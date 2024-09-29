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Активы олигархов в Херсонской области передали в оперативное управление
В Херсонской области активы украинских олигархов перешли в оперативное управление
В Херсонской области активы, принадлежащие украинским олигархам, были признаны бесхозными и переданы в оперативное управление, о чем сообщил губернатор Владимир Сальдо.
По его словам, активы, принадлежащие украинским олигархам и находящиеся в Херсонской области, были признаны бесхозными и переданы в оперативное управление, передает «РИА Новости».
Губернатор подчеркнул, что в области действует механизм, позволяющий признавать брошенное имущество бесхозным. «Сейчас в области действует механизм признания брошенного имущества бесхозным и его передачи в оперативное управление», – заявил он.
Ранее Сальдо сообщил, что подконтрольный украинским войскам Херсон стал практически пустынен, население города сократилось почти в семь раз: из 340 тыс. населения, осталось только 50 тыс. человек, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
Он рассказал также, что в Херсоне и на правом берегу в низовьях Днепра обнаружена бактериальная инфекция, она представляет опасность для населения района, который находится под контролем ВСУ.