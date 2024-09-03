Медведев предостерег МУС от попыток исполнить ордер в отношении Путина

Путин признался, что мало спит, и посоветовал не брать с него пример

Tекст: Дмитрий Зубарев

Тема была поднята во время открытого урока «Разговор о важном», который глава государства провел в кызылской школе № 20, передает ТАСС.

«Соврать неудобно, скажу, как есть. Но пример нехороший. Ты примера с меня в этом смысле не бери. Я сегодня спал, допустим, четыре часа. Это маловато. А так обычно сплю, ну, шесть часов», – сказал Путин в ответ на вопрос одного из школьников, сколько он спит, чтобы быть в такой хорошей форме.

Президент призвал ученика, с которым он беседовал, «спать нормально, как минимум восемь часов». «У тебя очень много всякой активности, различных видов спорта, поэтому нужно быть в форме. И мне нужно быть в форме. То, что я сегодня спал всего четыре часа, а всего сплю шесть, – это не потому, что я такой занятый человек. А потому что не могу должным образом организовать рабочий день. Каждый человек должен критично относиться ко всему, что он делает, к себе. И делать выводы. Я постараюсь это сделать. И тебе советую», – резюмировал глава государства.

Ранее президент Владимир Путин на открытом уроке «Разговор о важном», который прошел в МБОУ «СОШ № 20 им. Героев Отечества» Кызыла заявил, что жители Тувы принимают участие в спецоперации на Украине, они защищают всю страну, это блестящий пример патриотизма.