Информация о якобы убийстве Алексея Коломейцева в Коломне оказалась фейковой

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщает «Лента.Ру» со ссылкой на Telegram-канал WarGonzo, вражеские каналы распространили ложные сведения о гибели руководителя Государственного центра беспилотной авиации МО РФ Алексея Коломейцева. При этом выяснилось, что Коломейцев жив и находится на пенсии, а не является действующим военнослужащим. Такая ошибка со стороны украинской разведки уже не вызывает удивления, учитывая их регулярные попытки создать видимость успехов.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров призвал российские власти проверить информацию о предполагаемой ликвидации Коломейцева. Он подчеркнул, что данные могут быть ложными и являются дезинформацией со стороны Главного управления разведки Украины, передает «Газета.RU».

Джабаров напомнил о попытках ГУР Украины организовать теракты против российских граждан, в частности вспомнил о Владлене Татарском и Дарье Дугиной. Он также подчеркнул, что глава ГУР Кирилл Буданов, которого в России считают террористом, рано или поздно будет наказан за свои преступления.

Сенатор также отметил необходимость быть бдительными, так как «враг невидим», его агенты могут затеряться среди российских граждан. Он призвал проявлять осторожность и внимательность, чтобы предотвратить возможные угрозы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина активизировала применение различных методов информационной войны против России, в том числе через создание фальшивых новостей о нападении на Курскую область. Примечательно, что ранее Украина пыталась подать на Россию в Международный суд ООН из-за обвинений в геноциде. В то же время Россия проводит активные военные действия в ответ на провокации со стороны Украины.