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Прокуратура назвала дихлофос основной версией отравления в Красноярском крае
В Красноярском крае прокуратура рассматривает отравление дихлофосом как основную версию инцидента, в результате которого погибли четверо детей и пострадали двое взрослых, экспертизы продолжаются, сообщила пресс-служба ведомства.
Как говорится в сообщении, прокуратура Красноярского края назвала отравление дихлофосом основной версией инцидента, в котором погибли четверо детей и пострадали двое взрослых, передает РИА «Новости». По данным прокуратуры, аэрозольный препарат для борьбы с насекомыми использовался для обработки помещения дома накануне трагедии.
В связи с этим специалисты федерального экспертного учреждения Москвы были привлечены для проведения экспертиз, чтобы установить точную причину отравления. В правоохранительных органах отметили, что дихлофос, использованный в доме, носит название «Варан». Результаты экспертизы пока не оглашены, однако подозрение на отравление инсектицидом стало основной следственной версией в ходе расследования.
Ранее в Красноярском крае в селе Красная Сопка умер четвертый ребенок из семьи, которая отравилась неизвестным веществом. Кроме того, следствие рассматривает две версии инцидента, где отравились шесть человек: употребление продуктов, приобретенных в магазине, и попадание в пищу опасного вещества.