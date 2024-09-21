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    21 сентября 2024, 01:29 • Новости дня

    Небензя назвал подрыв пейджеров в Ливане масштабным IT-терактом

    Небензя счел подрыв пейджеров в Ливане опасным прецедентом и указал на угрозу терактов с использованием бытовых приборов

    Небензя назвал подрыв пейджеров в Ливане масштабным IT-терактом
    @ Aloisio Mauricio/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Произошедшие в Ливане и Сирии взрывы пейджеров ведут к эскалации на Ближнем Востоке, это первый масштабный теракт с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, повлекший гибель людей, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

    Небензя на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации в Ливане подчеркнул, что взрывы знаменуют переход конфликта на Ближнем Востоке в новое высокотехнологичное измерение. «Первая в истории масштабная террористическая атака с применением информационно-телекоммуникационных технологий, повлекшая гибель людей», – приводит его слова ТАСС.

    Российский дипломат обратил особое внимание на происхождение электронных устройств, использованных для взрывов. Он отметил, что необходимо получить подробный отчет от вовлеченных коммерческих структур о безопасности их продукции. Небензя заявил, что атака была осуществлена через удаленное воздействие на электронику из другой юрисдикции, что делает ее крайне опасным прецедентом.

    Небензя призвал все заинтересованные стороны, включая Ливан, воспользоваться «глобальным межправительственным реестром контактных пунктов», запущенным по российской инициативе, чтобы предотвратить и урегулировать «серьезные инциденты» в будущем. Он подчеркнул важность этого шага для установления всех обстоятельств произошедшего в Ливане. «Ожидаем, что получатели возможного запроса со стороны Бейрута незамедлительно его рассмотрят и дадут ответ ливанским коллегам», – сказал Небензя.

    По словам Небензи, организаторы теракта целенаправленно стремились разжечь масштабную вооруженную конфронтацию на Ближнем Востоке, пытаясь спровоцировать новую большую войну.

    «С учетом декларируемого Вашингтоном и его союзниками курса на использование информационно-коммуникационных технологий в наступательных военно-политических целях против других государств, очевидно, что именно их действия подвели нас к этапу, когда мы можем столкнуться с террористической угрозой, для которой задействуются бытовые приборы», – приводит его слова РИА «Новости».

    Напомним, во вторник в Ливане почти одновременно взорвалось множество пейджеров. В среду произошли взрывы раций, а также телефонов, приборов для снятия отпечатков пальцев и устройств, работающих на солнечных батареях. Шиитское движение «Хезболла» обвинило в организации взрывов Израиль. В четверг сообщалось, что жертвами взрывов стали 25 человек, ранено более 600.

    18 сентября 2024, 22:23 • Новости дня
    США заявили о праве Киева ставить вопрос об исключении России из СБ ООН

    Линда Томас-Гринфилд: Украина обоснованно ставит вопрос об исключении России из СБ ООН

    США заявили о праве Киева ставить вопрос об исключении России из СБ ООН
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    США считают, что у Украины «есть основания» ставить вопрос об исключении России из Совбеза ООН, заявила в среду постоянный представитель Соединенных Штатов при Всемирной организации Линда Томас-Гринфилд.

    «Россия – постоянный член СБ ООН, который атаковал соседнюю страну в нарушение всех ценностей Устава ООН», – приводит РИА «Новости» слова Томас-Гринфилд.

    По ее словам, запрос Финляндии по членству России в Совбезе ООН она не слышала, зато знает, что Украина регулярно поднимает этот вопрос. Постпред США подчеркнула, что из-за того, что СВО продолжается на Украине, понятно, почему ряд стран задаются вопросом о правомерности присутствия России в составе СБ ООН.

    Ранее первый заместитель постпреда России при Всемирной Организации Объединенных Наций Дмитрий Полянский заявил, что Москва призывает лишить коллективный Запад численного превосходства и возможности манипулировать СБ ООН.

