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    Подросток напал на одноклассников в школе в Иркутской области
    Зеленский усомнился в способности Трампа остановить конфликт на Украине
    Дания призвала к эскалации конфликта с Россией
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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Военные приготовления маленьких соседей требуют внимания

    Существование на правах американского сателлита вырабатывает у стран поведение по принципу «сгорел сарай, гори и хата». Внешняя политика союзников США напоминает безответственную болтовню в социальных сетях. Но безответственность слов может легко перейти в дела.

    3 комментария
    Борис Акимов Борис Акимов Как нам научиться мыслить по-русски

    Целостность русской цивилизации осталась где-то в допетровской Руси. Но фрагментарно она живее живых горит в нас. Такую онтологическую ситуацию можно описать термином «археомодерн».

    4 комментария
    Анна Долгарева Анна Долгарева На смену европейскому гуманизму пришло расчеловечивание

    Линия фронта отделяла, в представлении украинского избирателя, мир людей от мира нежити. И Хароны на блокпостах. С этим мы начали специальную военную операцию, если кто-то забыл.

    15 комментариев
    23 сентября 2024, 15:56 • Новости дня

    Пытавшиеся прорваться в НИИ Склифосовского заявили, что не хотели увозить бойца ММА

    Tекст: Дарья Григоренко

    Мужчины, арестованные за попытку прорваться в НИИ скорой помощи имени Склифосовского после перестрелки у офиса Wildberries, заявили в суде, что их целью было поддержать родственников, а не вывезти бойца ММА Умара Чичаева, следует из материалов дела об административном правонарушении.

    Защитники арестованных, в том числе Арслана Кодзоева, утверждают, что их клиенты прибыли в больницу исключительно с целью поддержать близких, оказавшихся в трудной ситуации. Они подчеркивают, что у их подзащитных не было умысла на совершение противоправных действий и ранее они не привлекались к административной ответственности, передает ТАСС.

    Аналогичные объяснения предоставили и другие фигуранты дела, в частности, И. Лолохоев и Б. Евкуров. Между тем сам Умар Чичаев обжаловал решение суда об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Апелляционная жалоба спортсмена поступила в Мосгорсуд, дата рассмотрения которой пока не назначена.

    Ранее сообщалось, что шестеро мужчин, пытавшихся прорваться в НИИ Склифосовского, стремились увезти бойца ММА Умара Чичаева, получавшего там медпомощь после инцидента со стрельбой у офиса Wildberries, однако сами были задержаны.

    Напомним, Басманный суд Москвы арестовал 30 человек по делу о стрельбе у офиса Wildberries в центре столицы. Впоследствии Следственный комитет отпустил еще трех человек, включая арестованных за покушение на полицейского. Кроме того, владеющий 1% ООО «Вайлдберриз» Владислав Бакальчук, которого задержали по этому делу, сообщил, что вернулся домой.

    22 сентября 2024, 22:44 • Новости дня
    Байден одним словом ответил на вопрос о снятии ограничений на удары вглубь России
    Байден одним словом ответил на вопрос о снятии ограничений на удары вглубь России
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Джо Байден заявил, что пока не принял решения о снятии ограничений на удары американским дальнобойным оружием вглубь территории России, сообщил пул Белого дома.

    «Нет», – ответил Байден на соответствующий вопрос об ударах американским оружием вглубь России, передает ТАСС.

    В четверг украинский лидер Владимир Зеленский заявил о полной готовности «плана победы» Украины в конфликте с Россией. План подразумевает в том числе получение Киевом санкции на нанесение ракетных ударов вглубь российской территории.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что предоставление Украине дальнобойных ракет и разрешение наносить удары по российской территории будет означать войну с НАТО. 

    Карикатура

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    22 сентября 2024, 17:27 • Новости дня
    Автомобиль с послом России подорвался на мине в Пакистане
    Автомобиль с послом России подорвался на мине в Пакистане
    @ @RusEmbPakistan

    Tекст: Ольга Иванова

    Автомобиль сопровождения делегации подорвался на мине в Пакистане, в нем находился посол России, сообщило российское посольство в Исламабаде.

