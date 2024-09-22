Дипломат Салимуллин: Раскопки могил советских воинов в Эстонии являются актом вандализма

Tекст: Вера Басилая

Салимуллин указал на сохранение у администрации премьер-министра Эстонии Кристена Михала стремления избавиться от монументов красноармейцам, которые подарили свободу эстонцам ценой собственных жизней. Он выразил сожаление, что эксгумация останков советских воинов становится тенденцией, передает РИА «Новости».

Дипломат осудил поступок властей Эстонии, когда на Таллинском военном кладбище, прах 38 захороненных там военнослужащих Советской Армии был кощунственно поднят из-под земли, а плиты демонтированы. Салимуллин отметил, что аналогичные работы начались в отношении могил в парке Ильматсалу в Тарту.

«Решительно осуждаем подобные выходки гробокопателей, рассматриваем их как акты государственного вандализма, направленные на пересмотр итогов Второй мировой войны», – заявил Салимуллин.

Он отметил, что «позорное глумление» над советскими воинами происходит на фоне подчеркнуто уважительного отношения к памятникам нацистам. По его словам, монументы в честь эстонских легионеров 20-й дивизии «Ваффен-СС» не только тщательно охраняются, но и разрешается устанавливать новые.

Так, в конце июля этого года в городе Йыхви открылся мемориал в честь служивших в «Ваффен-СС» пособников Гитлера.

Российский дипломат с сожалением заявил, что профильные международные структуры остаются глухи к призывам России дать правовую оценку безнравственным действиям руководства Эстонии.

Газета ВЗГЛЯД писала, как Эстония ведет тайную войну с Красной армией.