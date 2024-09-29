  • Новость часаВ результате удара по зданию СБУ с офицерами НАТО в Запорожье погибло не менее 15 человек
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Запад отправил лазутчиков к «Друзьям мира» по Украине
    Военный эксперт описал возможный ответ России на попытку блокады Финского залива
    Стали известны подробности ликвидации Израилем лидера «Хезболлы» Насруллы
    Михаил Ефремов захотел пойти танкистом на СВО, поскольку «умеет водить»
    Российские войска освободили Макеевку в ЛНР
    В одесском Измаиле поражены порт и судоремонтный завод
    Лавров заявил о хамстве Зеленского в адрес Китая и Бразилии
    Глава МИД Индонезии выступила в ООН с подарком от Лаврова
    Рар: На Западе нашлись страны, готовые отдать Китаю лидерство в украинском урегулировании
    Мнения
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Почему футбольные фанаты ругают «Зенит»

    «Зенит» очень большой и заметный, как «Пари Сен-Жермен» во Франции и «Бавария» в Германии. А способ решения недовольства среди болельщиков один – России нужен новый чемпион, хотя бы на один сезон.

    2 комментария
    Владимир Можегов Владимир Можегов Как приватизировали Европу

    «План Дауэса» – нечто гораздо большее, чем то, что о нем принято говорить, да и к нам самим имеет отношение гораздо большее. Возможно, это вообще ключевая точка XX века. В этом году ему исполнилось сто лет.

    15 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Порошенко готовится к выборам Зеленского

    Возможно, так называемый план победы Зеленского рассчитан на то, что его не утвердят в Вашингтоне, а это даст ЗЕ-команде возможность провести многоходовую комбинацию, результатом которой станет проведение выборов президента без отмены военного положения.

    3 комментария
    29 сентября 2024, 14:59 • Новости дня

    Израиль атаковал объекты «Хезболлы» в районе Дахия в Бейруте

    Tекст: Дарья Григоренко

    Израильские военные провели очередную операцию против «Хезболлы», нанеся точечный удар по району Дахия в Бейруте, где расположены объекты шиитского движения, сообщила армейская пресс-служба.

    Согласно сообщению армейской пресс-службы, атака была направлена на ослабление инфраструктуры «Хезболлы», передает ТАСС.

    Представители армейской пресс-службы отметили, что за последние несколько часов израильские истребители атаковали различные объекты, включая ракетные установки, направленные в сторону израильской территории. В числе прочего, были уничтожены склады вооружения и другие объекты инфраструктуры, принадлежащие шиитскому движению «Хезболла».

    Ранее западные СМИ сообщили, что Израиль готовится к ограниченной наземной операции в Ливане на фоне обострения конфликта и массированных авиаударов по объектам «Хезболла», что вызвало массовый исход более 90 тыс. жителей из южного Ливана.

    28 сентября 2024, 18:07 • Новости дня
    Эксперт: Обезглавить «Хезболлу» помогли в ближайшем круге Насраллы

    Эксперт Данильян: Обезглавить «Хезболлу» помогли в ближайшем круге Насраллы

    Эксперт: Обезглавить «Хезболлу» помогли в ближайшем круге Насраллы
    @ Bilal Jawich/XinHua/Global Look Press

    «Хезболла», скорее всего, имеет дело с «врагом изнутри», подсказавшим местоположение Хасана Насраллы, которое всегда держится в строжайшем секрете, заявила газете ВЗГЛЯД эксперт АНО «Центр международного взаимодействия и сотрудничества» Ая Данильян, комментируя гибель лидера ливанского движения «Хезболла».

    «Сейид Хасан», как еще называли главу «Хезболлы», был, пожалуй, самым известным лидером главной шиитской силы страны и возглавлял организацию и шиитскую политическую партию Ливана более 30 лет. Очевидно, что оправляться от такого удара и движению, и стране в целом придется очень долго», – отметила Данильян.

    «Этой спецоперацией ЦАХАЛ и «Моссад» фактически реабилитировались после 7 октября, когда атака ХАМАСа застала руководство Израиля врасплох. Вообще все атаки, начиная с убийства лидера ХАМАСа Исмаила Хании, а затем и «пейджерная атака» позволяют говорить о том, что весь год ЦАХАЛ активно пытался восстановить репутацию», – добавила она.