    Сообщается, что глава посольства России в составе делегации послов ряда государств в Пакистане принял участие в Форуме по развитию туризма в долине Сват провинции Хайбер-Пахтунхва, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что автомобиль подорвался по пути в отель. Представители дипкорпуса не пострадали, но несколько полицейских были ранены.

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    22 сентября 2024, 11:00 • Видео
    Почему в Америке брезгуют Зеленским

    Встреча Владимира Зеленского с президентами стран Латинской Америки, которая должна была состояться накануне «высокой недели» ООН, отменена по инициативе Киева. Правда, это связано с тем, что латиноамериканцы проигнорировали приглашение – и уже не в первый раз. За что они не любят Зеленского?

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    23 сентября 2024, 00:19 • Новости дня
    Макрон призвал построить новый миропорядок и пересмотреть отношения с Россией
    Макрон призвал построить новый миропорядок и пересмотреть отношения с Россией
    @ AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Европа должна пересмотреть свои отношения с Россией в будущем ради мира на всем континенте, а также построить новый, «более справедливый» миропорядок, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на международной конференции по вопросам мира в Париже.

    Президент Франции считает, что Европе следует подумать о мире в Европе в новой форме, учитывая географическую реальность, «которая не ограничивается ни ЕС, ни НАТО».

    «Следует переосмыслить наши отношения с Россией в будущем, как и мир на этом континенте», – цитирует РИА «Новости» Макрона.

    Французский президент предложил выстроить новый мировой порядок, потому что существующий – неполон и несправедлив.  Макрон считает, что нынешнее устройство мира нерепрезентативно, и не отвечает реалиям, потому что оно планировалось после Второй мировой войны.

    Макрон отметил, что будет выступать на Генассамблее ООН, где поднимет вопрос об устройстве порядка, при котором страны «будут достойно представлены» с помощью гораздо более справедливых органов, будь то ООН, Всемирный банк или МВФ.

    Между тем, главой МИД Франции назначен призывающий к жесткому отношению к России Жан-Ноэль Барро.

    Нижняя палата парламента Франции утвердила процедуру отстранения президента страны Эммануэля Макрона от власти.

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    23 сентября 2024, 00:05 • Новости дня
    Зеленского отправили в США на борту военно-транспортного самолета

    Зеленский записал видео с борта военно-транспортного самолета по пути в США

    Зеленского отправили в США на борту военно-транспортного самолета
    @ Кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Лидер режима на Украине Владимир Зеленский записал обращение с борта военно-транспортного самолета по пути в США, где собирается представить «план победы» Джо Байдену.

    По словам Зеленского, он сначала отправится в Пенсильванию на оружейный завод, после чего поедет в Нью-Йорк на Генассамблею ООН, затем у него запланирована встречи в Вашингтоне. Он собирается представить «план победы» президенту США Джо Байдену, Конгрессу, Камале Харрис и Дональду Трампу.

    Ранее агентство Associated Press сообщало, что Зеленский начнет свой визит в США с посещения завода по производству боеприпасов для ВСУ в городе Скрэнтоне в Пенсильвании, где родился Байден.

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    22 сентября 2024, 17:15 • Новости дня
    Эксперт: «Хезболла» стоит на грани полного уничтожения

    Политолог Ципис: «Хезболла» будет полностью разгромлена, если на ее защиту не встанет Иран

    Эксперт: «Хезболла» стоит на грани полного уничтожения
    @ Fadel Itani/Reuters

    Tекст: Евгений Поздняков

    Технический потенциал «Хезболлы» в сравнении с ЦАХАЛ крайне скромен, эта организация долгое время сопротивлялась Израилю за счет повстанческой модели, однако подрыв пейджеров нанес по ней сильный удар, заявил газете ВЗГЛЯД политолог Саймон Ципис. Ранее с территории Ливана по Израилю было запущено более 100 ракет .

