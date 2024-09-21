Последние – уже в прямом смысле – боевые действия между мужем и женой, создавшими Wildberries, это апофеоз пропаганды всего того, что противоположно традиционным ценностям. На глазах всей страны, которая ведет настоящую национально-освободительную войну, в московских офисах сражаются и убивают друг друга граждане России.3 комментария
Муфтия Гайнутдина переизбрали главой ДУМ России на пятилетний срок
Муфтия Гайнутдина переизбрали главой ДУМ РФ на новый пятилетний срок
На съезде Духовного управления мусульман России Равиль Гайнутдин был единогласно переизбран на пост руководителя организации на очередной пятилетний срок.
Делегаты съезда Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) единогласно переизбрали Гайнутдина на пост руководителя организации сроком на пять лет, сообщает РИА Новости. Голосование проходило в Соборной мечети Москвы, где все 129 делегатов, представляющих 62 субъекта РФ, отдали свои голоса за Гайнутдина. Он возглавляет ДУМ РФ с 1994 года и теперь, по новому уставу, становится главным муфтием.
Пресс-служба ДУМ РФ подтвердила, что нарушений в ходе голосования не зафиксировано, и все прошло в штатном режиме. Протокол и другие документы будут переданы в Министерство юстиции РФ. Муфтий Гайнутдин официально вступает в должность с момента переизбрания.
Премьер-министр России Михаил Мишустин в приветственной телеграмме участникам VIII Курултай-съезда ДУМ РФ и XX Международного мусульманского форума подчеркнул, что ислам является неотъемлемой частью исторического наследия России. Он отметил, что усилия ДУМ РФ способствуют укреплению межрелигиозного диалога и межэтнического согласия, а также развитию отношений с исламским миром.