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    18 сентября 2024, 17:44 • Новости дня
    В Бейруте произошел новый массовый подрыв устройств связи
    В Бейруте произошел новый массовый подрыв устройств связи
    @ Xose Bouzas/Hans Lucas/Reuters

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В южной части Бейрута в среду произошли десятки детонаций портативных раций, сообщил источник в мэрии города.

    Произошел подрыв переговорных устройств (раций) уоки-токи, сказал собеседник ТАСС. Взрывы происходили на улицах, есть пострадавшие, в их числе одна женщина. Он предположил, что это стало последствиями израильской атаки.

    Напомним, израильскую сторону считают ответственной за взрыв пейджеров у сторонников движения «Хезболла» в Ливане. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как израильским спецслужбам удалось провести такую операцию.

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    20 сентября 2024, 18:47 • Видео
    Пентагон убил последнюю надежду Зеленского

    «Это не то вооружение, которое способно выиграть войну или внезапно что-либо разблокировать для украинцев», – заявили в Пентагоне, комментируя требование Владимира Зеленского об ударах дальнобойными ракетами вглубь территории России. По сути, в США заранее похоронили «план победы», который Зеленский собирается презентовать в Нью-Йорке. Но почему?

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    19 сентября 2024, 17:36 • Новости дня
    Израиль начал наносить удары по территории Ливана
    Израиль начал наносить удары по территории Ливана
    @ AP/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Израильские военные приступили к атаке на объекты «Хезболлы» на ливанской территории, удары наносятся для восстановления безопасности на севере Израиля, заявили в армии страны.

    Израиль намерен сократить «террористический потенциал и военную инфраструктуру» «Хезболлы», заявили в пресс-службе израильской армии, передает ТАСС.

    В заявлении также утверждается, что эта шиитская организация использует гражданское население в качестве живого щита.

    Ранее сообщалось, что в разных районах Ливана от взрывов начиненных взрывчаткой пейджеров погибли 25 человек, ранено 608.

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    18 сентября 2024, 02:40 • Новости дня
    Россия призвала лишить Запад возможности манипулировать правом вето СБ ООН

    Полянский: Россия призывает лишить Запад возможности манипулировать СБ ООН правом вето

    Россия призвала лишить Запад возможности манипулировать правом вето СБ ООН
    @ Bernd von Jutrczenka/DPA/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Россия в рамках реформы Совета Безопасности ООН призывает лишить коллективный Запад численного превосходства и возможности манипулировать СБ ООН, заявил первый заместитель постпреда России при Всемирной организации объединенных наций Дмитрий Полянский.

    Полянский упрекнул США в том, что они делят мир на две категории: самопровозглашенных «властителей Вселенной», которым разрешено делать все, что заблагорассудится во имя интересов США, и на остальные страны мира, передает РИА «Новости».

    Российский дипломат напомнил, что в связи с обострением палестино-израильского конфликта США применили право вето уже пять раз и помешали Совбезу ООН «осудить действия ХАМАС». При этом вспоминать об этом в Вашингтоне не любят.

    «Вето – это не просто привилегия, это инструмент для недопущения принятия односторонних решений. И именно США злоупотребляют им, как в случае с Газой», – отметил Полянский.

    Он добавил, что США и союзники «давят численностью и блокируют принятие решений, не прибегая при этом к фактическому вето», именно для того, чтобы лишить коллективный Запад численного превосходства нужна реформа СБ ООН.

    Ранее постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд сообщила, что Вашингтон использует право вето для продвижения собственных интересов и не собирается оправдываться.

    Российский посол в Лондоне Андрей Келин заявил, что действия Британии и США фактически парализовали работу Совета Безопасности ООН, что требует реформирования организации с участием стран глобального Юга.

