ЧОП и подрядчики стали фигурантами дела «Крокуса»

ЧОП и подрядчики стали фигурантами дела о теракте в «Крокус сити холле»

После теракта в подмосковном «Крокус сити холле» было возбуждено уголовное дело, в котором фигурируют частное охранное предприятие (ЧОП) и подрядные организации, обслуживающие концертный зал. Об этом сообщает РИА «Новости». В материалах дела указывается на предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности, что привело к причинению тяжкого вреда здоровью и смерти двух и более лиц. Ответственность за это возлагается на руководство и сотрудников Crocus Group, ЧОП «Крокус профи», иных подрядных организаций, а также собственников здания.

Теракт в «Крокус сити холле» произошел 22 марта, когда нападавшие открыли огонь из автоматического оружия и подожгли зрительный зал, в результате чего погибло 145 человек. По делу были арестованы 12 человек. Четырем предполагаемым исполнителям предъявлено обвинение в совершении теракта в составе организованной группы, а остальным – в пособничестве. Также исполнителям вменяется участие в террористической организации и прохождение обучения для осуществления террористической деятельности.

Пятеро фигурантов дела были этапированы в Москву из Дагестана. Среди них четверо граждан Таджикистана и один россиянин. Им предъявлены обвинения в финансировании и обеспечении средствами террора исполнителей теракта в «Крокус сити холле», а также в планировании еще одного теракта в Каспийске. Следствие продолжает изучать причастность других лиц и организаций к этому преступлению.

Отметим, накануне в Тейково на барбершоп, где работал обвиняемый в теракте Мухаммадсобир Файзов, вернули вывеску, снятую после трагедии в «Крокусе». Ранее следствие провело обыски в трехзвездочном отеле в Басманном районе Москвы по делу о теракте в «Крокус Сити Холле». Кроме того, жительница дома на Рязанском проспекте в Москве полагает, что брат обвиняемого Хусейна Хамидова жил в соседней квартире, которую сдавали приезжим.