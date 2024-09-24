Мизулина заявила о провоцировании школьников на преступления с Украины

Tекст: Дмитрий Зубарев

По словам Мизулиной, подростки становятся жертвами провокаций со стороны неустановленных лиц, действующих через интернет с территории Украины, передает ТАСС. Она сообщила, что такие провокации направлены на поджигание вертолетов, саботаж железной дороги и нападения в школах.

В качестве примера она привела недавний инцидент в школе №1 в Балаганске, где подросток напал на одноклассников с молотком и ножом. Пострадавшие дети получили небольшие ранения, а нападавший был обезврежен учителем. Мизулина подчеркнула, что этот подросток общался с неизвестным, который инструктировал его перед нападением.

Глава Лиги безопасного интернета отметила, что интерес к подобным нападениям был подогрет в октябре прошлого года. Она добавила, что представители киевского режима активно разгоняли группы с угрозами нападения на школы. Более 40 таких групп было создано, охвативших практически всю страну. Весной этого года появились боты, втягивающие подростков в противоправные игры.

По словам Мизулиной, Лига безопасного интернета обратилась в правоохранительные органы и Роскомнадзор из-за активности этих ботов. К концу августа многие из них стали неактивными. Однако она не исключает появление подражателей. Мизулина выразила надежду на блокировку таких ботов и ожидание оперативной реакции от платформы Telegram.

Ранее два несовершеннолетних из Омска подожгли вертолет на одной из площадок региона, выполняя задание неизвестного, который пообещал им 20 тыс. долларов, но исчез после происшествия. До этого ученики седьмого класса проникли на территорию аэропорта в Ноябрьске и подожгли вертолет, поскольку неизвестные обещали им за это денежное вознаграждение.