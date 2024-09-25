В Сбербанке рассказали, как мошенники научились выводить украденное через смартфоны

В Сбербанке рассказали, как мошенники научились выводить украденные деньги через смартфоны

Tекст: Алексей Дегтярев

Жертву убеждают установить приложение мобильной платежной системы и привязать к нему карту мошенников. После этого на номер жертвы поступает СМС с подтверждением, и она вводит данные в приложение, переводит деньги, после чего средства попадают к аферистам, сказал Кузнецов РИА Новости.

Также злоумышленники пользуются переводами me2me, когда жертву убеждают перевести деньги со своего счета в защищенном банке на счет в менее защищенном.

По мнению Кузнецова, необходимо пересмотреть стандарты риск-индикаторов для подобных операций и ужесточать контроль со стороны банков-получателей.

Ранее в Петербурге подозреваемый в мошенничестве решил сознаться в преступлении после того, как обманул 85-летнюю женщину на 260 тыс. рублей.