    «Скорее всего, в этот раз «Хезболла» имеет дело с «врагом изнутри», подсказавшим местоположение Насраллы, которое всегда держится в строжайшем секрете. Причем этот «кто-то», вероятно, из ближайшего круга: член семьи, ближайший соратник, словом, очень приближенное лицо, – предположила эксперт. – Если это действительно так, то для Ливана это плохие новости. Но Израилю не стоит считать убийство Насраллы решительной победой: «обезглавить» врага можно, но само движение не перестанет существовать. Насралла, как и все руководство движения, всегда был готов к такому исходу: у него есть несколько заместителей, которые готовы в ту же секунду занять его место. Да и он сам был не первым лидером движения, а третьим, просто сумел оставаться у власти дольше всех».

    «В настоящий момент главный вопрос на повестке дня – ответ Ирана, чьим сателлитом и инструментом внешней политики Хезболла является много лет. С одной стороны, после такого события ответ должен быть очень серьезным, однако фактическое молчание Ирана после убийства Хании в Тегеране наводит на мысль о том, что действительно радикальные меры вряд ли будут приняты. Несмотря на то, что событий, которые могли бы стать «казус белли» уже было достаточно, а часы, которые ведут обратный отсчет до уничтожения Израиля, все еще стоят в Тегеране, Иран пока что не рискует отвечать.

    Ответ на вопрос «почему?» очень простой. За Израилем все еще стоят США, так что начало большой войны Ирану будет стоить очень дорого», – заключает эксперт.

    Ранее движение «Хезболла» подтвердило смерть Хасана Насруллы в результате израильской атаки на Бейрут.

    Ранее израильские СМИ сообщали, что ВВС Израиля сбросили более 80 бомб весом в тонну каждая для ликвидации Насруллы.

    МИД России обвинил Израиль в политическом убийстве лидера «Хезболла» Хасана Насруллы и подчеркнул, что вся ответственность за возможную эскалацию на Ближнем Востоке ляжет на израильские власти.

    Коментарии (15)
    29 сентября 2024, 11:10 • Новости дня
    Стали известны подробности ликвидации Израилем лидера «Хезболлы» Насруллы

    Израиль убил Хассана Насруллу и других лидеров «Хезболлы» в подземном бункере

    Стали известны подробности ликвидации Израилем лидера «Хезболлы» Насруллы
    @ NABIL MOUNZER/EPA/ТАСС

    В результате израильской операции в бункере на юге Бейрута были убиты Хасан Насрулла и другие ключевые фигуры «Хезболлы», что стало возможным благодаря разведданным о встрече лидеров.

    Как сообщает The Wall Street Journal, операция Израиля привела к гибели Хасана Насруллы и других высокопоставленных лидеров «Хезболлы». Нападение произошло в бункере, расположенном в 20 метрах под землей в южной части Бейрута.

    Израильская атака была проведена на основе разведданных, которые указывали на собрание лидеров в пятницу. В результате бомбардировки погибли многие лидеры, была уничтожена часть электроники и арсенала ракет «Хезболлы». Напряженность среди представителей группировки нарастала из-за сдерживающих действий со стороны Ирана, который препятствовал более агрессивному ответу на действия Израиля, отмечает американское издание.

    Некоторые участники собрания планировали обсудить недовольство ограничениями, накладываемыми Ираном, что не позволяло «Хезболле» усилить ответные меры на израильские атаки. Группа лидеров находилась в бункере, скрываясь от израильских ударов, и обсуждала текущую обстановку и возможные дальнейшие действия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху назвал лидера «Хезболлы» Хасана Насруллу «террористом номер один» и подчеркнул важность его ликвидации для изменения баланса сил в регионе. Американские чиновники выразили разочарование Израилем после авиаудара по Бейруту, который привел к гибели Насруллы и усилил напряженность в регионе. Между тем вице-президент США Камала Харрис, как и президент Джо Байден, поддержала израильские силы в данном действии, назвав Насруллу террористом.

    Коментарии (8)
    29 сентября 2024, 12:58 • Видео
    Китай и Бразилия объединились против Зеленского

    Представители Китая и Бразилии заявили о создании платформы «Друзья мира», к которой они пригласили присоединиться другие страны. Цель объединения – завершить конфликт на Украине. Что это значит? И почему Владимир Зеленский резко против?

