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    Названа непригодная для сдачи в макулатуру бумага
    Патрушев: НАТО на учениях в Балтике отрабатывает сценарии борьбы с РФ
    Медведев связал уровень русофобии лидеров Запада с величиной «смешных государств»
    Мексика присоединилась к платформе «Друзья мира»
    Газпром решил поставлять газ в Африку
    Рогов: За Гуляйполем линии обороны ВСУ практически отсутствуют
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Порошенко готовится к выборам Зеленского

    Возможно, так называемый план победы Зеленского рассчитан на то, что его не утвердят в Вашингтоне, а это даст ЗЕ-команде возможность провести многоходовую комбинацию, результатом которой станет проведение выборов президента без отмены военного положения.

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    Никита Коваленко Никита Коваленко Армению нельзя игнорировать

    Для великих держав не существует вариантов не замечать проблему или ждать, когда она сама собой рассосется. Тем более если речь идет о соседних странах. Перефразируя бородатую шутку – если мы не выстроим отношения с ближним зарубежьем, то это сделают солдаты НАТО. Уже проверено.

    7 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Враг мечтает вывести русский тыл из «зоны комфорта»

    И светская жизнь, и повседневные, глубоко мирные планы тысяч и тысяч русских семей, и каждодневные походы в супермаркеты, и обсуждение инфляции и курсов валют – все эти черты мирного времени на фоне растянутого на две тысячи километров фронта вызывают у противника и зависть, и ненависть.

    20 комментариев
    27 сентября 2024, 18:10 • Новости дня

    Су-35 прикрыли удары по объектам ВСУ в Курской области

    МО: Су-35С обеспечили прикрытие авиации и вертолетов при ударах по ВСУ в Курской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские истребители Су-35С прикрыли авиацию и вертолеты, которые провели удары по военной технике и объектам ВСУ в Курской области, выполняя плановое патрулирование в приграничных районах, сообщили в Минобороны РФ.

    Там отметили, что экипажи истребителей выполнили плановое патрулирование в приграничных районах Курской области, передает ТАСС.

    В Минобороны добавили, что в ходе выполнения боевых задач экипажи многоцелевых истребителей Су-35С отработали патрулирование в заданном районе и прикрытие действий самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации, а также вертолетов армейской авиации при нанесении авиационных ударов по военным объектам и технике ВСУ.

    Ранее российские истребители Су-30СМ и Су-35С нанесли удар по скоплению живой силы и военной техники вооруженных сил Украины в приграничном районе Курской области.

    27 сентября 2024, 08:14 • Новости дня
    Румынская ПВО помогала ВСУ отразить удар по Измаилу

    Подполье: Два румынских истребителя участвовали в украинской защите Измаила от удара

    Румынская ПВО помогала ВСУ отразить удар по Измаилу
    @ Robert Ghement/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Румынские силы ПВО и два истребителя приняли участие в отражении ночной атаки по Измаилу на юге Украины, сообщил координатор пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

    По его словам, румынские силы ПВО приняли участие в отражении удара по Измаилу, передает РИА «Новости». Два истребителя ВВС Румынии оказались на украинской территории.

    В ночь на пятницу украинские СМИ сообщили о взрывах в Измаиле, который расположен в Одесской области Украины. В отражении атаки участвовали не только украинские, но и румынские силы ПВО. По словам Лебедева, в конце атаки румынские истребители залетели на территорию Украины.

    Лебедев отметил, что румынские самолеты удалились после пролета вдоль береговой линии. Он подчеркнул участие Румынии в защите Измаила.

    Ранее Лебедев сообщал, что в порту Южное Одесской области, куда направлялся корабль с ракетами для истребителей F-16, произошел мощный взрыв, который привел к детонации боеприпасов. Вслед за этим сообщалось, что суда, перевозившие горюче-смазочные материалы, технику, снаряды и, предположительно, водные беспилотники, находились в этом порту во время взрыва.