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    18 сентября 2024, 21:30 • Новости дня
    ООН потребовала от Израиля покинуть территорию Палестины

    ООН потребовала от Израиля покинуть территорию Палестины, занятую войсками

    ООН потребовала от Израиля покинуть территорию Палестины
    @ XinHua/Global Look Pres

    Tекст: Денис Тельманов

    Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, согласно которой которой Израиль должен вывести войска с территории Палестины. ООН ссылается на положения заключения Международного суда ООН по оккупированным палестинским территориям. Войска должны быть выведены в течение года с момента одобрения документа.

    За принятие резолюции проголосовали 124 участника заседания, 14 – против, 43 – воздержались, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что резолюции Генассамблеи не обладают юридически обязывающей силой, как, например, резолюция Совета Безопасности ООН.

    Помимо требования вывести войска, в резолюции содержится требование возместить причиненный палестинским жителям ущерб, вернуть изъятые земли, разрешить им вернуться в свои дома, а также вернуть недвижимость и активы.

    Ранее правительство Израиля единогласно утвердило резолюцию, отвергающую «диктат» со стороны международного сообщества по окончательному статусу урегулирования конфликта с палестинцами и признанию палестинского государства.

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    20 сентября 2024, 11:48 • Новости дня
    Эксперт заявил о полномасштабном военном конфликте Израиля с Ливаном

    Политолог Ципис: Развитие конфликта Израиля с Ливаном зависит от действий Ирана

    Эксперт заявил о полномасштабном военном конфликте Израиля с Ливаном
    @ Ohad Zwigenberg/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Израиль сначала лишил «Хезболлу» средств связи, а затем нанес удары по складам и инфраструктуре группировки. Тактика ЦАХАЛ заключается в прощупывании пределов терпения иранской стороны. Чем дольше Тегеран не реагирует, тем более дерзко будет действовать еврейское государство, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Саймон Ципис. Ранее «Хезболла» и Израиль обменялись массированными ударами.

    «Взрывы пейджеров и раций «Хезболлы» и массированные атаки ЦАХАЛ по югу Ливана стоит рассматривать как этапы одной операции Тель-Авива. Сначала израильская сторона лишила шиитскую группировку средств связи, тем самым нарушив координацию внутри движения, а затем нанесла удары по складам и инфраструктуре формирований», – отметил Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности.  

    Он напомнил, что накануне начальник генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви одобрил военные планы, касающиеся северного направления. «Фактически речь идет о полномасштабном конфликте еврейского государства с Ливаном. Последует ли дальше наземная операция израильской армии, говорить пока трудно. Однако стоит ожидать, что Израиль продолжит эскалировать ситуацию на границе и «гнуть палку» настолько, насколько ему позволят это сделать», – считает собеседник.

    По словам Циписа, тактика ЦАХАЛ заключается в прощупывании пределов терпения иранской стороны. «Чем дольше Тегеран не реагирует, тем более дерзко действует Израиль», – заметил он. Как полагает эксперт, именно от действий Ирана зависит, как дальше будет развиваться конфликт на Ближнем Востоке. «Ключевой вопрос заключается в том, отдаст ли Исламская республика «Хезболлу» на растерзание Израиля или заступится за группировку», – пояснил аналитик.

    Он допускает, что в итоге Тегеран останется в стороне. Ципис напомнил об убийстве главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании, о ранении посла Ирана в Ливане Моджтабы Амани. «Ответа со стороны Ирана так и не последовало. Это заставляет склоняться в пользу версии о том, что Исламская республика не будет заступаться за «Хезболлу», – уточнил политолог.

    Несмотря на то, что такой шаг станет ударом по репутации Тегерана, «в Иране готовы пойти на это». «Дело в том, что баланс сил в глобальной геополитике существенно изменился. Многие страны жертвуют своими прокси, потому что война перешла на другой уровень. В настоящее время происходит формирование новых мегаблоков. Иран, вероятно, склоняется к тому, что мелкие группировки становятся неактуальными», – заключил Ципис.

