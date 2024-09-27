Возможно, так называемый план победы Зеленского рассчитан на то, что его не утвердят в Вашингтоне, а это даст ЗЕ-команде возможность провести многоходовую комбинацию, результатом которой станет проведение выборов президента без отмены военного положения.0 комментариев
Су-35 прикрыли удары по объектам ВСУ в Курской области
МО: Су-35С обеспечили прикрытие авиации и вертолетов при ударах по ВСУ в Курской области
Российские истребители Су-35С прикрыли авиацию и вертолеты, которые провели удары по военной технике и объектам ВСУ в Курской области, выполняя плановое патрулирование в приграничных районах, сообщили в Минобороны РФ.
Там отметили, что экипажи истребителей выполнили плановое патрулирование в приграничных районах Курской области, передает ТАСС.
В Минобороны добавили, что в ходе выполнения боевых задач экипажи многоцелевых истребителей Су-35С отработали патрулирование в заданном районе и прикрытие действий самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации, а также вертолетов армейской авиации при нанесении авиационных ударов по военным объектам и технике ВСУ.
Ранее российские истребители Су-30СМ и Су-35С нанесли удар по скоплению живой силы и военной техники вооруженных сил Украины в приграничном районе Курской области.