИ не только глупо, но и опасно

    Даже если нам кажется, что информация работает в пользу России – это не более чем иллюзия. Информация всегда работает в пользу хозяев медиа, включая самые злонамеренные цели типа введения в заблуждение российского общества и провоцирование его на опасные для страны действия.

    3 комментария
    31 августа 2024, 06:59 • Новости дня

    Один из новых фигурантов дела о теракте в «Крокусе» оказался гражданином России

    Tекст: Антон Антонов

    Хусейн Хамидов, арестованный по делу о теракте в «Крокус Сити Холле», приехал из Таджикистана в Россию 12 лет назад, у него российское гражданство, сообщил его дядя.

    Мужчина сообщил, что Хусейн Хамидов «с родителями уехал в Россию 12 лет назад». Семья «обжилась» в России и получила российское гражданство, передает РИА «Новости».

    Сестра Хусейна Хамидова Манижа прописана в доме мужа, они «купили дом в кишлаке недалеко от Душанбе». При этом они тоже «уже года три живут и работают в России».

    Напомним, в деле об атаке на «Крокус» появились пятеро новых фигурантов, в том числе Хамидов. Они обвиняются в обеспечении исполнителей теракта огнестрельным оружием.

    30 августа 2024, 10:33 • Новости дня
    После крушения F-16 на Украине разгорелся скандал

    «Страна.ua»: После крушения F-16 на Украине разгорелся скандал

    После крушения F-16 на Украине разгорелся скандал
    @ Ukrainian Presidency/Reuters

    Tекст: Александра Юдина

    На Украине разгорелся политический скандал после того, как депутат Рады Марьяна Безуглая сообщила о крушении переданного ВСУ истребителя F-16, сбитого дружественным огнем, пишет «Страна.ua».

    Так, экс-спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат призвал правоохранительные органы возбудить уголовное дело в отношении депутата «за разглашение заведомо ложной информации», передает РИА «Новости».

    Игнат добавил, что подобные заявления наносят серьезный ущерб моральному духу украинских военнослужащих.

    Ранее Безуглая сообщила, что F-16 сбили по ошибке украинцы американской системой ПВО Patriot .

    В МИД России уничтожение на Украине самолета F-16, якобы случайно произошедшее с использованием системы Patriot, назвали достойным началом для американского «чудо-оружия» в руках «бедуинов».

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    30 августа 2024, 17:39 • Новости дня
    Пушков назвал последствие потери Украиной F-16

    Пушков: Последствием потери Украиной F-16 может стать усиление участия НАТО в конфликте

    Пушков назвал последствие потери Украиной F-16
    @ Александр Демьянчук/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Одним из последствий потери истребителя F-16 на Украине может стать усиление участия стран НАТО в конфликте. Об этом заявил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.

    «Одним из последствий гибели F-16 на Украине может стать усиление участия стран НАТО в конфликте», – заявил Пушков, передает РИА «Новости».

    Напомним, что в четверг Генштаб ВСУ признал потерю переданного Украине истребителя F-16.

    Газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что на Украине разбился первый из предоставленных Западом истребителей F-16 из-за ошибки пилота. Летчик Алексей Месь погиб 26 августа.

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    30 августа 2024, 19:16 • Видео
    Сербия предпочла французское русскому

    В рамках визита президента Франции Эммануэля Макрона в Сербию была подтверждена сделка о покупке сербами 12 истребителей Rafale, хотя ранее в Белграде планировали купить российские МиГ-29. Президент Сербии Александр Вучич уже ответил обиженным на то, что сделка не была заключена с россиянами или китайцами. Но кто должен обижаться на самом деле?

    Коментарии (2)
    30 августа 2024, 15:15 • Новости дня
    Заявившей об уничтожении F-16 комплексом Patriot депутату Рады грозят наказанием за дискредитацию США
    Заявившей об уничтожении F-16 комплексом Patriot депутату Рады грозят наказанием за дискредитацию США
    @ Кадр из видео

    Tекст: Денис Тельманов

    Командующий ВВС Украины Николай Олещук выступил с угрозой в адрес депутата Рады Марьяны Безуглой, раскрывшей подробности крушения F-16 ВСУ. Генерал назвал Безуглую «инструментом для дискредитации высшего военного руководства».

    «Я обращаюсь к народной депутатке, давно продавшей свое имя, для достижения этих мерзких целей. Марьяна, придет время, будете извиняться перед всем войском за то, что натворили, надеюсь, в суде!» – пригрозил Олещук, передает «Российская газета».