    Ранее «Хезболла» и Израиль обменялись массированными ударами. Шиитское движение атаковало 17 позиций ЦАХАЛ на разных участках израильско-ливанской границы, сообщила пресс-служба движения. В течение четверга «Хезболла» атаковала казармы, опорные пункты и места скопления израильской армии. В группировке заявляли, что среди военных ЦАХАЛ есть потери.

    Армия Израиля, в свою очередь, совершила серию атак на юге Ливана. Были поражены около 100 пусковых установок и объектов «Хезболлы». ЦАХАЛ также добавил, что еврейское государство «продолжит свои действия по ослаблению инфраструктуры и возможностей террористической организации «Хезболла».

    Массированный обстрел территории Ливана со стороны Израиля начался накануне после того, как начальник генштаба Армии обороны страны Герци Халеви одобрил военные планы, касающиеся северного направления. Сообщалось о демонстративном пролете израильских истребителей над Бейрутом. Это произошло в то время, когда генсек движения «Хезболла» Хасан Насралла выступал с телеобращением в связи со взрывами электронных устройств. Он указал: уже сейчас речь идет о «состоянии войны».

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила, что начало операции Израиля в Ливане грозит катастрофой. «Мы вновь призвали стороны к максимальной сдержанности, прекращению боевых действий. Готовимся к тесному взаимодействию с партнерами, чтобы снизить напряженность и стабилизировать военно-политическую обстановку», – отметила она.

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    18 сентября 2024, 12:14 • Новости дня
    Израильский политолог назвал цели операции с детонацией пейджеров в Ливане

    Политолог Ципис: Операция с пейджерами в Ливане стала ударом Израиля перед началом широкомасштабной войны

    Израильский политолог назвал цели операции с детонацией пейджеров в Ливане
    @ Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Биньямин Нетаньяху инициировал операцию с детонацией пейджеров в Ливане как минимум по двум причинам. Во-первых, оппозиция и израильтяне требуют его отставки. Во-вторых, премьеру было важно ослабить «Хезболлу» на фоне ожидающейся переброски израильской армии из сектора Газа на север. Нетаньяху хотел выиграть время для подготовки войны с Ливаном, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Саймон Ципис.

    «Существует версия, согласно которой операция с детонацией пейджеров на территории Ливана должна была произойти позднее. Но поскольку у лидеров «Хезболлы» и служб безопасности группировки стали появляться подозрения относительно устройств связи, Израиль решил реализовать план раньше», – отметил Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности.

    Саму операцию он охарактеризовал как «уникальную и гениальную в своем роде». «Хезболле» был нанесен колоссальный ущерб. Многие полевые командиры и координаторы движения получили ранения», – указал собеседник. По его оценкам, ливанская группировка «была выведена из геополитической игры на Ближнем Востоке на несколько недель».

    «Израиль доказал всему миру, что «Хезболла» уязвима. Сейчас там наблюдается бардак: они выбрасывают все свои электронные аппараты, в том числе телефоны и пейджеры. То есть они лишены средств связи. Я допускаю, что операция стала превентивным ударом Тель-Авива перед началом широкомасштабной войны», – акцентировал Ципис.

    По его словам, существует как минимум две причины, почему Израиль пошел на обострение с Ливаном: внутренняя и внешняя. Политолог напомнил, что в израильских городах не утихают протесты с требованием отставки Нетаньяху. «На премьера оказывается колоссальное давление со стороны общества и оппозиции. Операция с детонацией пейджеров призвана укрепить позиции Нетаньяху», – полагает собеседник.

    «Внешний фактор объясняется необходимостью ослабить «Хезболлу», – продолжил эксперт. – Израиль подошел к моменту, когда войну в секторе Газа придется сворачивать и постепенно выводить войска. Израильскую армию будут перебрасывать на север. Было бы логичным, если бы ЦАХАЛ накануне нанес удары по складам вооружений и боеприпасов ливанской группировки. Но, по всей видимости, детонацией пейджеров Нетаньяху хотел выиграть время для подготовки войны с Ливаном».