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    27 сентября 2024, 10:04 • Новости дня
    Российские войска вышли на окраину Гуляйполя

    Балицкий: ВС России находятся на окраине города Гуляйполе в Запорожской области

    Российские войска вышли на окраину Гуляйполя
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска продолжают продвижение и уже находятся на окраине города Гуляйполе в Запорожской области, сообщил губернатор Евгений Балицкий, при этом основные боевые действия происходят в воздухе.

    По его словам, несмотря на продвижение, Гуляйполе не является основным участком фронта, передает РИА «Новости». Балицкий добавил, что перемещения российских сил на этом направлении остаются незначительными.

    Балицкий отметил, что основные боевые действия в регионе разворачиваются в воздухе. «Противник не перестает обстреливать Запорожскую область FPV-дронами, беспилотниками, ствольной артиллерией и ракетной артиллерией. Это наносит значительный ущерб нашей инфраструктуре», – сказал он. Город Гуляйполе, расположенный в Пологовском районе, находится под контролем украинских вооруженных сил.

    Губернатор добавил, что военные силы России сосредоточены на борьбе с последствиями обстрелов со стороны противника. «Мы практически вынуждены в большей степени бороться с последствиями обстрелов со стороны укранацистского режима», – подчеркнул Балицкий.

    Ранее ВС России нанесли удар по заводу «Мотор Сич» в Запорожье, где производились комплектующие для ракетных систем и беспилотников. В это же время украинские войска отступили в районе трех сел на Ореховском направлении, что позволило российским силам улучшить свои позиции и расширить серую зону на переднем крае.

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    26 сентября 2024, 18:29 • Видео
    Новая ядерная доктрина России

    Президент Владимир Путин объявил о важных изменениях в ядерной доктрине России. Как подчеркнули в Кремле, это сигнал Западу, где сейчас обсуждают предложения Владимира Зеленского о ракетных ударах по РФ. Чего теперь ждать?

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    27 сентября 2024, 14:58 • Новости дня
    Кимаковский: ВС России внезапно ударили к северу от Часова Яра
    Кимаковский: ВС России внезапно ударили к северу от Часова Яра
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные развили успешное наступление у Калиновки и Григоровки, к северу от Часова Яра в ДНР, что было неожиданно для украинской армии, сообщил советник главы региона Игорь Кимаковский.

    В результате успешного штурма Калиновка фактически освобождена, сказал Кимаковский в эфире Первого канала, передает ТАСС.

    Он отметил, что ВСУ ранее на этой высоте корректировали артиллерийский огонь, это повышает стратегическое значение этого успеха.

    ВСУ сосредоточили свои основные усилия на Угледарском направлении, это открыло возможность для внезапной атаки у Часова Яра. При этом у Угледара наблюдается высокая активность украинских дронов, но артиллерия натовского калибра 155 мм работает реже, чем ранее, сказал Кимаковский.

    «Туда (на Угледарское направление – прим. ВЗГЛЯД) на самом деле сегодня брошены те остатки того, что у него [противника] есть на Донецком направлении. <…> Оборона противника сильно поредела после курской авантюры. Туда брошены основные силы, а здесь они уже делают очаговую оборону», – подвел итог советник главы ДНР.

    Ранее Кимаковский сообщал, что город Селидово в ДНР оказался окружен российскими войсками с трех сторон.

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    27 сентября 2024, 11:51 • Новости дня
    Румыния подняла истребители для перехвата российского БПЛА
    Румыния подняла истребители для перехвата российского БПЛА
    @ Andreea Alexandru/AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В ночь на пятницу четыре румынских истребителя были задействованы для мониторинга ситуации после обнаружения российского БПЛА у границы с Украиной, но его вторжение в воздушное пространство Румынии длилось менее трех минут, сообщило Минобороны Румынии.