    Он пожаловался, что парламентарий не только «вылила грязь» на украинское командование, но и «дискредитировала производителей американского оружия» и сами США – основного союзника Украины.

    Напомним, Генштаб ВСУ признал потерю переданного Украине F-16 и гибель пилота, подполковника Алексея Меся.

    При этом Безуглая заявила, что истребитель был сбит украинской системой ПВО Patriot из-за дискоординации между подразделениями.

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    30 августа 2024, 15:39 • Новости дня
    Маск заявил о стремительном приближении США к банкротству
    Маск заявил о стремительном приближении США к банкротству
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Американский бизнесмен Илон Маск выразил мнение, что в ближайшее время США могут столкнуться с банкротством.

    Избыточные расходы правительства способствуют инфляции, заявил он, поэтому страна стремится к тому, чтобы стать банкротом, передает ТАСС со ссылкой на пост Маска.

    В конце июля Министерство финансов США сообщило, что государственный долг впервые в истории превысил 35 трлн долларов. По прогнозам бюджетного управления Конгресса, к 2034 году он может превысить 50 трлн долларов, что составит более 122% от ВВП.

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    30 августа 2024, 11:10 • Новости дня
    ФСБ задержала воевавших за ВСУ колумбийских наемников
    ФСБ задержала воевавших за ВСУ колумбийских наемников
    @ кадр из видео

    Tекст: Александра Юдина

    Федеральная служба безопасности России задержала двух граждан Колумбии, которые принимали участие в боевых действиях на стороне ВСУ в качестве наемников.

    По данным Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ, задержаны два гражданина Колумбии Медина Аранда Хосе Арона и Анте Александр, в ходе обысков у задержанных были обнаружены вещественные доказательства их участия в конфликте, передает ТАСС.

    Среди них военная форма украинского образца со знаками различия батальона «Карпатская Сечь», а также документы, подтверждающие их нахождение на территории Украины.


    Следственное управление ФСБ возбудило уголовные дела в отношении задержанных по статье об участии наемника в вооруженном конфликте. Максимальное наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет.

    Газета ВЗГЛЯД писала о наемниках из мексиканских картелей в рядах ВСУ.

    Коментарии (20)
    30 августа 2024, 12:08 • Новости дня
    Экс-футболист «Локомотива» призвал ВСУ уничтожать жителей Курской области
    Экс-футболист «Локомотива» призвал ВСУ уничтожать жителей Курской области
    @ Dmitry Golubovich/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Родившийся в Хабаровске экс-футболист московского «Локомотива» и сборной Украины Александр Алиев записал видеообращение с призывом ВСУ уничтожать мирное население в Курской области.

    На видео 39-летний Алиев обратился к украинским военным с призывом «убивать эту нечисть», передает РБК.

    Ранее в силовых структурах рассказали, что боевики ВСУ в приграничных районах Курской области намеренно расстреливают гражданских, что является военным преступлением.

    До этого солдаты ВСУ расстреляли детей на мотоцикле в Курской области.

    Коментарии (20)
    30 августа 2024, 14:08 • Новости дня
    В Тбилиси припомнили Боррелю лживые тосты
    В Тбилиси припомнили Боррелю лживые тосты
    @ RONALD WITTEK/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель вводит в заблуждение европейскую общественность распространением недостоверных сведений о Грузии, заявил в пятницу первый вице-спикер парламента от правящей «Грузинской мечты» Георгий Вольский, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Комментируя заявление Борреля о «чрезвычайной обеспокоенности траекторией отдаления Грузии от Евросоюза», которое тот сделал в Брюсселе на неформальном саммите глав МИД ЕС, Георгий Вольский предложил руководствоваться «международными рейтингами Грузии».

    «Боррель в своих заявлениях по Грузии непонятно почему предоставляет неверную информацию, – отметил первый вице-спикер. – Он много раз был здесь, поднимал тосты о любви к Грузии, а сейчас изменил позицию, и это очень плохо».

    По его словам, «Боррель предоставляет неверную информацию европейской и грузинской общественности».

    «Нет ни одного рейтинга, по политическим или экономическим аспектам, по правам человека или правовой системе, которые не говорили бы, что Грузия опережает и ряд стран ЕС, и все страны-кандидаты. Боррель этим должен руководствоваться, а не эмоциями радикальной грузинской оппозиции», – заявил Вольский.

    Он также выразил недовольство словами Борреля об обсуждении «ответных мер по Грузии».

