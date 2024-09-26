Путин: Запад применяет санкции для нечестной конкуренции

Путин: Запад применяет санкции и правозащитные предлоги для нечестной конкуренции

Tекст: Ольга Иванова

Путин отметил, что страны Запада «полагали, что могут перекрыть доступ к этим услугам тем странам, которые неугодны им в политическом плане», передает ТАСС.

«Таким образом выставить их якобы на обочину прогресса, а на самом деле – просто выдавить с рынка. Все эти инструменты используются, прежде всего, как инструменты недобросовестной конкуренции», – сказал Путин.

Он также подчеркнул, что Запад не хочет конкуренции, потому что не справляется с ней.

«Проигрывает часто в условиях честной борьбы, прибегает к дискриминации, подавая ее под маской мнимой евроатлантической солидарности, борьбы за права человека и так далее», – заключил Путин.

Ранее Путин заявил, что Россия продолжает быть одним из ведущих участников мирового энергорынка, она расширяет географию и масштабы сотрудничества в этой области вопреки сложностям.