    Румынские силы отметили, что российские военные провели серию атак против Украины вблизи речной границы с Румынией на дунайском рукаве Килия, передает ТАСС. Военные также подчеркнули, что были зафиксированы группы БПЛА, которые приближались к воздушному пространству Украины в непосредственной близости от границы с Румынией.

    В 01:52 (местное время) два румынских истребителя F-16 поднялись в воздух для мониторинга ситуации. Позже, в 03:22, к ним присоединились два самолета F-18 ВВС Испании. Все четыре истребителя завершили свою миссию и вернулись на базу около 04:00. Радарная система наблюдения Румынии указала на возможность того, что один из БПЛА пересек национальное воздушное пространство в зоне границы с Украиной около 03:00, находясь там менее трех минут.

    По данным Минобороны Румынии, информации о падении БПЛА на национальной территории не поступало. Тем не менее министерство начало поисковые операции как с воздуха, так и с земли в указанной зоне. «Силы Минобороны ведут, начиная с этого утра, воздушными средствами и наземными группами поиски в зоне», – подчеркнули в ведомстве. В настоящее время ситуация остается под контролем, угрозы национальной безопасности не выявлено.

    Ранее координатор пророссийского сопротивления Сергей Лебедев сообщил, что румынские силы ПВО и два истребителя приняли участие в отражении ночной атаки по Измаилу на юге Украины.

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    27 сентября 2024, 11:56 • Новости дня
    Эксперт объяснил сообщения о подготовке выборов на Украине

    Скачко: У Зеленского нет шансов выиграть президентские выборы в честной борьбе

    Эксперт объяснил сообщения о подготовке выборов на Украине
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Сообщения о возможных выборах на Украине могут быть связаны либо с новым этапом конфликта с Россией, либо с созданием фундамента для переговоров с Москвой, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Так он прокомментировал публикацию The Economist о планах Владимира Зеленского провести выборы в 2025 году.

    «Сообщения и утечки в СМИ о возможных выборах на Украине неслучайны. Речь идет о предстоящем политическом переформатировании власти в стране, замене первых лиц», – считает Владимир Скачко, политолог, обозреватель «Украина.ру». По его мнению, этот процесс будет осуществляться с прицелом «либо на продолжение боевых действий, либо на подготовку к переговорному процессу».

    При этом для проведения избирательной кампании необходимо отменить военное положение, заметил аналитик. А вот решать, кто станет кандидатами на пост президента Украины, будут в том числе западные страны, указал он. «Дадут ли Зеленскому баллотироваться – большой вопрос. Он марионетка. И если поступит указ, то кандидатура будет выдвинута. Но в честной борьбе ему не победить», – заявил спикер.

    «С другой стороны, если события в зоне СВО продадут украинскому народу как очередную перемогу, то охваченное квазипатриотизмом общество проголосует за человека, который, по их мнению, является символом этой победы – например, за Зеленского», – рассуждает политолог. Собеседник призвал обратить внимание на то, что политическое поле на Украине зачищено, и различия между кандидатами будут минимальными.

    Среди возможных вариантов он назвал Арсена Авакова (внесен в РФ в список террористов и экстремистов), Петра Порошенко, а также Андрея Ермака. Впрочем, последний может баллотироваться только при определенных условиях. «Ермаку необходимо симулировать разрыв с Зеленским, этот процесс должен инициировать Лондон. Тогда может сыграть «эффект Валерия Залужного» – политика, который противостоит украинскому руководству», – уточнил аналитик.

    Вместе с тем возможен вариант, при котором свою кандидатуру в президенты выдвинет Дмитрий Разумков. «Он тоже заражен «неонацистской болезнью», но может стать альтернативой для определенных категорий западных политиков», – заключил Скачко.

    Ранее журнал The Economist узнал, что Владимир Зеленский рассматривает возможность проведения президентских выборов на Украине в 2025 году. «Политический процесс определенно начался», – заявила изданию Юлия Тимошенко, лидер партии «Батькивщина».