    «Это за что он нам угрожает? За то, что маленькая страна защищает себя от дестабилизации?» – задался Вольский вопросом.

    Запад недоволен тем, что Грузия, кандидат в Евросоюз с 2023 года, приняла закон «О прозрачности иностранного влияния».

    Коментарии (16)
    30 августа 2024, 13:40 • Новости дня
    Кремль оценил угрозу визиту Путина в связи с участием Монголии в МУС

    В Кремле заверили, что участие Монголии в МУС не создает угрозу для визита Путина

    Кремль оценил угрозу визиту Путина в связи с участием Монголии в МУС
    @ Guenter Fischer/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Кремль не переживает из-за участия Монголии в Международном уголовном суде (МУС), поскольку у Москвы с Улан-Батором «прекрасный диалог», сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Нет переживаний, у нас прекрасный диалог с нашими друзьями в Монголии», – передает ТАСС слова представителя Кремля.

    Песков заверил, что все аспекты официального визита Путина 3 сентября тщательно готовились.

    Ранее сообщалось, что Путин проведет официальный визит в Монголию по приглашению монгольского коллеги Ухнагийна Хурэлсуха, в ходе которого главы двух стран намерены обсудить перспективы развития двусторонних отношений «всеобъемлющего стратегического партнерства».

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    30 августа 2024, 09:20 • Новости дня
    Мирошник: Российских солдат начинают кормить в плену ВСУ только перед визитом проверяющих

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Прошедшие украинский плен российские военные жалуются на жестокое обращение, их переставали избивать и начинали кормить только перед визитами проверяющих из ООН и Международного комитета Красного Креста (МККК), заявил посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

    По его словам, человек, который по обмену был возвращен в Россию, говорил ему: «Когда нас начинали кормить и переставали избивать, мы понимали, что примерно через неделю приедет проверка МККК, ООН или других иностранных наблюдателей. Как только они уезжали, нас начинали бить смертным боем, морить голодом и откровенно издеваться», передает РИА «Новости».

    Мирошник добавил, что российская сторона документирует все случаи жестокого обращения с российскими военными в украинском плену. Он отметил, что «с ребятами работают врачи и СК, через какое-то время эти подробности будут известны мировому сообществу». «Но только тому, которое будет слышать это. Потому что заказчик, как правило, о своем преступлении слушать не намерен», – заключил он.

    Ранее Россия вернула 115 попавших в плен на Курском направлении российских военных.

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    30 августа 2024, 15:08 • Новости дня
    Польша поставила условие вступления Украины в ЕС

    Польша связала вступление Украины в ЕС с эксгумацией жертв Волынской резни

    Польша поставила условие вступления Украины в ЕС
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинской стороне для вступления в Европейский союз придется провести эксгумацию жертв Волынской резни, заявил глава польского минобороны и вице-премьер Владислав Косиняк-Камыш.

    Без эксгумации жертв Волынской резни «не может быть и речи о хорошем будущем», заявил Косиняк-Камыш изданию Do rzeczy, передает РИА «Новости».

    По его словам, это «не дело истории, это дело о заживлении раны, которая есть сегодня».

    Глава ведомства подчеркнул, что без согласия на поминовение польских жертв резни Варшава не поддержит вступление Украины в Евросоюз. Косиняк-Камыш добавил, что он выступает не как вице-премьер и министр, а как депутат сейма.

    Ранее украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил о необходимости «увековечить память украинцев», намекая на снос памятника Украинской повстанческой армии (УПА, признана экстремистской и запрещена в России).

    После этого глава польского МИД Януш Ковальский призвал объявить Кулебу персоной нон грата в Польше.

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    30 августа 2024, 20:10 • Новости дня
    Зеленский уволил командующего ВВС Украины после потери F-16
    Зеленский уволил командующего ВВС Украины после потери F-16
    @ Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Командующий украинскими воздушными силами Николай Олещук уволен после крушения F-16, такой приказ подписал президент Украины Владимир Зеленский в пятницу.

    В указе сообщается об увольнении Николая Олещука с должности командующего воздушными силами ВСУ, передает ТАСС.

    Напомним, на Украине начался политический скандал после того, как депутат Рады Марьяна Безуглая заявила, что F-16 сбили по ошибке украинцы американской системой ПВО Patriot.

    Олещук после этого пригрозил Безуглой судебным разбирательством.