    При этом «Хезболла» уже пообещала ответить Израилю за «бойню». Как полагает спикер, движение может предпринять действия разного характера. «Во-первых, стоит ожидать продолжения обстрелов израильской территории. Во-вторых, не исключено, что группировка перейдет к подрывной деятельности. В-третьих, возможен совместный с Ираном массированный удар, но это приведет к втягиванию Тегерана в конфликт», – заключил Ципис.

    Ранее источники портала Axios сообщили, что операция с детонацией пейджеров на территории Ливана была одобрена во время встречи премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с членами правительства страны и руководством служб безопасности.

    Портал отмечает, что вечером 16 сентября кабмин принял решение обновить цели войны, включив в них безопасное возвращение перемещенных израильтян в их дома на границе с Ливаном. По словам израильских чиновников, это должно сигнализировать о том, что Израиль собирается переключить внимание с конфликта в секторе Газа на ливанский фронт.

    Один из собеседников Axios, знакомый с ситуацией, рассказал, что операция направлена на то, чтобы подорвать доверие внутри «Хезболлы» и создать в рядах движения «ощущение, что оно полностью пронизано израильскими спецслужбами». По последним данным ливанского Минздрава, погибли 11 человек, пострадали – около четырех тысяч. «Хезболла» заявила, что Израиль получит жесткий ответ за «бойню, которую он учинил в отношении ливанского народа».

    В СМИ также анализируют, как Израиль заминировал пейджеры «Хезболлы». По данным Sky News Arabia, «Моссад» перехватил устройства и поместил в них взрывчатку PETN. Впоследствии спецслужбы дистанционно нагрели батареи устройств, что привело к взрывам. Эксперт Алексей Анпилогов в разговоре с газетой ВЗГЛЯД предположил, что вредоносное ПО могло обмануть систему защиты от перегрева пейджеров «Хезболлы».

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    18 сентября 2024, 18:47 • Новости дня
    Эксперт: Запад будет «тормозить» следствие по заложенной в ливанские пейджеры взрывчатке

    Эксперт Анпилогов: Расследование детонации пейджеров может бросить тень на репутацию всей Европы

    Эксперт: Запад будет «тормозить» следствие по заложенной в ливанские пейджеры взрывчатке
    @ REUTERS

    Tекст: Анастасия Куликова

    Тайно заложить взрывчатку в пейджеры можно было лишь в производственных условиях. Однако найти виновного в ближайшем будущем не выйдет, поскольку это может поставить под удар репутацию всего коллективного Запада, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт Алексей Анпилогов. Ранее в тайваньской компании Gold Apollo опровергли причастность к созданию взорвавшихся в Ливане пейджеров.

    «Версия с модификацией пейджеров на этапе производства выглядит крайне правдоподобной. Это могло бы минимизировать риски в рамках сохранения устройством своих пользовательских функций, а также позволило бы с максимальной уверенностью скрыть факт закладывания взрывчатки в его внутренности», – отметил Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

    «Провести подобную операцию тайно могут лишь те люди, которые обладают невероятно высокими техническими навыками. Тем не менее признаваться от лица фирмы в соучастии в данной операции крайне невыгодно. В этом плане понять тайваньцев из Gold Apollo достаточно легко: обвинения, посыпавшиеся в их адрес, могут способствовать даже закрытию компании», – сказал он.

    «Однако их слова о том, что устройства были произведены в Европе, также могут оказаться правдой. Признавать свою вину в настоящий момент никто не будет: это может обернуться грандиозным скандалом, бьющим по репутации всего технологического сектора региона», – полагает собеседник.

    «Более того, даже вне контекста ситуации с конкретным производителем произошедшее может отбросить тень и на весь ЕС в целом. Ведь речь идет о незаконном ввозе взрывчатке, а также о созданиях условий для модификации пейджеров на конвейере», – рассуждает эксперт.

