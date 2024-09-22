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Кейт Миддлтон впервые запечатлели на публике после завершения химиотерапии
Супругу британского наследного принца Уильяма Кейт Миддлтон впервые запечатлели на публике после завершения курса химиотерапии, фото опубликовала газета Daily Mail.
На фото, которое опубликовала газета, Кейт Миддлтон сидит на пассажирском сиденье автомобиля, за рулем которого находится ее супруг. Издание уточняет, что супруги запечатлены, когда направлялись на воскресную службу, передает РИА «Новости».
Издание также подчеркивает, что это первое фото принцессы, после того как она завершила курс химиотерапии.
Ранее Кейт Миддлтон сообщила о завершении курса химиотерапии, отметив, что это огромное облегчение, однако путь к полному выздоровлению еще предстоит пройти.