    Коментарии (25)
    30 августа 2024, 19:11 • Новости дня
    В Москве показали макет поезда «Белый кречет» для ВСМ Москва – Петербург
    В Москве показали макет поезда «Белый кречет» для ВСМ Москва – Петербург
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Макет поезда для высокоскоростной магистрали «Белый кречет» в полном размере показали на выставке «Станция Манеж. Московский транспорт 2030» в пятницу.

    Макет выполнен в полном масштабе, поезд может тянуть восемь вагонов и сможет соединять два состава, в нем планируется проводить четыре класса обслуживания, передает ТАСС.

    Максимальная скорость движения машины составит до 400 километров в час, скорость эксплуатации – 360 километров в час.

    Гендиректор и глава правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров пояснил, что разработчики будут прислушиваться к пожеланиям тех, кто увидит на выставке экземпляр.

    До этого РЖД подписали контракт по постройку первых двух высокоскоростных электропоездов высокоскоростной магистрали Москва – Петербург с «Уральскими локомотивами» на 12 млрд рублей.

    Ранее сообщалось, что Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) поставит для ВСМ Москва – Петербург 41 высокоскоростной поезд.

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    30 августа 2024, 14:26 • Новости дня
    Рар указал на радикализацию общества в Германии после нападения на Вагенкнехт

    Политолог Рар указал на роль либеральных СМИ в нападении на Сару Вагенкнехт

    Рар указал на радикализацию общества в Германии после нападения на Вагенкнехт
    @ Martin Schutt/DPA/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    На Западе в последнее время участились случаи нападений на политиков. Сара Вагенкнехт стала очередной жертвой. Подобные случаи свидетельствуют о радикализации общества, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее лидера немецкой партии Вагенкнехт облили краской на предвыборном митинге.

    «Нападения на политиков в Германии, как и в целом на Западе, происходят довольно часто. Сара Вагенкнехт стала очередной жертвой атаки, которая, к счастью, оказалась несмертельной», – сказал германский политолог Александр Рар.

    По его мнению, нападение на немецкого политика нельзя сравнить с попыткой покушения на Дональда Трампа или Роберта Фицо. «Краску в Вагенкнехт бросил неизвестный 50-летний немец, который, судя по всему, симпатизирует Украине. Мужчину будут судить за хулиганство, он получит штраф», – отметил собеседник.

    Шансы Вагенкнехт победить на предстоящих выборах после инцидента возрастут, считает политолог. «В Германии, впрочем, как и по всей Европе, идет радикализация общества. Думаю, ситуация будет усугубляться», – прогнозирует Рар. Он указал на роль западных либеральных СМИ.

    «Нападения на политиков от «Зеленых» или СДПГ описываются местной прессой с возмущением. В материалах звучат требования жестко наказать злоумышленников. Однако в случае Вагенкнехт немецкие СМИ с меньшим порывом освещают инцидент, пытаясь таким образом не делать ей рекламы», – заключил Рар.

    Ранее известного немецкого политика Сару Вагенкнехт облили краской во время ее предвыборного митинга в Эрфурте. В конце ее 40-минутного выступления к сцене подошел мужчина и плеснул краской в лицо Вагенкнехт. Полицейские быстро повалили на землю нападавшего и увели его в наручниках.

    Представитель «Союза Сары Вагенкнехт» (ССВ) Штеффен Квазебарт сообщил, что политик не пострадала. По его словам, нападение «как-то связано с Украиной», а нападавший кричал что-то то ли на украинском, то ли на русском языке.

    Ранее Вагенкнехт взяла на себя ответственность за сокращение военной помощи Украине. Она отмечала, что хотя ее партия не находится у власти в Германии, она все равно может оказывать влияние на принятие решений в Бундестаге.

    Эрфурт – столица федеральной земли Тюрингия, в которой в воскресенье пройдут выборы в региональный парламент. ССВ по опросам занимает третье место с примерно 18% поддержки. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как выборы на территории бывшей ГДР могут повлиять на объемы помощи Берлина Украине.

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    30 августа 2024, 14:15 • Новости дня
    У детей судьи Верховного суда Татарстана нашли гражданство США

    У детей судьи Верховного суда Татарстана Юсупова нашли гражданство США

    У детей судьи Верховного суда Татарстана нашли гражданство США
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Дети судьи Верховного суда Татарстана Ризвана Юсупова оказались американскими гражданами, семья заявляла, что они рождены в Казани, пытаясь скрыть факт гражданства, пишут Telegram-каналы.