    Коментарии (0)
    28 сентября 2024, 20:45 • Новости дня
    Лавров отреагировал на заявление Байдена об убийстве лидера «Хезболла»

    Лавров назвал слова Байдена об убийстве Насруллы отражением подходов США к конфликтам

    Сергей Лавров, комментируя заявление Джо Байдена о «справедливости» убийства лидера «Хезболлах» Хасана Насруллы, подчеркнул, что это демонстрирует подходы США к ведению конфликтов и их руководству в таких ситуациях.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал слова президента США Джо Байдена о недавнем убийстве лидера «Хезболлах» Хасана Насруллы, пишет ТАСС. Байден одобрил убийство Насруллы, что, по мнению главы российского МИД, отражает подходы США к конфликтам.

    Лавров подчеркнул, что произошедшее в Бейруте политическое убийство является еще одним примером такой политики. Он отметил, что США имеют «иное отношение к тому, как вести себя в конфликтах и чем руководствоваться». Лавров сделал это заявление после своей поездки на неделю высокого уровня 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

    Высказывание Лаврова намекает на то, что США, по мнению России, руководствуются своей собственной интерпретацией правил ведения международных конфликтов. В данном случае это касается поддержки действий, направленных на физическое устранение политических лидеров.

    Ранее Байден одобрил ликвидацию лидера «Хезболлах» Хасана Насруллы в результате израильской атаки, подчеркнув, что это «справедливая мера за многолетний террор». В своб очередь Лавров выразил крайнюю тревогу по поводу убийства Насруллы, назвав это политическим убийством и отметив обострение арабо-израильского конфликта.

    Коментарии (10)
    28 сентября 2024, 17:52 • Новости дня
    Россия осудила убийство лидера «Хезболла» Израилем

    Россия обвинила Израиль в политическом убийстве лидера «Хезболла» и эскалации конфликта на Ближнем Востоке

    Россия осудила убийство лидера «Хезболла» Израилем
    @ Belkin Aleksey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    МИД России обвинил Израиль в политическом убийстве лидера «Хезболла» Хасана Насруллы и подчеркнул, что вся ответственность за возможную эскалацию на Ближнем Востоке ляжет на израильские власти, призвав к прекращению боевых действий, следует из заявления Министерства иностранных дел России.

    В заявлении подчеркивается, что ответственность за возможную эскалацию конфликта в регионе лежит на Израиле. Российские дипломаты выразили обеспокоенность возможными драматическими последствиями этого акта, которые могут затронуть Ливан и весь Ближний Восток.

    МИД также отметил, что, совершая это убийство, израильская сторона понимала риски, связанные с потенциальной вспышкой насилия, но все равно пошла на этот шаг. «Данная силовая акция чревата еще большими драматическими последствиями для Ливана и всего Ближнего Востока», – говорится в заявлении МИД России.

    В связи с этим российская сторона призвала Израиль прекратить боевые действия, чтобы остановить кровопролитие и создать условия для политико-дипломатического урегулирования.

    В заявлении особо подчеркивается необходимость вмешательства международного сообщества, чтобы предотвратить превращение текущей ситуации в полномасштабную вооруженную конфронтацию в регионе. Российские дипломаты настаивают на том, что ответственные члены мирового сообщества должны приложить все усилия для стабилизации обстановки.

    «Хезболла» подтвердило смерть Хасана Насруллы в результате израильской атаки на Бейрут.

    Ранее израильские СМИ сообщали, что ВВС Израиля сбросили более 80 бомб весом в тонну каждая для ликвидации Насруллы.

    Духовный лидер Ирана Хаменеи пообещал, что Ливан заставит Израиль пожалеть о гибели Насруллы.

    Коментарии (7)
    28 сентября 2024, 19:49 • Новости дня
    Лавров назвал гибель Насруллы политическим убийством
    Лавров назвал гибель Насруллы политическим убийством
    @ Marwan Naamani/dpa/Global Look Press

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил крайнюю тревогу по поводу убийства лидера «Хезболлах» Хасана Насруллы, назвав это политическим убийством, и отметил обострение арабо-израильского конфликта.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров на Генеральной Ассамблее ООН назвал гибель лидера шиитского движения «Хезболлах» Хасана Насруллы политическим убийством, передает

    ТАСС. В своем выступлении Лавров выразил обеспокоенность тем, что подобные методы убийств становятся обычной практикой. Министр подчеркнул, что это трагическое событие произошло в Бейруте и указал на его негативное влияние на региональную безопасность.