    По его мнению, теоретически отыскать виновника в произошедшем можно. «Однако для этого к расследованию необходимо подключать таможенные структуры сразу нескольких стран: одному лишь Ливану с этой задачей не справиться. Даже по остаткам взрывчатки можно определить место ее производства», – добавляет он.

    «Этот след может оказаться даже более важным, чем маркировка компании на устройствах. Однако заниматься этим никто не будет. Мы уже видели, с какой охотой западные государства подходили к расследованию подрыва «Северных потоков». Разбираться в ситуации для них попросту невыгодно», – говорит собеседник.

    «Сообщение о реальных заказчиках и исполнителях диверсии будет воспринято в западном мире токсично. Страны, которые поддерживали и покрывали эту операцию, получат «клеймо государственного терроризма». Поэтому США и ЕС будут тормозить расследование, и я не удивлюсь, если через какое-то время ими будет назначен удобный виновный», – считает эксперт.

    «Вполне возможно, что совсем скоро мы увидим заявления об «украинском следе» уже со стороны западных СМИ. К сожалению, ситуация обречена на максимальное замалчивание. Даже если Ливан поднимет тему на заседании ООН, возможностей «продавить» начало масштабного расследования у Бейрута практически нет», – заключил Анпилогов.

    Ранее глава Gold Apollo Сюй Цингуан опроверг участие тайваньской фирмы в производстве пейджеров, которые взорвались в Ливане, указав, что устройства AR-924 разработала и выпустила европейская компания, передает портал CTWant.

    В дальнейшем подозрения пали на венгерскую BAC Consulting. Однако, как сообщила генеральный директор фирмы Кристиана Барсони-Арсидиаконо, данный производитель также не занимается производством пейджеров, пишет ТАСС. При этом, по ее словам, компания ранее работала с Gold Apollo.

    Ранее сообщалось, что израильская разведка «Моссад» могла заложить небольшое количество взрывчатки в 5 тыс. пейджеров, заказанных шиитским движением «Хезболла» у тайваньской фирмы. Газета ВЗГЛЯД выясняла, как была технически устроена операция и почему организация использовала именно пейджеры для коммуникации между членами.

    Число погибших при детонации устройств в Ливане во вторник составляет 12 человек, пострадали не менее трех тысяч граждан. Между тем в Сети появилась информация, что операция была одобрена премьером Израиля Биньямином Нетаньяху.

    В среду на юге Бейрута произошло еще несколько взрывов. Один из них – на похоронах четырех жертв вчерашнего нападения, сообщает BBC. Кроме того, три человека погибли в результате детонации беспроводных устройств в городе Сохмор в долине Бекаа на востоке Ливана, передает Al Jazeera. На этом фоне «Хезболла» пригрозила Израилю справедливым ответом на «подрыв» пейджеров в разных районах Ливана.

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    19 сентября 2024, 09:17 • Новости дня
    NYT: Израиль создал подставную компанию для минирования пейджеров

    New York Times: Израиль создал подставную компанию для минирования пейджеров

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Израиль создал подставную компанию BAC Consulting, чтобы производить пейджеры со взрывчаткой, поставляемые в Ливан, что привело к детонации устройств и пострадало более 2,8 тыс. человек, из которых 12 погибли, сообщает New York Times.

    Израиль создал подставную компанию для производства пейджеров со взрывчаткой, которые затем были поставлены в Ливан, сообщает New York Times со ссылкой на трех сотрудников разведки.

    По данным издания, компания BAC Consulting, по всем внешним признакам, выглядела как венгерская фирма, производившая устройства от имени тайваньской компании Gold Apollo. На самом деле это была часть израильского прикрытия, передает РИА «Новости».

    Источники New York Times утверждают, что для сокрытия настоящих личностей создателей пейджеров, сотрудников израильской разведки, было создано еще как минимум две подставные компании. Однако у BAC Consulting также были и обычные клиенты, для которых выпускались пейджеры без взрывчатки. Пейджеры начали поступать в Ливан летом 2022 года, а производство увеличилось после того, как лидер движения «Хезболла» Хасан Насралла осудил использование мобильных телефонов.

    Во вторник в различных районах Ливана произошла детонация этих пейджеров. Глава ливанского Минздрава Фирас Абъяд сообщил, что в результате инцидента более 2,8 тыс. человек получили ранения, а 12 человек погибли. Тайваньский производитель Gold Apollo ранее заявил, что партия сдетонировавших устройств была произведена по лицензии будапештской фирмой BAC Consulting Kft.

    Израильскую сторону считают ответственной за взрыв пейджеров, который произошел в Ливане. Вслед за этим российские эксперты решили провести расследование, чтобы исключить повторение подобных инцидентов в России.

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    18 сентября 2024, 16:28 • Новости дня
    Axios: Израиль взорвал пейджеры раньше запланированного
    Axios: Израиль взорвал пейджеры раньше запланированного
    @ Marwan Naamani/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Власти Израиля решили взорвать пейджеры в Ливане раньше запланированного срока, так как опасались, что движение «Хезболла» узнает о готовящейся операции, сообщает портал Axios.

    Источник портала из Израиля, знакомый с операцией, сообщил, что израильские спецслужбы планировали использовать заминированные пейджеры в качестве «неожиданного первого удара в полномасштабной войне», передает РИА «Новости».

    При этом в Израиле стали опасаться, что ливанское движение может обнаружить пейджеры. Кроме того, издание Walla сообщает, что в связи с опасениями о раскрытии плана руководство Израиля провело экстренные консультации c Пентагоном, после чего решило осуществить операцию, передает RT.

    Во вторник канал Al Jadeed сообщал, что всего в результате подрыва пейджеров погибло 11 человек, пострадали 4 тыс. человек. Источники Axios утверждали, что детонацию устройств одобрили на встрече премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и правительства страны.

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    18 сентября 2024, 21:56 • Новости дня
    Израиль заявил о начале «нового этапа войны»

    Глава Минобороны Израиля Галант заявил о начале «нового этапа войны»

    Израиль заявил о начале «нового этапа войны»
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военные усилия Израиля сосредоточены на севере, начинается новая фаза войны, заявил министр обороны еврейского государства Йоав Галант на встрече с военнослужащими на авиабазе Рамат-Давид в северной части страны.

    «Центр тяжести смещается на север. Мы переводим силы, ресурсы и энергию на север», – сказал Галант, передает ТАСС со ссылкой на Times of Israel. «Я думаю, мы находимся в начале новой фазы этой войны и нам нужно приспосабливаться», – добавил он.

    Галант подчеркнул, что Израиль «не забыл про заложников и задачи на юге», операция на севере проводится с целью «благополучно вернуть жителей населенных пунктов на севере в свои дома», передает РИА «Новости».

    Ранее политолог Саймон Ципис в беседе с газетой ВЗГЛЯД заявил, что Израиль инициировал операцию с подрывом пейджеров в Ливане с целью ослабить «Хезболлу» на фоне ожидающейся переброски израильской армии из сектора Газа на север.

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    18 сентября 2024, 08:51 • Новости дня
    «Хезболла» пообещала жесткий ответ Израилю за «бойню» в Ливане
    «Хезболла» пообещала жесткий ответ Израилю за «бойню» в Ливане
    @ Marwan Naamani/DPA/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Ливанское движение «Хезболла» заявило, что Израиль получит жесткий ответ за действия, приведшие к детонации пейджеров и ранению сотен человек. Также там подчеркнули, что поддержка Газы будет продолжена.

    Ливанское движение «Хезболла» выступило с резким заявлением в отношении Израиля, обещая жесткие меры в ответ на недавние события, передает РИА «Новости». В заявлении «Хезболлы» говорится о намерении продолжить операции в поддержку Газы, но отдельно от этого последует ответ за события, произошедшие во вторник, которые движение охарактеризовало как «бойню» против ливанского народа.

    Представители «Хезболлы» подчеркнули, что израильский противник должен ожидать жесткого ответа за свои действия. Они отметили, что плата по счетам неизбежна. Однако в заявлении также подчеркивается, что операции в поддержку Газы будут продолжаться без изменений и являются отдельной частью их стратегии.

    Число погибших в результате детонации пейджеров в Ливане увеличилось до 11 человек, а пострадали четыре тысячи человек. Операция с использованием этих устройств была одобрена во время встречи премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с членами правительства и руководством служб безопасности.

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    20 сентября 2024, 17:56 • Новости дня
    Иран пообещал в ближайшее время ответить Израилю на убийство Хании
    Иран пообещал в ближайшее время ответить Израилю на убийство Хании
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Израиль в ближайшее время получит ответ от Ирана на убийство политического лидера ХАМАС Исмаила Хании, заявил руководитель канцелярии верховного лидера исламской республики Мохаммад Мохаммади Гольпайегани, пишет IRNA.

    «Ожидается, что ответ на этот шаг будет дан в скором времени», – цитирует IRNA Гольпайегани, передает ТАСС.

    Напомним, в июле в результате ракетного удара по Тегерану был убит Исмаил Хания – один из лидеров ХАМАС и ключевых переговорщиков с Израилем. Ранее Иран отверг призывы США не наносить ответный удар по Израилю.

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    18 сентября 2024, 18:30 • Новости дня
    Опубликовано видео подрыва переговорных устройств в Ливане
    Опубликовано видео подрыва переговорных устройств в Ливане
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Сети опубликовали видеозапись, на которой зафиксирован момент подрыва переговорных устройств в Ливане в среду, по данным местных телеканалов, не менее 100 человек пострадали.

    Устройства, как сообщил источник Al Hadath, использовались сторонниками «Хезболлы», передает ТАСС.

    В ходе подрыва пострадали по меньшей мере 100 человек.

    Напомним, в среду в южной части Бейрута произошли десятки детонаций портативных раций.

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    19 сентября 2024, 22:44 • Новости дня
    «Хезболла» и Израиль обменялись массированными ударами

    «Хезболла» и ЦАХАЛ обменялись массированными ударами на израильско-ливанской границе

    Tекст: Антон Антонов

    В четверг шиитское движение «Хезболла» атаковало 17 позиций армии Израиля (ЦАХАЛ) на разных участках границы Израиля с Ливаном, сообщила пресс-служба движения. По информации Al Hadath, израильская авиация усилила бомбардировки на юге Ливана.

    В последнем заявлении пресс-службы «Хезболлы» сообщается о «ракетном ударе по опорному пункту враждебного Израиля в Митуле». В течение дня «Хезболла» атаковала казармы, опорные пункты и места скопления израильской армии. Шиитское движение заявило, что среди израильских военных есть потери.

    По данным ливанских СМИ, в течение нескольких часов авиация и артиллерия Израиля осуществляют массированный обстрел юга Ливана, атакованы свыше десятка населенных пунктов, передает РИА «Новости».

    Al Hadath указывает, что израильская авиация усилила интенсивность бомбардировок, нанеся около 70 ударов в течение 20 минут, передает ТАСС.

    17 сентября в разных районах Ливана почти одновременно сдетонировало множество пейджеров, в результате чего, по последним официальным данным, погибли 12 человек, включая двоих детей, еще 2,8 тыс. человек пострадали.

    18 сентября произошла новая волна взрывов. По информации телеканала Al Hadath, их причиной стала детонация раций, а также телефонов, приборов для снятия отпечатков пальцев и устройств, работающих на солнечных батареях.

    «Хезболла» обвинила в организации взрывов Израиль. 19 сентября израильские военные приступили к атаке на объекты «Хезболлы» на ливанской территории.

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