    Согласно результатам опроса американского Национального демократического института (его деятельность признана нежелательной на территории России), который приводит The Economist, доверие украинцев к Зеленскому существенно снизилось. Если в мае 2023 года оно составляло 80%, то в этом году опустилось до 45%.

    Ранее британская газета The Sunday Times также отмечала снижение популярности Зеленского. По мнению жителей Украины, с которыми пообщалось издание, тот больше увлечен политическими играми, чем обеспечением безопасности страны.

    Выборы президента Украины должны были пройти 31 марта 2024 года, однако их не назначили из-за введенного военного положения. 20 мая официальный срок полномочий Владимира Зеленского истек. После этого президент России Владимир Путин, ссылаясь на конституцию Украины, заявил, что Москва не считает Зеленского легитимным президентом.

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    27 сентября 2024, 14:20 • Новости дня
    ВСУ за сутки пытались 11 раз прорваться через границу в Курской области
    ВСУ за сутки пытались 11 раз прорваться через границу в Курской области
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные в последние сутки совершили 11 попыток прорыва через российскую границу в Курской области, все атаки отражены, сообщило Министерство обороны России.

    ВСУ пытались прорваться к Новому Пути и Медвежьему, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Украинская сторона в этом районе потеряла свыше 70 человек, БТР, семь боевых бронированных машин и три автомобиля, двое военнослужащих ВСУ сдались в плен.

    Группировка «Север» поразила формирования 21-й, 22-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 1-ой бригады нацгвардии, 36-й бригады морской пехоты, а также 103-й бригады теробороны ВСУ у Любимовки, Дарьино, Нового Пути, Николаево-Дарьино и Плехово.

    В зоне ответственности группировки украинская армия потеряла до 30 человек, четыре боевые бронированные машины и автомобиль. Один военнослужащий ВСУ сдался в плен.

    Авиация и артиллерия поразили скопления живой силы и техники 21-й, 22-й, 41-й, 61-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 1-й бригады нацгвардии, 36-й бригады морской пехоты, а также 103-й и 129-й бригад теробороны у Гуево, Дарьино, Колмакова, Козачей Локни, Любимовки, Малой Локни, Мартыновки, Михайловки, Медвежьего, Новой Сорочины, Нового Пути, Орловки, Плехово, Правды, Толстого Луга и Черкасского Поречного.

    Авиация и ракетные войска поразили районы сосредоточения в Сумской области и резервы 21-й, 22-й, 41-й и 115-й механизированных, 82-й и 95-й десантно-штурмовых, 92-й штурмовой, 1-ой бригады нацгвардии, а также 101-й и 103-й бригад теробороны у Атинского, Беловод, Бояро-Лежичей, Глухова, Журавки, Заруцкого, Катериновки, Кружка, Москаленок, Мачулищ, Новой Слободы, Павловки, Ровного, Рыжевки, Свессы и Сум.

    За сутки украинская сторона на Курском направлении потеряла свыше 330 человек, 16 единиц бронетехники, включая танк, два БТР и 13 бронемашин, артиллерийское орудие, станцию РЭБ, станцию контрбатарейной борьбы и восемь автомобилей.

    За все время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 17 тыс. 750 человек, 131 танк, 62 БМП, 97 БТРов, 837 бронемашин, 533 автомобиля, 143 артиллерийских орудия, 31 РСЗО, восемь ЗРК, пять транспортно-заряжающих машин, 37 станций РЭБ, девять РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, 18 единиц инженерной и другой техники.

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    27 сентября 2024, 13:39 • Новости дня
    Российские войска освободили Мариновку в ДНР
    Российские войска освободили Мариновку в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Подразделения группировки «Центр» в последние сутки освободили Мариновку в Донецкой народной республике, сообщило Минобороны.

    За последние семь дней группировка также поразила формирования шести механизированных, двух пехотных, двух егерских, штурмовой, воздушно-десантной, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны и четырех бригад нацгвардии, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Кроме того, она отразила 67 контратак украинских штурмовиков. За неделю в зоне ее действия ВСУ потеряли до 3880 человек, танк, 15 боевых бронированных машин и 44 орудия полевой артиллерии.