    Также Лавров связал убийство с общим обострением ситуации в различных регионах Ближнего Востока, включая арабо-израильский конфликт и другие горячие точки. Глава МИД России отметил, что безопасность в мире должна быть равной и неделимой для всех, иначе ее не будет ни для кого. По его словам, Россия много лет пыталась донести это понимание до стран Запада, которые, по мнению министра, страдают от комплекса исключительности и безнаказанности.

    Армия обороны Израиля сообщила, что Насрулла был убит в результате атаки израильских ВВС в Бейруте, а операция была названа «Новый порядок». Спустя некоторое время шиитское движение «Хезболлах» подтвердило гибель своего лидера. Этот инцидент усиливает напряженность в регионе и подчеркивает важность поиска решений для стабилизации ситуации.

    Ранее МИД России обвинил Израиль в политическом убийстве лидера «Хезболла» Хасана Насруллы и подчеркнул, что ответственность за возможную эскалацию на Ближнем Востоке ляжет на израильские власти.

    Востоковед Кирилл Семенов отметил, что убийство руководства «Хезболлы» не означает поражения движения, так как иранские офицеры могут начать руководить его военными операциями.

    Кроме того, эксперт АНО «Центр международного взаимодействия и сотрудничества» Ая Данильян предположила, что «Хезболла» столкнулась с «врагом изнутри», который подсказал местоположение Насраллы, всегда державшееся в секрете.

    Коментарии (4)
    28 сентября 2024, 15:35 • Новости дня
    «Хезболла» подтвердило смерть Насруллы в результате израильской атаки

    «Хезболла» подтвердило смерть Хасана Насруллы в результате израильской атаки

    «Хезболла» подтвердило смерть Насруллы в результате израильской атаки
    @ IMAGO/R4924_italyphotopress/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Ливанское движение «Хезболла» подтвердило смерть своего лидера Хасана Насруллы, который погиб в результате атаки на Бейрут, следует из официального заявления организации.

    Согласно заявлению организации, Насрулла погиб в пятницу в результате израильской атаки на столицу Ливана Бейрут, передает ТАСС.

    «Господин Хасан Насрулла, генеральный секретарь «Хезболлах», присоединился к великим и бессмертным мученикам, которыми он руководил на протяжении почти тридцати лет», указано в заявлении.

    Ранее армия обороны Израиля сообщила о ликвидации генсекретаря «Хезболлы» Хасана Насруллы, в результате авиаудара по штабу организации в Бейруте. На его бункер было сброшено более 80 бомб.

    После этого иранский духовный лидер Али Хаменеи был переведен в безопасное место.

    Напомним, ЦАХАЛ в виде инфографики сообщил о ликвидации почти всех лидеров «Хезболлы».

    Коментарии (0)
    28 сентября 2024, 21:28 • Новости дня
    Хуситы заявили об ударе по аэропорту Бен-Гурион во время возвращения Нетаньяху

    Хуситы заявили об атаке на аэропорт Бен-Гурион во время возвращения Нетаньяху в Израиль

    Йеменское мятежное движение «Ансар Аллах» заявило о ракетном ударе по аэропорту Бен-Гурион в момент возвращения премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

    Хуситы из движения «Ансар Аллах» заявили, что нанесли удар по аэропорту Бен-Гурион, когда премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху возвращался в страну, сообщает ТАСС. Об этом сообщил военный представитель движения Яхья Сариа, выступая на канале Al Masirah, принадлежащем хуситам.

    Сариа заявил следующее: «Ракетные войска провели операцию с целью поражения аэропорта Яффо, называемого в Израиле Бен-Гурион, во время прибытия преступника Биньямина Нетаньяху». До настоящего времени официальных подтверждений этого удара нет.

    Аэропорт Бен-Гурион является важной транспортной точкой Израиля и одним из основных международных воздушных узлов страны. Информация о возможных атаках на объекты такого уровня всегда вызывает повышенное внимание со стороны международного сообщества.

    Напомним, йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» взяли на себя ответственность за ракетную атаку на Тель-Авив, заявив о применении гиперзвуковой баллистической ракеты. В ответ на это премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал «взимать высокую плату» с любого, кто попытается на него напасть.

