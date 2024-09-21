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Небензя назвал подрыв пейджеров в Ливане масштабным IT-терактом
Небензя счел подрыв пейджеров в Ливане опасным прецедентом и указал на угрозу терактов с использованием бытовых приборов
Произошедшие в Ливане и Сирии взрывы пейджеров ведут к эскалации на Ближнем Востоке, это первый масштабный теракт с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, повлекший гибель людей, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
Небензя на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации в Ливане подчеркнул, что взрывы знаменуют переход конфликта на Ближнем Востоке в новое высокотехнологичное измерение. «Первая в истории масштабная террористическая атака с применением информационно-телекоммуникационных технологий, повлекшая гибель людей», – приводит его слова ТАСС.
Российский дипломат обратил особое внимание на происхождение электронных устройств, использованных для взрывов. Он отметил, что необходимо получить подробный отчет от вовлеченных коммерческих структур о безопасности их продукции. Небензя заявил, что атака была осуществлена через удаленное воздействие на электронику из другой юрисдикции, что делает ее крайне опасным прецедентом.
Небензя призвал все заинтересованные стороны, включая Ливан, воспользоваться «глобальным межправительственным реестром контактных пунктов», запущенным по российской инициативе, чтобы предотвратить и урегулировать «серьезные инциденты» в будущем. Он подчеркнул важность этого шага для установления всех обстоятельств произошедшего в Ливане. «Ожидаем, что получатели возможного запроса со стороны Бейрута незамедлительно его рассмотрят и дадут ответ ливанским коллегам», – сказал Небензя.
По словам Небензи, организаторы теракта целенаправленно стремились разжечь масштабную вооруженную конфронтацию на Ближнем Востоке, пытаясь спровоцировать новую большую войну.
«С учетом декларируемого Вашингтоном и его союзниками курса на использование информационно-коммуникационных технологий в наступательных военно-политических целях против других государств, очевидно, что именно их действия подвели нас к этапу, когда мы можем столкнуться с террористической угрозой, для которой задействуются бытовые приборы», – приводит его слова РИА «Новости».
Напомним, во вторник в Ливане почти одновременно взорвалось множество пейджеров. В среду произошли взрывы раций, а также телефонов, приборов для снятия отпечатков пальцев и устройств, работающих на солнечных батареях. Шиитское движение «Хезболла» обвинило в организации взрывов Израиль. В четверг сообщалось, что жертвами взрывов стали 25 человек, ранено более 600.