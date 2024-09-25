Все руководство партии «Союз-90/зеленые» в ФРГ ушло в отставку после провала на выборах

Федеральное правление германской партии «Союз-90/»зеленые» приняло решение уйти в отставку, сообщает ТАСС со ссылкой на Die Welt со ссылкой на источник. Такой шаг был вызван неудовлетворительными результатами партии на региональных выборах в ландтаги трех немецких земель: Тюрингии, Саксонии и Бранденбурге. В частности, в Бранденбурге «зеленые» не смогли преодолеть пятипроцентный барьер и остались вне земельного парламента.

В Тюрингии ситуация оказалась аналогичной, и партия также не прошла в ландтаг. В Саксонии же «зеленые» смогли набрать лишь 5,1% голосов, что также не удовлетворяет ожиданиям политической силы. Это заставило руководство партии пересмотреть свою стратегию и принять решение об отставке.

Провал на выборах в ключевых землях Германии ставит под сомнение популярность «зеленых» и их влияние на региональном уровне. Это решение федерального правления является попыткой изменить направление развития партии и найти новые подходы к завоеванию доверия избирателей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, партия Олафа Шольца СДПГ одержала победу на выборах в Бранденбурге с небольшим отрывом в один процент от «Альтернативы для Германии». Однако для создания земельного правительства большинству СДПГ придется договариваться с Союзом Сары Вагенкнехт.

После провала в Тюрингии и Саксонии социал-демократы предприняли меры для улучшения своих результатов, войдя в сговор с другими политическими силами, чтобы не допустить победы «Альтернативы для Германии».