Может ли общество, в котором каждый человек ориентирован на индивидуальный успех и индивидуальное лидерство, вести войну с самым мощным противником в нашей истории и рассчитывать на победу?0 комментариев
В Сбербанке рассказали, как мошенники научились выводить украденное через смартфоны
В Сбербанке рассказали, как мошенники научились выводить украденные деньги через смартфоны
Мошенники научились выводить похищенные средства через смартфоны жертв, они маскируют операции с помощью бесконтактной оплаты, сообщил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
Жертву убеждают установить приложение мобильной платежной системы и привязать к нему карту мошенников. После этого на номер жертвы поступает СМС с подтверждением, и она вводит данные в приложение, переводит деньги, после чего средства попадают к аферистам, сказал Кузнецов РИА Новости.
Также злоумышленники пользуются переводами me2me, когда жертву убеждают перевести деньги со своего счета в защищенном банке на счет в менее защищенном.
По мнению Кузнецова, необходимо пересмотреть стандарты риск-индикаторов для подобных операций и ужесточать контроль со стороны банков-получателей.
Ранее в Петербурге подозреваемый в мошенничестве решил сознаться в преступлении после того, как обманул 85-летнюю женщину на 260 тыс. рублей.