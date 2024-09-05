Москвичка узнала в соседе возможного брата обвиняемого в теракте в «Крокусе»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Многоэтажный дом, разделенный внутри на два крыла, стоит недалеко от станции метро «Рязанский проспект» в Москве. По словам жительницы дома, квартиру постоянно сдавали, но хозяев она видела лишь единожды, передает РИА «Новости».

В последнее время, как рассказала соседка, квартиру снимал предполагаемый брат Хусейна Хамидова.

Женщина добавила, что в последний раз она видела квартиросъемщиков в начале июня.

«Как ремонт закончился. Думаю, она (хозяйка квартиры) просто не хотела больше сдавать, потому что здесь протечка была. Я так думаю, потому что никого не вижу здесь (из) посторонних. То ходили постоянно туда-сюда, то нет никого», – рассказала она.

Ранее сообщалось, что недавно включенный в уголовное дело о террористическом акте в подмосковном «Крокус Сити Холле» Хусейн Хамидов на протяжении ряда лет проживал с родителями и пятью братьями и сестрами в городке Артемовский Свердловской области.