    Между тем в субботу первый вице-президент Ирана Мохаммад Реза Ареф заявил, что гибель лидера «Хезболлах» Хасана Насруллы может привести к уничтожению Израиля и подчеркнул готовность Тегерана поддерживать силы исламского сопротивления.

    Коментарии (0)
    28 сентября 2024, 23:59 • Новости дня
    Нетаньяху назвал Насруллу «террористом номер один»

    Нетаньяху назвал убийство Насруллы необходимым для целей Израиля

    Нетаньяху назвал Насруллу «террористом номер один»
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Ликвидация лидера «Хезболлы» Хасана Насруллы является важным шагом для изменения баланса сил в регионе и возвращения израильтян на север страны, заявил глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху.

    Нетаньяху в своем первом выступлении после убийства Насруллы заявил, что его устранение является важным шагом для достижения поставленных Израилем целей – «безопасного возвращения жителей севера в свои дома и изменения баланса сил в регионе на годы вперед», передает РИА «Новости».

    Он также отметил, что это будет способствовать усилиям по освобождению заложников из сектора Газа: «Чем больше глава палестинского движения ХАМАС Синвар видит, что «Хезболла« больше не придет ему на помощь, тем больше шансов на возвращение наших похищенных».

    Нетаньяху охарактеризовал Насруллу как «террориста номер один» и «главного двигателя оси зла Ирана», отмечая, что «Хезболла» планировала уничтожение Израиля.

    Он подчеркнул, что Насрулла был не только управляем Ираном, но и сам часто управлял действиями Ирана. «Мы свели счеты с тем, кто несет ответственность за убийство бесчисленных израильтян и многих граждан других стран, включая сотни американцев и десятки французов», - добавил премьер.

    «Пока Насрулла был жив, он бы быстро восстановил потенциал «Хезболлы», который мы подорвали. Поэтому я отдал приказ – и его больше нет с нами», – сказал Нетаньяху.

    Нетаньяху также предупредил граждан Израиля о значительных вызовах в ближайшие дни и назвал текущие события историческим поворотным моментом. Он отметил, что «есть большие достижения, но работа еще не завершена». Премьер также пригрозил Ирану ответным ударом в случае атаки и выразил поддержку силам, противостоящим Тегерану.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Армия обороны Израиля заявила, что Насрулла был убит в результате авиаудара в Бейруте. Эта операция получила кодовое название «Новый порядок». Вскоре после этого движение «Хезболлах» официально подтвердило гибель своего лидера.

    Коментарии (6)
    28 сентября 2024, 17:11 • Новости дня
    Израиль ликвидировал лидера «Хезболлы» с помощью F-15I

    Израиль применил истребители F-15I для ликвидации секретаря «Хезболлы»

    Tекст: Вера Басилая

    Армия Израиля провела операцию по ликвидации Хасана Насруллы, используя истребители F-15I, атаковав штаб «Хезболлы» в пригороде Бейрута.

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продемонстрировала кадры вылета истребителей F-15I на операцию по ликвидации генерального секретаря движения «Хезболлах» Хасана Насруллы в пригороде Бейрута. Операция проходила в подземном объекте в районе Дахия, передает РИА «Новости».

    По данным армейской пресс-службы, радиопереговоры между командующим ВВС Израиля генерал-майором Томером Баром и командиром 69-й эскадрильи ВВС состоялись сразу после нанесения удара. Томер Бар выразил удовлетворение результатами, назвав удар хорошей работой. Пилот истребителя подтвердил готовность израильских войск «добраться до каждого и в любой точке» для достижения целей.

    «Хезболла» подтвердило смерть Хасана Насруллы в результате израильской атаки на Бейрут.

    Ранее израильские СМИ сообщали, что ВВС Израиля сбросили более 80 бомб весом в тонну каждая для ликвидации Насруллы.

    Духовный лидер Ирана Хаменеи пообещал, что Ливан заставит Израиль пожалеть о гибели Насруллы.

    Коментарии (0)
    28 сентября 2024, 19:42 • Новости дня
    В Иране предрекли уничтожение Израиля после гибели Насруллы

    Первый вице-премьер Ирана заявил, что гибель Хасана Насруллы приведет к уничтожению Израиля

    Tекст: Вера Басилая

    Гибель лидера «Хезболлах» Хасана Насруллы может стать причиной уничтожения Израиля и подчеркнул намерение Тегерана поддерживать силы исламского сопротивления, заявил первый вице-президент Ирана Мохаммад Реза Ареф.