    «Технический потенциал отрядов «Хезболлы» достаточно ограничен. Ракеты, которыми они располагают, значительно проигрывают в своем качестве израильским. Как правило, применяемые ими боеприпасы летают не дальше, чем на 300 км. Зачастую речь идет о старых советских образцах. Однако в последнее время их арсенал увеличивается», – сказал Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности. 

    «Судя по всему, «Хезболла» получает некоторые модели вооружений от Ирана. Формирование имеет возможности, в том числе совершать и разведывательные операции на территории еврейского государства. Как правило, они работают через агентурные сети: сторонники объединения передают ему координаты тех или иных военных целей», – добавил он.

    «Однако скромные возможности наблюдения с воздуха у них также имеются. Тем не менее добиться высокой точности ударов у «Хезболлы» не получается. Организация продолжает противостояние с Израилем не за счет собственной военной мощи, а благодаря особой форме организации своих рядов», – считает собеседник.

    «Речь идет об отрядах повстанческого типа. Бороться с ними крайне трудно из-за сложностей распознавания непосредственно самого боевика и его отличия от гражданского. Процесс рекрутинга происходит практически безостановочно: новые члены появляются в «Хезболле» каждый день. У них сохраняется высокая идеологическая мотивация», – полагает эксперт.

    «Кроме того, у формирования имеются и спонсоры, например, Иран. Однако в настоящий момент данная организация находится на грани уничтожения. Серия подрывов пейджеров нанесла ей значительный урон. Если в игру на ее стороне не вступит Тегеран, последствия могут оказаться крайне плачевными для «Хезболлы», – заключил Ципис.

    Эскалация на Ближнем Востоке продолжает нарастать. Ранее с территории Ливана было запущено более 100 ракет по Израилю. Из них в воздушное пространство страны зашли 85 боеприпасов, часть из них была перехвачена системами ПВО. Падение обломков произошло в районах Кирьят-Бялик, Цур-Шалом и Морешет, что вызвало пожары.

    Кроме того, отряды «Хезболлы» обстреляли заводы компании Rafael к северу от Хайфы, применив ракеты Fadi-1 и Fadi-2, а также установки «Катюша». Боеприпасы обладают дальностью полета 80 и 105 км соответственно. Это стало первым жестким ответом организации на подрыв пейджеров в Ливане.

    Напомним, сообщалось, что израильская разведка «Моссад» могла заложить небольшое количество взрывчатки в пять тысяч пейджеров, заказанных шиитским движением «Хезболла» у тайваньской фирмы. Газета ВЗГЛЯД выясняла, как была технически устроена операция и почему организация использовала именно пейджеры для коммуникации между членами.

    Число погибших при детонации устройств в Ливане во вторник составляет 12 человек, пострадали не менее трех тысяч граждан. Между тем в Сети появилась информация, что операция была одобрена премьером Израиля Биньямином Нетаньяху.

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    23 сентября 2024, 11:50 • Новости дня
    Участники программы «Время героев» заняли высокие должности в Ставрополе и Якутии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Участники программы «Время героев» Заур Гурциев и Игорь Юргин заняли высокие посты в Ставрополе и Якутии.

    Согласно информации из Telegram-канала программы «Время героев», Гурциев занял должность первого заместителя главы Ставрополя, а Юргин стал исполняющим обязанности Министра по молодежной политике и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия).

    Как отметил Гурциев, программа «Время героев» включает в себя большое количество полезных и важных знаний для перевода на государственную гражданскую службу.

    «За время стажировки я изучил работу муниципалитета, в частности, его структурные подразделения, градостроительный комитет, комитет городского хозяйства, комитет экономического развития. Ознакомился с работой районов города», – рассказал он.

    Юргин, занявший пост и.о. министра по молодежной политике и социальным коммуникациям Якутии, на новой должности занялся продвижением патриотического воспитания среди молодежи. «Мне активно в этом помогают бывшие участники СВО. Мы берем курс на подрастающее поколение и надеемся, вырастить достойных людей», – отметил он.