    Группировка «Восток» поразила живую силу и технику двух механизированных и мотопехотной бригад ВСУ, трех бригад теробороны и бригады нацгвардии, отразила 12 контратак штурмовиков.

    В зоне ее ответственности ВСУ за семь дней потеряли до 960 военнослужащих, три танка, четыре боевые бронированные машины, 13 орудий полевой артиллерии, четыре станции РЭБ.

    Группировка «Днепр» поразила формирования пехотной, горно-штурмовой бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты, трех бригад теробороны и бригады нацгвардии. В зоне ее ответственности за семь дней украинская армия потеряла до 410 человек, 12 орудий полевой артиллерии, две станции РЭБ и четыре полевых склада боеприпасов.

    Ранее глава Минобороны Андрей Белоусов поздравлял военнослужащих с освобождением Украинска и Лесовки в ДНР.

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    27 сентября 2024, 07:34 • Новости дня
    Украинского чемпиона по ММА ликвидировали в Курской области

    Tекст: Александра Юдина

    Чемпион Украины по ММА Назарий Гаврилец ликвидирован в Курской области, сообщили в комитете по делам молодежи и спорта Верховной рады.

    Уточняется, что Гаврильца из Калушской общины Ивано-Франковской области ликвидировали во время выполнения спецзадания в Курской области, передает РИА «Новости».

    Известно, что мужчина служил старшим оператором группы специального назначения.

    Ранее российские морпехи уничтожили разведгруппу ВСУ в Курской области.

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    27 сентября 2024, 01:10 • Новости дня
    Два дрона сбиты ПВО в Ростовской области

    В районе Новошахтинска ПВО уничтожила два беспилотника, пострадавших нет

    Tекст: Денис Тельманов

    В районе Новошахтинска Ростовской области силы ПВО сбили еще два беспилотника, при этом пострадавших и разрушений не зафиксировано, сообщил губернатор региона Василий Голубев.

    Василий Голубев сообщил, что силы противовоздушной обороны успешно отразили атаку беспилотников в районе Новошахтинска Ростовской области, передает ТАСС. Губернатор региона заявил, что подразделения ПВО продолжают эффективно работать по уничтожению воздушных угроз.

    Голубев уточнил, что на данный момент были сбиты два беспилотных летательных аппарата, и по оперативной информации, ни пострадавших, ни разрушений в результате инцидента нет. Губернатор также подчеркнул, что ситуация находится под контролем.

    Ранее в регионе также фиксировались случаи атак беспилотников, и региональные власти ведут постоянный мониторинг воздушной обстановки, чтобы обеспечить безопасность населения.

    Ранее сообщалось, что средства ПВО сбили два украинских БПЛА над Белгородом.

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    27 сентября 2024, 12:44 • Новости дня
    В Совфеде приветствовали китайско-бразильскую платформу «Друзья мира»

    Сенатор Климов: Запад отвергнет инициативу Глобального Юга «Друзья мира» по Украине

    В Совфеде приветствовали китайско-бразильскую платформу «Друзья мира»
    @ EPA/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Инициатива «Друзья мира», скорее всего, будет отвергнута западными политиками, потому что они по-прежнему собираются изображать из себя монополистов на глобальную политику, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов. Ранее Китай и Бразилия с другими странами Глобального Юга решили создать платформу для разрешения конфликта вокруг Украины.

    «Пекин и Бразилиа ранее представили свой «мирный план» по урегулированию украинского кризиса. Предложения этих государств базируются на более разумных подходах, в отличие от неприемлемой «формулы мира» Владимира Зеленского», – напомнил сенатор Андрей Климов.

