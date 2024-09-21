Последние – уже в прямом смысле – боевые действия между мужем и женой, создавшими Wildberries, это апофеоз пропаганды всего того, что противоположно традиционным ценностям. На глазах всей страны, которая ведет настоящую национально-освободительную войну, в московских офисах сражаются и убивают друг друга граждане России.0 комментариев
ВСУ атаковали заправку с автобусами в Горловке оружием НАТО
Украинские войска обстреляли заправку в Горловке оружием НАТО
Трое водителей городских рейсовых автобусов пострадали в результате обстрела заправочной станции в Горловке, один из них погиб, в атаке использовалась артиллерия 155-мм калибра.
Украинские военные нанесли удар по заправочной станции в Горловке с использованием «натовского» вооружения, сообщает РИА Новости. На момент атаки на территории заправки находились городские рейсовые автобусы. В результате обстрела пострадали трое водителей, один из них погиб.
Один из выживших, Сергей, рассказал, что все произошло мгновенно, и он получил осколочные ранения в шею и руку.
В представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации заявили, что по найденным фрагментам и осколкам на месте обстрела можно предположить использование ВСУ артиллерии калибром 155 мм. На территории АЗС взорвались не менее трех снарядов, что привело к повреждению автобусов, бензоколонок и трансформаторной станции.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины в Горловке погибли два мирных жителя, один из которых водитель автобуса.