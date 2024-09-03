Несколько десятилетий, и до, и сразу после Второй мировой войны, Советский Союз оставался территорией надежды для миллионов людей не только на Западе, но и по всему миру. Разумеется, одно это обстоятельство вызывало у наших оппонентов даже не страх, а панический ужас.0 комментариев
Медведев предостерег МУС от попыток исполнить ордер в отношении Путина
Зампредседателя Совбеза Медведев призвал МУС бояться попыток исполнить ордер в отношении Путина
Монголия не приняла во внимание ордер Международного уголовного суда на арест российского президента Владимира Путина, заявил зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.
«Монголы послали МУС и евродегенератов в известном еще с XIII века российско-монгольском направлении», – написал он в своем Telegram-канале.
Зампред Совбеза подчеркнул, что судьям и прокурорам МУС, напротив, стоит больше бояться в случае, если незаконный ордер будет исполнен.
Ранее в Кремле заявили, что у Москвы нет переживаний относительно хода официального визита российского лидера в Монголию, а все аспекты тщательно готовились.