    Ареф отметил, что «несправедливо пролитая кровь мучеников пути сопротивления уничтожит сионистский режим», передает ТАСС.

    Он также выразил твердую позицию Ирана в продолжении поддержки сил исламского сопротивления, к которым страна относит различные мусульманские, преимущественно шиитские, военизированные группировки. Среди них палестинская ХАМАС, ливанская «Хезболлах», «Исламское сопротивление Ирака» и йеменское движение хуситов «Ансар Аллах».

    Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал, что Ливан заставит Израиль пожалеть о гибели лидера «Хезболлы» Хасана Насруллы.

    В свою очередь, востоковед Кирилл Семенов рассказал газете ВЗГЛЯД о том, каким может быть будущее «Хезболлы» без Насруллы, подчеркнув важность этой фигуры для движения.

    Коментарии (2)
    29 сентября 2024, 01:55 • Новости дня
    Лавров раскритиковал США за блокировку резолюций СБ ООН

    Лавров раскритиковал США за блокировку в Совбезе ООН резолюций по палестино-израильскому конфликту

    Лавров раскритиковал США за блокировку резолюций СБ ООН
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    США блокируют резолюции Совбеза ООН по палестино-израильскому конфликту, что препятствует выполнению СБ его функций, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    По словам министра, США не выполнили VII главу Устава ООН, которая касается мер в случае агрессии и нарушений мира. Он подчеркнул, что «все резолюции Совета Безопасности должны выполняться», передает ТАСС.

    «Можно предложить санкции в отношении тех, кто не выполняет требования Совета Безопасности, но и это тоже будет заветировано», – приводит его слова РИА «Новости».

    Министр пояснил, что седьмая глава является «принудительной» для тех, кому адресовано требование соответствующего решения Совета Безопасности.

    Он выразил мнение, что страны, применяющие право вето, иногда наносят ущерб своей репутации. По словам Лаврова, «вода камень точит», хотя он признал сложность ситуации.

    Министр указал, что резолюции могут содержать требования о прекращении поставок вооружений в зону конфликта. «Ну, естественно, все понимают, что американцы будут это ветировать, как они ветировали всё, что было до этого», – сказал глава МИД.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров выразил уверенность, что без поддержки Израиля со стороны США конфликт в регионе можно было бы урегулировать быстро и эффективно.

    Коментарии (0)
    28 сентября 2024, 21:51 • Новости дня
    NYT: Израиль разочаровал США ударом по Бейруту

    New York Times: Американские чиновники расценили удар Израиля по Бейруту как акт неповиновения

    Американские чиновники выразили разочарование Израилем после авиаудара по Бейруту, который расценивают как неповиновение; удар привел к гибели лидера «Хезболла» Хасана Насруллы, что усилило напряженность в регионе, пишет New York Times.

    Американские чиновники выражают разочарование в связи с действиями Израиля после удара по Бейруту, который они рассматривают как акт неповиновения, сообщает РИА «Новости» со ссвлкой на New York Times. Представители США обеспокоены возможной эскалацией конфликта на Ближнем Востоке, несмотря на почти год усилий президента Джо Байдена по предотвращению подобных инцидентов. Это подчеркивает растущий разрыв в отношениях между администрацией Байдена и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

    В пятницу в Бейруте произошло около десяти взрывов, которые, как выяснилось, были результатом авиаудара ВВС Израиля. Бригадный генерал Даниэль Хагари из Армии обороны Израиля заявил, что целью удара был главный штаб «Хезболлах», расположенный под жилыми домами в районе Дахия. В результате атаки погиб лидер «Хезболла» Хасан Насрулла, что было подтверждено самим шиитским движением.

    Израильские власти уточнили, что предупредили США об атаке за несколько минут до ее начала. Однако президент США Джо Байден отметил, что Вашингтон не был осведомлен о предстоящей операции и не принимал в ней участие. Постоянный представитель Израиля при ООН Дэнни Данон добавил, что Израиль пока не подтверждает, что целью удара был именно Насрулла.

    Ранее движение «Хезболла» подтвердило смерть Хасана Насруллы в результате израильской атаки на Бейрут.