    По словам Юргина, быстро погрузиться в новую сферу деятельности ему помогли поддержка и активная вовлеченность в работу со стороны наставника в лице главы Якутии Айсена Николаева.

    «Вместе с главой республики мы часто ездили на встречи, мероприятия, я принял участие в четырех национальных проектах в Нерюнгри и успел сделать многое другое за время стажировки. Стараюсь учиться его управленческим методикам, скорости принятия решений», – отметил он.

    Гурциев родился в 1990 году во Владикавказе. В 2012 году окончил Военную академию связи им. Маршала Советского Союза С.М. Буденного в Петербурге по специальности «Радиосвязь, радиовещание и телевидение», получив квалификацию «Инженер». С 2007 года служил в Вооруженных силах России. С 2019 года Гурциев возглавлял центр боевого управления (и взаимодействия авиации с сухопутными войсками) армии Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны.

    Юргин родился в поселке Нижний Куранах Алданского района Республики Саха (Якутия) в 1995 году. Он окончил Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище. В разное время командовал взводом, ротой и батальоном. С 2023 года до назначения в республиканское правительство был командиром отряда (штурмового) мотострелкового полка.

    «Время героев» – программа обучения для бойцов и ветеранов СВО. Создана по распоряжению президента России по модели «Школы губернаторов».

    Цель – подготовка руководителей для органов государственной власти и предприятий.

    Ранее участник инициированной президентом программы «Время героев» Александр Суразов возглавил комитет по физической культуре и спорту Республики Алтай.

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    23 сентября 2024, 10:54 • Новости дня
    Дания призвала к эскалации конфликта с Россией

    Премьер-министр Дании Фредериксен потребовала снять ограничения на удары по России

    Дания призвала к эскалации конфликта с Россией
    @ Kristian Tuxen Ladegaard Berg/IMAGO/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер-министр Дании Метте Фредериксен предложила прекратить обсуждение красных линий и снять запрет на удары западным оружием по территории России, что может привести к резкой эскалации конфликта.

    Премьер-министр Дании Метте Фредериксен выразила желание видеть резкую эскалацию украинского конфликта, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg. Она подчеркнула, что публичная дискуссия о «красных линиях» была ошибочной. Фредериксен предложила прекратить разговоры о красных линиях и снять ограничения на удары западным оружием вглубь России.

    Она отметила, что западные страны не должны бояться принимать более решительные меры против России. По ее мнению, текущие ограничения создают видимость слабости и могут затруднить достижение целей в конфликте.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что предоставление Украине дальнобойных ракет и разрешение наносить удары по российской территории будет означать прямое военное столкновение НАТО и России, поскольку такие действия будут расценены как прямая агрессия альянса против РФ.

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    22 сентября 2024, 19:45 • Новости дня
    Семья Маслякова обратилась в полицию после разрушения могилы ведущего
    Семья Маслякова обратилась в полицию после разрушения могилы ведущего
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Семья телеведущего Александра Маслякова подала заявление в полицию после инцидента на Новодевичьем кладбище, сообщили в пресс-службе КВН.

    Отмечается, что заявление подали администрация кладбища и семья Маслякова. Также сообщается, что крест восстановлен, а для обеспечения безопасности на кладбище предприняты все необходимые меры, передает РИА «Новости».

    Ранее в соцсетях сообщили, что неизвестный разгромил могилу Маслякова на Новодевичьем кладбище. Полицией был задержан житель Москвы 2004 года рождения.

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    23 сентября 2024, 09:49 • Новости дня
    Бакальчук решила сменить фамилию
    Бакальчук решила сменить фамилию
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Основательница маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук вернула свою девичью фамилию, теперь она Татьяна Ким.

