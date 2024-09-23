Пытавшиеся прорваться в НИИ Склифосовского заявили, что не хотели увозить бойца ММА

Tекст: Дарья Григоренко

Защитники арестованных, в том числе Арслана Кодзоева, утверждают, что их клиенты прибыли в больницу исключительно с целью поддержать близких, оказавшихся в трудной ситуации. Они подчеркивают, что у их подзащитных не было умысла на совершение противоправных действий и ранее они не привлекались к административной ответственности, передает ТАСС.

Аналогичные объяснения предоставили и другие фигуранты дела, в частности, И. Лолохоев и Б. Евкуров. Между тем сам Умар Чичаев обжаловал решение суда об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Апелляционная жалоба спортсмена поступила в Мосгорсуд, дата рассмотрения которой пока не назначена.

Ранее сообщалось, что шестеро мужчин, пытавшихся прорваться в НИИ Склифосовского, стремились увезти бойца ММА Умара Чичаева, получавшего там медпомощь после инцидента со стрельбой у офиса Wildberries, однако сами были задержаны.

Напомним, Басманный суд Москвы арестовал 30 человек по делу о стрельбе у офиса Wildberries в центре столицы. Впоследствии Следственный комитет отпустил еще трех человек, включая арестованных за покушение на полицейского. Кроме того, владеющий 1% ООО «Вайлдберриз» Владислав Бакальчук, которого задержали по этому делу, сообщил, что вернулся домой.