    Ризван и Эльвира Юсупова родили детей в Соединенных Штатах, но заявляли, что роды проходили на территории Татарстана, передает Ura.ru со ссылкой на Telegram-канал Mash.

    Детей зарегистрировали через консульство, теперь судье Юсупову грозит лишение должности. Он сам отказался общаться со следствием и ожидает отставки. В отношении Эльвиры Юсуповой и их сына Гаяза за сокрытие информации о втором гражданстве заведено уголовное дело.

    Кроме того, старшая дочь судьи Наиля живет в Нидерландах.

    В Сети также опубликовали фотографии американского паспорта одного из сыновей Юсупова.

    В 2023 году украинское Минобороны подтверждало, что дети главы ведомства Рустема Умерова проживают в США.

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    30 августа 2024, 13:52 • Новости дня
    Эксперт объяснил, почему ЗРК Patriot мог уничтожить украинский F-16

    Генерал авиации Попов: ВСУ потеряли истребитель F-16 из-за человеческого фактора

    Эксперт объяснил, почему ЗРК Patriot мог уничтожить украинский F-16
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Анастасия Куликова

    В момент отражения российской атаки у ВСУ одномоментно работали не совсем совместимые системы – авиация и ПВО разных уровней обеспечения безопасности полетов. Эти нюансы могли сработать против Киева, сказал газете ВЗГЛЯД генерал авиации Владимир Попов. Ранее генштаб ВСУ официально признал потерю F-16 с пилотом. Согласно одной из версий, причиной стал «дружественный огонь».

    «Существует несколько версий того, как Украина потеряла истребитель F-16. Согласно одной из них, самолет был поражен ударом ВС России. В понедельник целями нашей атаки среди прочего были военные объекты в Ивано-Франковской области. Возможна ситуация, при которой летчик в воздухе пытался уйти от нашей ракеты, но его маневр в силу определенных ошибок привел к падению», – отметил генерал-майор Владимир Попов, заслуженный военный летчик России.

    «Другая версия – наиболее вероятная – предполагает, что F-16 был сбит комплексом Patriot», – продолжил он. По мнению собеседника, летчик истребителя, который был поднят в воздух для отражения российской атаки, мог в «азарте боя» войти в зону поражения ПВО – и это закончилось «дружественным огнем».

    Однако не исключено, что вина за инцидент лежит исключительно на украинском расчете ПВО. «Военные, которые не в полной мере знакомы с нюансами работы ЗРК, могли попросту довериться автоматике. В этом случае события, вероятно, развивались следующим образом: программа обнаружила цель, включила автосопровождение, система вовремя не получила сигнал от человека или же из-за сбоя истолковала его иначе, а потому отработала по истребителю», – рассуждает Попов.

    То, что не сработала система «свой – чужой» вполне объяснимо. «ЗРК Patriot – тот, который стоит на вооружении у США, и тот, который Вашингтон продает или поставляет третьим странам – отличается комплектацией. Кроме того, F-16 передали Киеву не из Штатов, а из резерва Нидерландов, то есть машина, судя по всему, была подготовлена в Европе», – пояснил эксперт. Он напомнил, что на «дружественный огонь» жаловались в Израиле и Ираке, на вооружении которых также стояли ЗРК Patriot.

    «Кроме того, в момент отражения атаки у ВСУ одномоментно работали не совсем совместимые системы – авиация и ПВО разных уровней обеспечения безопасности полетов. Все действия, как правило, отрабатываются в ходе учений и тренировок, таковых на Украине не проводили. Поэтому нюансы технологии эксплуатации могли сработать против Киева. Таким образом, ВСУ потеряли F-16 из-за человеческого фактора, незнания техники и отсутствия навыков», – акцентировал спикер.

    По мнению генерала авиации, США не станут подтверждать информацию о том, что F-16 был сбит из Patriot, потому что это стало бы антирекламой для ЗРК. «Если они признают этот факт на официальном уровне, то покупатели этих комплексов задумаются, зачем нужна ПВО, которая будет бить по своим», – отметил он.

    Собеседник допускает, что потеря F-16 может притормозить поставки Киеву следующей партии истребителей. «Западные страны передали ВСУ совсем небольшое число машин. Если «самолетопад» продолжится, то это тоже станет антирекламой еще и F-16, в чем абсолютно не заинтересованы США», – заключил Попов.