    О своем решении предпринимательница сообщила в Telegram-канале. «Лучший выбор – оставаться собой всегда. Ваша Татьяна (с сегодняшнего дня – снова) Ким», – написала она.

    Ранее основательница Wildberries заявила о крахе брака и обвинила супруга во лжи. Она также подала в суд иск о претензиях имущественного характера, связанных с разводом с ее мужем.

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    23 сентября 2024, 04:51 • Новости дня
    После отравления в Красноярском крае умер четвертый ребенок

    Прокуратура: После отравления в Красноярском крае умер четвертый ребенок

    Tекст: Вера Басилая

    В Красноярском крае в селе Красная Сопка умер четвертый ребенок из семьи, которая отравилась неизвестным веществом, сообщили в прокуратуре региона.

    По данным надзорного ведомства, ночью умер  12-летний подросток, передает ТАСС.

    Ранее в прокуратуре Красноярского края сообщили, что следствие рассматривает употребление продуктов, приобретенных в магазине, и попадание в пищу опасного вещества основными версиями гибели людей.

    Ранее сообщалось, что члены семьи из села Красная Сопка Красноярского края, отравившиеся после употребления курицы и пельменей, до сих пор находятся в стабильно тяжелом состоянии.

    Напомним, в красноярском поселке трое детей скончались после отравления курицей и пельменями, купленных в местном магазине, и по данному факту было возбуждено уголовное дело. В связи с этим из магазина в селе Красная Сопка были изъяты полуфабрикаты и курица.

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    22 сентября 2024, 20:37 • Новости дня
    КСИР раскрыл сеть из действовавших в иранских провинциях агентов Израиля

    Tекст: Ольга Иванова

    Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС) выявил 12 израильских агентов, которые действовали в шести провинциях Ирана, говорится в заявлении ведомства.

    В сообщении говорится, что они «планировали осуществить действия против народа, направленные на подрыв безопасности. По ним был нанесен решительный удар», передает ТАСС.

    Ранее в КСИР заявили, что глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания был убит путем выстрела снаряда малой дальности с боеголовкой массой около семи килограммов.

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    22 сентября 2024, 17:56 • Новости дня
    Кейт Миддлтон впервые запечатлели на публике после завершения химиотерапии
    Кейт Миддлтон впервые запечатлели на публике после завершения химиотерапии
    @ Panoramic/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Супругу британского наследного принца Уильяма Кейт Миддлтон впервые запечатлели на публике после завершения курса химиотерапии, фото опубликовала газета Daily Mail.

    На фото, которое опубликовала газета, Кейт Миддлтон сидит на пассажирском сиденье автомобиля, за рулем которого находится ее супруг. Издание уточняет, что супруги запечатлены, когда направлялись на воскресную службу, передает РИА «Новости».

    Издание также подчеркивает, что это первое фото принцессы, после того как она завершила курс химиотерапии.

    Ранее Кейт Миддлтон сообщила о завершении курса химиотерапии, отметив, что это огромное облегчение, однако путь к полному выздоровлению еще предстоит пройти.

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    23 сентября 2024, 08:47 • Новости дня
    Суд арестовал 43 счета экс-замминистра обороны Иванова
    Суд арестовал 43 счета экс-замминистра обороны Иванова
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Суд в Москве арестовал 43 банковских вклада бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, обвиняемого в получении взятки на сумму более миллиарда рублей, в трех различных российских банках.

    Суд в Москве принял решение арестовать 43 банковских вклада, связанных с делом бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова, передает РИА «Новости». Эти вклады находятся в трех российских банках и связаны с обвинениями Иванова в получении взятки.

    Обвинение в адрес Иванова связано с получением взятки в размере более 1 млрд рублей. В случае, если его вина будет доказана в суде, Иванову может грозить штраф, превышающий величину взятки в семьдесят или даже сто раз.