    Он отметил, что дружественно настроенные по отношению к Москве страны понимают: «конфликт существует не сам по себе и устроен сложнее, чем это пытаются преподнести западные пропагандисты». «Предложения Китая и Бразилии формировались в том числе с учетом основополагающих национальных интересов России», – уточнил собеседник.

    Разумеется, это вызывало недовольство у украинского руководства. Парламентарий напомнил, что Владимир Зеленский резко критиковал и называл деструктивными китайский и бразильский планы. По прогнозам Климова, такую же реакцию встретит со стороны Киева и платформа «Друзья мира».

    «Важно учитывать, что Украина несамостоятельна. Оценка киевских властей будет ретранслировать позицию Вашингтона и Лондона. Хотя я допускаю, что последуют какие-то импровизации самого Зеленского», – считает собеседник.

    По его прогнозам, в США и Британии инициатива стран Глобального Юга не найдет поддержки. «Западные политики отвергнут идею с платформой «Друзья мира» по многим причинам. В том числе и из-за того, что они по-прежнему собираются изображать из себя монополистов на глобальную политику», – уточнил парламентарий.

    Москва же приветствует миротворческие усилия. «Если Китай, Бразилия и страны Глобального Юга собирается конструктивно поработать – пусть действуют. Однако нам, прежде всего, следует рассчитывать на самих себя, а также продолжать работать для достижения тех целей, которые были поставлены в рамках СВО», – заключил Климов.

    Ранее Китай, Бразилия и другие страны Глобального Юга решили создать платформу «Друзья мира» для разрешения украинского кризиса. Об этом глава китайского МИД Ван И заявил в ходе встречи со спецпредставителем бразильского президента Селсу Аморимом в Нью-Йорке.

    По словам министра, «Друзья мира» – это не закрытая группа, а открытая платформа, она не стремится к конкуренции и конфронтации, а ведет инклюзивный диалог. Инициатива, как указал Ван И, будет «объективным и рациональным голосом» и сыграет конструктивную роль в политическом урегулировании украинского вопроса.

    Между тем Владимир Зеленский, выступая в Совбезе ООН, заявил, что военный конфликт с Россией «невозможно прекратить просто переговорами» и «нужны действия». «Нет отдельного российско-иранского Устава ООН или китайско-бразильского Устава ООН», – сказал он и критически высказался в адрес стран, которые предлагают переговоры с российским президентом Владимиром Путиным или мирные планы, предусматривающие «уступки» Москве.

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    27 сентября 2024, 03:37 • Новости дня
    Посол Антонов заявил о превращении США в сторону конфликта на Украине

    Посол Антонов заявил, что США стали де-факто стороной конфликта на Украине

    Посол Антонов заявил о превращении США в сторону конфликта на Украине
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США, оказывая поддержку украинским силам и провоцируя конфликт, стали де-факто одной из сторон боевых действий на Украине.

    Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что администрация США, добиваясь стратегического поражения России, стала одной из сторон конфликта на Украине, об этом пишет ТАСС.

    По его словам, Вашингтон поддерживает украинских нацистов и поощряет их к провокациям, таким как вторжение в Курскую область. Антонов подчеркнул, что США стремятся исказить правду и уверяют, что Россия не заинтересована в мире.

    Дипломат отметил, что, по его мнению, Вашингтон нуждается в ненависти и конфликте между Россией и Украиной для достижения стратегического поражения России. Он призвал американских политиков осознать, что Россия не отступит от своих национальных интересов, и добавил: «Ракетами и бомбами, как доказано историей, нас не сломить. Террористы и фашисты будут уничтожены, а наша земля – освобождена».

    Конфликт на Украине обострился 6 августа, когда вооруженные силы Украины начали массовую атаку на Курскую область, в которой был введен режим чрезвычайной ситуации федерального уровня. Жители приграничных регионов эвакуируются на безопасные территории.

    По данным Минобороны РФ, Киев потерял свыше 17,4 тыс. военнослужащих и 130 танков с начала боевых действий на курском направлении. Операция по уничтожению украинских формирований продолжается.

