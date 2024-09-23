Адвокат Блинов объявлен в розыск в России после ареста в Польше

Анатолий Блинов, бывший адвокат Бориса Березовского, был арестован в Польше по обвинению в нападении на Леонида Волкова, соратника Алексея Навального, сообщает ТАСС. По данным базы розыска Министерства внутренних дел России, Блинов объявлен в розыск на территории страны. Однако в базе не указывается, по какой именно статье Уголовного кодекса России он разыскивается.

Напомним, что Леонид Волков, на которого якобы совершено нападение, ранее руководил Фондом борьбы с коррупцией*, который в России признан некоммерческой организацией-иноагентом и экстремистской организацией, а также был ликвидирован. Волков также признан в России иноагентом. Обстоятельства нападения и его детали пока не раскрываются.

Ситуация с арестом Блинова вызывает интерес в контексте его предыдущей деятельности, включая защиту Бориса Березовского, известного российского олигарха и опального политика. Этот инцидент может иметь международные последствия, учитывая, что он произошел на территории Польши – страны, входящей в Евросоюз.

Отметим, что Анатолий Блинов, бывший адвокат Бориса Березовского, обвиняется в руководстве нападением на Леонида Волкова (признан иноагентом, внесен в реестр террористов и экстремистов), которое произошло в марте в Вильнюсе.