    Востоковед Кирилл Семенов заявил, что убийство руководства «Хезболлы» не означает поражение движения. А ксперт АНО «Центр международного взаимодействия и сотрудничества» Ая Данильян предположила, что «Хезболла», скорее всего, столкнулась с «врагом изнутри», подсказавшим местоположение Насруллы.

    Коментарии (0)
    28 сентября 2024, 20:02 • Новости дня
    Байден назвал убийство Насруллы «мерой справедливости»

    Байден назвал «справедливым» убийство лидера «Хезболла» Насруллы Израилем

    Президент США Джо Байден одобрил ликвидацию лидера «Хезболлах» Хасана Насруллы в результате израильской атаки, подчеркнув, что это «ссправедливая мера за многолетний террор».

    Президент США Джо Байден прокомментировал убийство лидера движения «Хезболлах» Хасана Насруллы израильскими силами, сообщает ТАСС.

    Байден заявил, что считает это справедливым возмездием за теракты, в которых Насруллу и его группу обвиняют на протяжении четырех десятилетий.

    «Его смерть в результате израильского авиаудара – это мера справедливости за многочисленные жертвы, включая тысячи американцев, израильтян и мирных жителей Ливана», – заявил Байден.

    Американский президент также заверил, что Соединенные Штаты поддерживают право Израиля защищаться от угроз со стороны «Хезболлах», ХАМАС, хуситов и других террористических групп, которые получают поддержку от Ирана. Байден отметил, что данная операция, проведенная израильской армией, была ответом на многолетние действия «Хезболлах», которые представляли угрозу для Израиля и его союзников.

    Тем не менее, Байден подчеркнул, что США стремятся к снижению напряженности в регионе, намереваясь использовать дипломатические методы для разрешения конфликтов в Газе и Ливане. Он отметил, что настало время для достижения соглашений, которые помогут устранить угрозы Израилю и обеспечить стабильность на Ближнем Востоке.

    Армия обороны Израиля подтвердила, что Насрулла был убит в результате авиаудара в Бейруте. Эта операция получила кодовое название «Новый порядок». Вскоре после этого движение «Хезболлах» официально объявило о гибели своего лидера.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил крайнюю тревогу по поводу убийства лидера «Хезболлах» Хасана Насруллы, назвав это политическим убийством. МИД России обвинил Израиль в причастности к этому убийству и подчеркнул, что вся ответственность за возможную эскалацию на Ближнем Востоке ляжет на израильские власти.

    В свою очередь, востоковед Кирилл Семенов отметил, что гибель Насруллы не следует приравнивать к поражению «Хезболлы», так как иранские офицеры могут взять на себя руководство всеми военными операциями движения.

    Коментарии (3)
    28 сентября 2024, 21:43 • Новости дня
    Харрис вслед за Байденом поддержала убийство Насруллы

    Вице-президент США Харрис вслед за Байденом поддержала убийство лидера «Хезболла» Насруллы Израилем

    Вице-президент США Камала Харрис, как и президент Джо Байден, поддержала израильские силы в убийстве лидера «Хезболла» Хасана Насруллы, назвав его террористом.

    Вице-президент США Камала Харрис поддержала действия израильских сил, которые привели к гибели лидера шиитского движения «Хезболла» Хасана Насруллы, передает ТАСС. Харрис, как и президент США Джо Байден, считает Насруллу террористом, на руках которого кровь американцев. Она заявила, что на протяжении десятилетий его руководство «Хезболла» дестабилизировало Ближний Восток, что привело к гибели множества людей в различных странах региона.

    Харрис подчеркнула свою приверженность безопасности Израиля и заявила, что поддерживает право этой страны на защиту от Ирана и поддерживаемых им группировок, включая «Хезболла», ХАМАС и хуситов. Вице-президент отметила, что, несмотря на поддержку Израиля, она и президент Байден не стремятся к эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Они предпочитают дипломатическое урегулирование на границе Израиля и Ливана для обеспечения стабильности в регионе.

    Убийство Насруллы было подтверждено Армией обороны Израиля, которая провела атаку в Бейруте, получившую кодовое название «Новый порядок». Шиитское движение «Хезболла» подтвердило гибель своего лидера после атаки.

