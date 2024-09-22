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Всех пострадавших при теракте в «Крокусе» выписали из больниц
Минздрав:Все пострадавшие при теракте в «Крокусе» выписаны из больниц
Все пострадавшие при теракте в «Крокус Сити Холле», находившиеся на лечении в больницах, выписаны, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
По его словам, все, кто проходил стационарное лечение в больницах после теракта в «Крокусе», были выписаны, передает РИА «Новости».
Ранее стало известно, что в деле о теракте в «Крокус сити холле» в Подмосковье фигурируют ЧОП и подрядные организации, обслуживающие концертный зал, обвиняемые в оказании небезопасных услуг, что привело к жертвам.
Теракт в «Крокус сити холле» произошел 22 марта, когда нападавшие открыли огонь из автоматического оружия и подожгли зрительный зал, в результате чего погибло 145 человек. По делу были арестованы 12 человек.