    Ранее генштаб ВСУ признал потерю переданного Украине истребителя F-16. ЧП произошло в понедельник во время отражения массированного ракетного удара со стороны ВС России. «Во время захода на цель с одним из F-16 была потеряна связь. Как выяснилось позже, самолет потерпел крушение, летчик погиб», – говорится в сообщении ведомства. Специальная комиссия Минобороны Украины работает в районе падения машины для выяснения причин аварии, добавили там.

    По информации источников газеты The Wall Street Journal, самолет не был сбит. «По всей видимости, крушение произошло из-за ошибки пилота», – пишет издание. За штурвалом истребителя был летчик 204-й бригады тактической авиации ВСУ, подполковник Алексей Месь. Он – один из первых украинских военных, прошедших подготовку на F-16. В США его назвали «лучшим летчиком».

    Версия об ошибке пилота указана и в докладах украинских военных, сообщает депутат Рады Марьяна Безуглая. Однако она со ссылкой на собственные источники заявила, что F-16 был сбит комплексом Patriot «из-за дискоординации между подразделениями».

    Пентагон не смог подтвердить данные Безуглой. «У меня недостаточно достоверной информации, поэтому говорить о том, был ли этот пилот сбит дружественным огнем (чего я сообщить не могу), должны сами украинцы», – сказала заместитель пресс-секретаря Минобороны США Сабрина Сингх. Она также отказалась сообщить, сколько F-16 находится на Украине, отправив журналистов за ответами к киевским властям.

    Напомним, украинская армия получила первые истребители F-16 в июле. Журнал Economist писал, что ВСУ передали первые десять из 79 самолетов. Издание также указывало, что до конца 2024 года у армии Украины будет на вооружении 20 истребителей. Владимир Зеленский за помощь с получением истребителей благодарил Данию, Нидерланды, США и других партнеров.

    Коментарии (4)
    Главное
    Жертвами украинского обстрела Белгородской области стали пять человек
    Зеленский уволил командующего ВВС Украины после потери F-16
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    Уникальный мировой кризис ждут в 2025 году

    В середине 2025 года может разразиться новый мировой финансовый кризис, сравнимый по масштабу с 2008 годом, не исключает Банк России. Его пугает самый быстрый в истории скачок ключевых ставок в развитых странах за последние два года после почти 15 лет околонулевых значений. Чем ситуация похожа на 2008 год, каковы шансы у нового кризиса и чем это опасно для России? Подробности

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    F-16 пополнил список «подвигов» украинских пэвэошников

    Крушение истребителя F-16 вызвало политический скандал на Украине. ВСУ не только потеряли «лучшего пилота», но и, судя по всему, столкнулись с проблемой «дружественного огня»: депутаты Верховной рады сообщают, что самолет могла сбить система Patriot. Отразится ли инцидент на будущих поставках истребителей и насколько реальной звучит версия о ЗРК Patriot? Подробности

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    Как и когда ВСУ выгонят из Курской области

    В последние 48 часов активность ВСУ в Курской области значительно снизилась. Тем не менее противник не оставил попыток «наката» на ряде участков, где остается потенциальная возможность занять какой-либо населенный пункт. Уже понятно, что стратегические цели операции достигнуты Украиной не будут. Но чего ожидать на этом направлении дальше? Подробности

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    Франция посадила Дурова на привязь

    Франция продолжает следствие в отношении Павла Дурова. Основателя Telegram отпустили под судебный надзор: ему запретили покидать территорию страны и обязали дважды в неделю отмечаться в полиции. Эксперты уверены, что в его лице западные страны пытаются наказать всех независимых интернет-деятелей. Как в дальнейшем будет развиваться дело против Дурова? Подробности

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    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

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    • Сербия предпочла французское русскому

      В рамках визита президента Франции Эммануэля Макрона в Сербию была подтверждена сделка о покупке сербами 12 истребителей Rafale, хотя ранее в Белграде планировали купить российские МиГ-29. Президент Сербии Александр Вучич уже ответил обиженным на то, что сделка не была заключена с россиянами или китайцами. Но кто должен обижаться на самом деле?

    • В Британии испугались российской мести

      Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес написал статью, в которой призывает страну готовиться к «неизбежной» мести со стороны России, которая «повернет свою военную машину» против Британии. Чего и почему испугались в Британии?

    • Новый «план победы над Россией» от Зеленского

      Владимир Зеленский заявил о «плане победы» над Россией, который включает в себя четыре части и будет презентован американцам в самое ближайшее время. Примечательно, что одна из этих частей – наступление в Курской области. Какова стратегия Киева?

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

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      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

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