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    27 сентября 2024, 09:09 • Новости дня
    Морпехи перехитрили ВСУ в Курской области

    Морпехи из 810-й бригады использовали хитрость для захвата позиций ВСУ в Курской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Морские пехотинцы из 810-й бригады захватили огневую позицию ВСУ в Курской области, применив творческий подход и хитрость, а также провоцируя противника на ведение плотного огня.

    Военнослужащие из 810-й гвардейской бригады морской пехоты рассказали о применении нестандартного подхода к выполнению боевых задач в Курской области, передает РИА «Новости». По словам командира подразделения с позывным «Як», его бойцы сначала быстро заняли часть лесополосы, но столкнулись с проблемой в виде пулеметного гнезда ВСУ, препятствующего дальнейшему продвижению.

    «Как только мы начинали подбираться, они начинали очень плотно по нам работать», – рассказал «Як». Чтобы решить эту проблему, морские пехотинцы начали провоцировать противника, ведя огонь с разных сторон и заставляя его расходовать боеприпасы. Главной целью было вызвать ответную реакцию со стороны ВСУ, вне зависимости от точности их стрельбы.

    Через два дня противник начал открывать плотный огонь, но оружие, по словам «Яка», «натовское», начало давать сбои. Осознав уставшее состояние противника, морпехи использовали оригинальный подход: они записали обращение пленного украинского солдата к сослуживцам, призывающего сдаться, и транслировали его с помощью колонки, сброшенной с дрона.

    На следующий день часть солдат ВСУ попыталась покинуть позиции, что позволило морпехам продвинуться. Остальную часть участка они зачистили за сутки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в приграничной зоне Курской области российские вертолеты Ми-28НМ нанесли удар по силам и технике ВСУ, использовав авиаракеты. После этого в том же районе барражирующий боеприпас «Ланцет» уничтожил украинскую боевую машину пехоты БМП-2, что подтвердили кадры объективного контроля. В то же время морпехи Северного флота группировки войск «Днепр» с помощью аналогичного барражирующего боеприпаса уничтожили артиллерийское орудие ВСУ на Каховском направлении.

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    27 сентября 2024, 09:25 • Новости дня
    «НемеZида» раскрыла данные 800 боевиков ВСУ в Курской области

    Хакеры опубликовали данные более 800 боевиков ВСУ и наемников в Курской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Проект «НемеZида» опубликовал сведения о более 800 военнослужащих ВСУ и иностранных наемников, участвовавших в операции на территории Курской области, включая представителей 82-й десантно-штурмовой и 61-й механизированной бригад.

    Данные касаются лиц, участвовавших в операции на территории Курской области, передает РИА «Новости». Среди них указаны представители 82-й десантно-штурмовой и 61-й механизированной бригад, а также операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

    В состав участников операции вошли около 200 иностранных наемников из различных стран, таких как Израиль, Армения, Грузия, Иордания, Казахстан, Турция, Молдавия и Сирия. Среди персон, чьи данные были раскрыты, значится Юлия Горзова (Пискун), родившаяся в 1981 году в Киевской области. Она является оператором БПЛА в 2-м отделении роты ударных беспилотных систем.

    Особое внимание привлекает Роман Пицкив 1983 года рождения из Ивано-Франковской области, который также является оператором беспилотников. В августе 2024 года он был переведен в 61-ю отдельную механизированную бригаду ВСУ. Известен как командир карательного батальона «Чернигов», и в прошлом участвовал в репрессиях на территории Донбасса.

