«Форум исторического наследия» открылся в Чебоксарах

Tекст: Валерия Городецкая

В мероприятии участвуют 200 студентов-поисковиков и представителей патриотических клубов, а также молодые ученые и сотрудники образовательных организаций в возрасте от 16 до 35 лет из 43 регионов России, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

На торжественной церемонии открытия перед участниками выступил глава Чувашской Республики Олег Николаев. Он отметил важность работы поисковиков в увековечивании имен героев Великой Отечественной войны и исследовании документов того времени. «Поисковая деятельность и желание отыскать и сделать известными имена и артефакты автоматически наполняют каждого человека такими очень важными составляющими как патриотизм, доброта, сердечность, неравнодушие», – подчеркнул Николаев.

Глава региона также сообщил, что в Чувашии активно развиваются поисковые движения и отряды. В республике действуют 68 объединений, которые вносят вклад в прославление имен героев тыла, включая строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей.

Кроме того, перед участниками выступил исполнительный директор поискового движения России Сергей Кузьмин, он зачитал приветственное слово от депутата Госдумы, ответственного секретаря Поискового движения России Елены Цунаевой.

«Я верю, что вы – не просто исследователи, вы – созидатели. Ваши находки и труды вдохновляют, формируя чувство патриотизма у молодежи, уважающего нашу историю. На нашем форуме будут обсуждаться вопросы, как можно и нужно передавать знания следующим поколениям. Важно открывать новые горизонты, использовать современные технологии и подходы, чтобы сделать работу по сохранению исторической памяти более доступной и увлекательной. Давайте помнить, что сохранение исторической памяти – это наша общая задача, и именно от нас зависит, как будет выглядеть будущее нашей страны. Пусть этот форум станет для вас отправной точкой для новых свершений и вдохновения», – отметила Цунаева в обращении.

Полпред президента в ПФО Игорь Комаров отметил, что поисковики выполняют важную работу по сохранению исторической памяти народа для правдивого и объективного видения прошлого, ценностей, потерь и побед, без осознания которых невозможно будущее.

Участники форума займутся поиском новых форматов вовлечения и интеграции молодежи в деятельность студенческих поисковых отрядов. Будут освещены актуальные форматы работы в области исторического просвещения по сохранению памяти о защитниках Отечества и тружеников тыла. По итогам работы будут созданы методы организации интерактивных проектов по вовлечению студенческой молодежи в поисковую деятельность с учетом 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Организатором выступает программа Роспатриот агентства по делам молодежи (Росмолодежь) совместно с ООД «Поисковое движение России» и правительством Чувашской республики.