Украина занимала особое место в водородной стратегии ЕС. Малозаселенные южные регионы – Запорожская, Херсонская, Николаевская и Кировоградская области – предоставляли прекрасные возможности для того, чтобы плотно усеять их ветряками и солнечными панелями.0 комментариев
Неизвестный попытался обмануть сенатора США Кардина, выдавая себя за Кулебу
NYT: Неизвестный попытался обмануть сенатора США Кардина, выдавая себя за Кулебу
Неизвестный провел видеозвонок с председателем комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Бенджамином Кардином (демократ от штата Мэриленд), выдавая себя за бывшего главу МИД Украины Дмитрия Кулебу при помощи технологии дипфейков, сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на электронное письмо, разосланное сенаторам специалистами по безопасности.
Газета сообщает, что 19 сентября Кардин получил письмо с просьбой подключиться к видеозвонку, отправленное якобы от Кулебы, а в ходе самой видеоконференции звонивший «выглядел и говорил, как Кулеба», передает ТАСС.
Там добавили, что сенатор «заподозрил неладное», когда неизвестный начал «задавать политически мотивированные вопросы в связи с предстоящими выборами» президента США, а также спрашивал сенатора «по деликатным вопросам внешней политики».
После этого Кардин закончил разговор и сообщил о подозрениях в Госдеп, где подтвердили, что звонивший только выдавал себя за Кулебу. Кардин заявил, что недавно «злоумышленник предпринял попытку обманным путем» побеседовать с ним, выдавая себя за «известного человека».
Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский признался пранкерам Вовану и Лексусу, представившимся экс-президентом Украины Петром Порошенко, что у Варшавы на данном этапе нет желания защищать Украину.