    Среди иностранных наемников указаны Вардан Хаковян из Армении, Давид Шалита из Швеции, Мавлют Ясенкен из Турции и Ави Шварц из Израиля. Группа RaHDit, известная как «Злые русские хакеры», также обратилась к военнослужащим ВСУ с призывом сдаваться, который был подкреплен музыкальным треком на радиочастоте «Волги».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, хакеры из группы RaHDit опубликовали в Сети информацию о почти 7,7 тыс. представителей украинского полка «Азов». Ранее они слили личные данные более 3,2 тыс. иностранных наемников в рядах ВСУ, среди которых находился участник зимней Олимпиады в Сочи и бывший полицейский из США, привлеченный за растление малолетних. Кроме того, российские хакеры опубликовали личные данные свыше 1,2 тыс. операторов украинских дронов, среди которых оказались судимые за насилие над детьми.

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    26 сентября 2024, 23:42 • Новости дня
    Украинский премьер поручил обеспечить финансирование долгосрочных военных контрактов

    Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил министерствам финансировать долгосрочные военные контракты из госбюджета

    Tекст: Денис Тельманов

    Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил четырем министерствам разработать изменения в законодательство для обеспечения финансирования долгосрочных военных контрактов из государственного бюджета.

    Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил четырем украинским министерствам обеспечить финансирование долгосрочных военных контрактов из госбюджета, пишет ТАСС.

    Шмыгаль объявил, что финансирование производства оружия и военной техники должно стать защищенной статьей бюджета, так как Украина постоянно нуждается в вооружении и технике.

    Премьер-министр отметил, что из-за действующих законодательных ограничений государство не может финансировать такие контракты и должно изменить ситуацию.Минэкономики, Минобороны, Минфин и Минстратегпром получили поручение разработать изменения в законодательство.

    Шмыгаль подчеркнул, что должна быть определена доля всех расходов на закупку вооружения, чтобы производители могли быть уверены в стабильности и финансовой гарантии долгосрочных контрактов.

    Такие изменения, по мнению Шмыгаля, помогут бизнесу активнее развивать производство оружия, а государству получать новое вооружение своевременно.

    Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что расходы Украины на военные нужды превышают 150 млрд долларов, однако Киев считает эту сумму недостаточной. Украина также продолжает требовать новые поставки вооружения от западных партнеров, жалуясь на его нехватку.

    Россия, неоднократно заявляла, что поставки вооружений Украине только затягивают конфликт.

    Ранее сообщалось, что ВС России уничтожили цеха украинского предприятия «Мотор Сич», в которых производились беспилотники.


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    27 сентября 2024, 02:06 • Новости дня
    Депутат Бундестага заявила о стремлении немцев к переговорам по Украине

    Депутат Бундестага заявила, что немцы предпочли переговоры военной помощи Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Депутат Бундестага Севим Дагделен отметила, что большинство немцев поддерживают переговоры по Украине, а не дальнейшие поставки оружия, и также против размещения американских ракет в Германии.

    Депутат Бундестага от группы «Союз Сары Вагенкнехт – за разум и справедливость» Севим Дагделен утверждает, что подавляющее большинство немцев предпочитают переговоры по Украине вместо увеличения поставок вооружений Киеву, передает ТАСС.

    В своем заявлении она подчеркнула, что многие немцы также против размещения американских ракет на территории Германии.

    Политик добавила хештег «Дипломатия вместо эскалации», подчеркивая необходимость мирных решений.

    Эти настроения подтверждаются результатами опроса, проведенного социологическим институтом Insa.

    Согласно данным опроса, 68% респондентов выступают за мирные переговоры с Россией о ситуации в Украине. Это свидетельствует о растущем желании немцев найти дипломатическое решение текущего конфликта.

    Германия, несмотря на настроения в обществе, остается вторым после США по объемам поставщиком вооружений Украине. На сегодняшний день страна выделила около 28 млрд евро на военную поддержку Киева.

    Тем временем, российские власти неоднократно заявляли, что накачивание Украины оружием не изменит решимости России и не повлияет на ход специальной военной операции.

    Ранее сообщалось, что в ФРГ выданы ордера на арест по делу «Северных потоков». По данным Spiegel, операция по подрыву газопровода обошлась почти в 300 тыс. долларов. План диверсии утверждал экс-главком вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный.

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