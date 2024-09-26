И светская жизнь, и повседневные, глубоко мирные планы тысяч и тысяч русских семей, и каждодневные походы в супермаркеты, где полки ломятся, и обсуждение инфляции и курсов валют – все эти черты мирного времени на фоне растянутого на две тысячи километров фронта вызывают у противника и зависть, и ненависть.4 комментария
Путин: Запад применяет санкции для нечестной конкуренции
Путин: Запад применяет санкции и правозащитные предлоги для нечестной конкуренции
Запад использует санкции, предлоги защиты прав человека или евроатлантических ценностей в качестве инструмента нечестной конкуренции на энергетических рынках, заявил президент Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Российской энергетической недели.
Путин отметил, что страны Запада «полагали, что могут перекрыть доступ к этим услугам тем странам, которые неугодны им в политическом плане», передает ТАСС.
«Таким образом выставить их якобы на обочину прогресса, а на самом деле – просто выдавить с рынка. Все эти инструменты используются, прежде всего, как инструменты недобросовестной конкуренции», – сказал Путин.
Он также подчеркнул, что Запад не хочет конкуренции, потому что не справляется с ней.
«Проигрывает часто в условиях честной борьбы, прибегает к дискриминации, подавая ее под маской мнимой евроатлантической солидарности, борьбы за права человека и так далее», – заключил Путин.
Ранее Путин заявил, что Россия продолжает быть одним из ведущих участников мирового энергорынка, она расширяет географию и масштабы сотрудничества в этой области вопреки сложностям.