    Также судом рассматривается возможность конфискации имущества, полученного в результате коррупционных действий. Это решение суда является частью более широкого расследования, связанного с коррупцией в оборонной сфере.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Басманный суд Москвы принял решение о продлении срока содержания под стражей бывшему заместителю министра обороны Тимуру Иванову. Ранее сообщалось, что Следственный комитет России ходатайствует о продлении ареста Иванову, обвиняемому в получении особо крупной взятки. Тем временем защита Иванова заявила, что он сдал свои заграничные паспорта и не может покинуть страну.

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    22 сентября 2024, 19:15 • Новости дня
    Неизвестный мужчина разгромил могилу Александра Маслякова
    Неизвестный мужчина разгромил могилу Александра Маслякова
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Неизвестный разгромил могилу руководителя КВН Александра Маслякова на Новодевичьем кладбище, сообщает ряд Telegram-канале.

    Сообщается, что мужчина вырвал крест, переместил фотографии и разбросал цветы. Кроме того, мужчина был задержан и доставлен в отделение полиции.

    По предварительным данным, он находится под наркотическими веществами.

    Другой Telegram-канал пишет, что мужчине 19 лет, он страдал от психического расстройства, и тяжело воспринял смерть ведущего КВН.

    Напомним, известный российский и советский телеведущий, заслуженный деятель искусств России Александр Масляков умер 8 сентября на 83-м году жизни. Последние два года, по данным СМИ, он боролся с онкологическим заболеванием. Телеведущий Александр Масляков похоронен на Новодевичьем кладбище.

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    23 сентября 2024, 13:55 • Новости дня
    При освобождении Кореневского района Курской области найдены более 260 человек

    Губернатор Курской области Смирнов сообщил о нахождении более 260 человек в Кореневском районе

    Tекст: Валерия Городецкая

    В освобожденных населенных пунктах Кореневского района Курской области обнаружили более 260 человек, потерявших связь с близкими, сообщил глава региона Алексей Смирнов.

    Найдено 268 человек, 118 из которых находились в розыске по запросам родственников, написал Смирнов в Telegram-канале.

    По его информации, полиция также нашла еще 101 человека, которые были внесены в списки пропавших без вести. Большая часть из них – пожилые люди, в спешке покинувшие свои дома, потерявшие документы и находящиеся в пунктах временного размещения или у родственников.

    Всего с начала августа было зарегистрировано более 770 заявлений от граждан, утративших связь с родными и близкими, а также от организаций. Смирнов отметил, что поиски усложняются тем, что многие граждане, покинувшие приграничные территории, не сообщают свое местонахождение в местные администрации.

    Глава Курской области призвал всех зарегистрироваться и срочно подать заявление на восстановление паспорта и других документов, чтобы облегчить процедуры поиска и идентификации.

    Ранее группировка «Север» за неделю освободила два населенных пункта в Курской области.

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    Главное
    При освобождении Кореневского района Курской области найдены более 260 человек
    Суд арестовал 43 счета экс-замминистра обороны Иванова
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    • Почему в Америке брезгуют Зеленским

      Встреча Владимира Зеленского с президентами стран Латинской Америки, которая должна была состояться накануне «высокой недели» ООН, отменена по инициативе Киева. Правда, это связано с тем, что латиноамериканцы проигнорировали приглашение – и уже не в первый раз. За что они не любят Зеленского?

    • Урсула перезахватила власть ради Киева

      Главным вопросом переговоров между Владимиром Зеленским и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, которая прибыла в Киев сразу после утверждения нового состава ЕК, стало спасение украинской энергосистемы. Этой зимой ей предрекают коллапс, ради чего от европейцев требуют пожертвовать еще кое-чем. И они пожертвуют, даже если не хотят.

    • Пентагон убил последнюю надежду Зеленского

      «Это не то вооружение, которое способно выиграть войну или внезапно что-либо разблокировать для украинцев», – заявили в Пентагоне, комментируя требование Владимира Зеленского об ударах дальнобойными ракетами вглубь территории России. По сути, в США заранее похоронили «план победы», который Зеленский собирается презентовать в Нью-Йорке. Но почему?

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

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