    В субботу президент США Джо Байден одобрил ликвидацию лидера «Хезболлах» Хасана Насруллы, назвав это «справедливой мерой за многолетний террор». В ответ на это Сергей Лавров подчеркнул, что данное заявление демонстрирует подходы США к ведению конфликтов и их руководству в подобных ситуациях.

    Коментарии (0)
    28 сентября 2024, 22:58 • Новости дня
    Власти Израиля начали обсуждать расширение военной операции в Ливане

    Военное руководство Израиля собралось для обсуждения возможности расширить операции на северном направлении

    Tекст: Антон Антонов

    Министр обороны Израиля Йоав Галант собрал оперативное совещание с участием начальника Генштаба Герци Халеви и представителей армии и разведки, чтобы обсудить возможное расширение военных действий на северном направлении, сообщила пресс-служба министерства.

    Как сообщило минобороны, совещание созвано с целью «оценки ситуации по поводу расширения действий Армии обороны Израиля на северном направлении», передает ТАСС.

    Напомним, по данным СМИ, Израиль готовится к ограниченной наземной операции в Ливане.

    Коментарии (0)
    Главное
    «Убитый» ГУРом россиянин оказался живым пенсионером
    Российский спецназ уничтожил технику ВСУ в Курской области
    Зеленский заявил об обещании Трампа поддерживать Украину
    От Байдена потребовали рассекретить стратегию помощи Украине
    Уралдронзавод создал боевой дрон «Бердыш»
    Учительницу из Ташкента оштрафовали за избиение русскоязычного школьника
    Самолет экстренно приземлился в Ульяновске из-за трупа мужчины в туалете

    Балтийские порты поднимут сельскохозяйственный экспорт России

    Традиционно российское зерно экспортировалось через черноморские порты. Однако в России начался настоящий бум строительства зерновых терминалов на Балтике. И не последнюю роль в этом сыграл разрыв отношений с Европой. Зачем российские компании строят мощности для экспорта зерновых на севере, а не на юге страны? И как это поможет в том числе развитию Северного морского пути? Подробности

    Перейти в раздел

    Глобальный Юг создал коалицию против «друзей Украины»

    Глобальный Юг создает платформу «Друзья мира» для разрешения конфликта на Украине. Как отмечают эксперты, мирная инициатива стала закономерным шагом проводимой Китаем и Бразилией рациональной внешней политики. Насколько в «Друзьях мира» заинтересована Россия и как к этой идее отнесутся Запад и Киев? Подробности

    Перейти в раздел

    В Германии начались репрессии за трансляцию российских каналов

    В Германии супружеской паре грозит тюрьма за стриминг российских телеканалов, вещание которых запрещено в Европе. Во время обысков было изъято оборудование, а сам интернет-сервис заблокирован. В экспертной среде отмечают, что только в Германии российское телевидение смотрели несколько миллионов человек – и многие из них продолжают делать это в обход блокировок. Подробности

    Перейти в раздел

    Запад отправил лазутчиков к «Друзьям мира» по Украине

    Глобальный Юг продолжает выступать инициатором урегулирования украинского кризиса. На встрече «Друзей мира» страны-участницы платформы высказались против наращивания эскалации. Примечательно, что среди них затесались Швейцария и Франция, государства, поддерживающие ВСУ. Каковы были цели их визита на мероприятие, и что это означает для будущего мирной платформы? Подробности

    Перейти в раздел

    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Китай и Бразилия объединились против Зеленского

      Представители Китая и Бразилии заявили о создании платформы «Друзья мира», к которой они пригласили присоединиться другие страны. Цель объединения – завершить конфликт на Украине. Что это значит? И почему Владимир Зеленский резко против?

    • Способен ли Иран предать Россию

      Одной из главных «звезд» высокой недели ООН в Нью-Йорке неожиданно стал новый президент Ирана Масуд Пезешкиан. Он явно желает примирения с Западом и готов критиковать Москву. Что означают его заявления? Может ли Иран предать Россию?

    • Итоги визита Зеленского в США: не дали

      Последним пунктом поездки Владимира Зеленского в США станет аудиенция в башне Дональда Трампа. Это само по себе успех: ранее Трамп отказался встречаться с Зеленским, но тот его умолил. А других успехов, получается, нет: киевский не получил того, за чем приезжал. Пока. Следующая точка, от которой может зависеть мировая история, это 12 октября.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............