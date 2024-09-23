Существование на правах американского сателлита вырабатывает у стран поведение по принципу «сгорел сарай, гори и хата». Внешняя политика союзников США напоминает безответственную болтовню в социальных сетях. Но безответственность слов может легко перейти в дела.0 комментариев
Адвокат Блинов объявлен в розыск в России
Адвокат Блинов объявлен в розыск в России после ареста в Польше
Бывший адвокат Бориса Березовского Анатолий Блинов, арестованный в Польше за нападение на соратника Алексея Навального, объявлен в розыск в России, что подтверждено данными МВД.
Анатолий Блинов, бывший адвокат Бориса Березовского, был арестован в Польше по обвинению в нападении на Леонида Волкова, соратника Алексея Навального, сообщает ТАСС. По данным базы розыска Министерства внутренних дел России, Блинов объявлен в розыск на территории страны. Однако в базе не указывается, по какой именно статье Уголовного кодекса России он разыскивается.
Напомним, что Леонид Волков, на которого якобы совершено нападение, ранее руководил Фондом борьбы с коррупцией*, который в России признан некоммерческой организацией-иноагентом и экстремистской организацией, а также был ликвидирован. Волков также признан в России иноагентом. Обстоятельства нападения и его детали пока не раскрываются.
Ситуация с арестом Блинова вызывает интерес в контексте его предыдущей деятельности, включая защиту Бориса Березовского, известного российского олигарха и опального политика. Этот инцидент может иметь международные последствия, учитывая, что он произошел на территории Польши – страны, входящей в Евросоюз.
Отметим, что Анатолий Блинов, бывший адвокат Бориса Березовского, обвиняется в руководстве нападением на Леонида Волкова (признан иноагентом, внесен в реестр террористов и экстремистов), которое произошло в марте в Вильнюсе.
* Некоммерческая организация, включенная в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента