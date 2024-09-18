Зачем движению «Хезболла» нужны пейджеры?

Tекст: Ольга Никитина

17 сентября в разных районах Ливана почти одновременно сдетонировало множество пейджеров, в результате чего, по последним официальным данным, погибли 12 человек, включая двоих детей, еще 2,8 тыс. человек пострадали. «Хезболла» обвинила в организации взрывов Израиль. На экспертном уровне разгорелась дискуссия о том, как именно могли быть осуществлены эти взрывы.

Как заявил экс-сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден, массовая детонация в Ливане пейджеров и других средств связи «Хезболлы» произошла, скорее всего, из-за установленной в них взрывчатки. Он считает, что виной произошедшему – не перегретые аккумуляторы, как полагают другие эксперты.

Пока звучат разные версии, расскажем подробнее о культовом гаджете 1990-х, о его технических характеристиках, а также о том, почему «Хезболла» отказалась от мобильных устройств в пользу пейджеров.

Как устроены пейджеры

Пейджеры, некогда бывшие символом престижа и технологичности, сегодня выглядят архаичными устройствами. Однако за своей простотой они скрывают эффективную технологию.

В отличие от современных смартфонов, пейджер не может отправлять сообщения. Его основная функция – прием текстовых сообщений, которые передаются по радиоканалу на определенной частоте. Каждый пейджер настроен на прием сигналов на этой частоте.

Кроме того, каждый пейджер имеет уникальный код, подобный номеру телефона. Когда на пейджинговой станции отправляется сообщение, оно содержит этот код. Если код в сообщении совпадает с кодом пейджера, устройство принимает сообщение и выдает звуковой сигнал или вибрацию.

Для кодирования информации в радиосигнал используется частотная манипуляция (FSK). Это означает, что данные кодируются изменением частоты несущего сигнала. Скорость передачи данных в пейджерах относительно низкая, что позволяет использовать простые и надежные схемы. Сообщения передаются в открытом виде, без какой-либо защиты. Однако расшифровать переданное сообщение может лишь одно конкретное устройство.

Пейджеры имеют очень простую конструкцию и не требуют сложного обслуживания. Время работы длительное, хватает одной батарейки на несколько месяцев. Кроме того, эти устройства компактны и легки.

Дедушка современных смартфонов: принцип работы пейджера

Пейджеры были на пике популярности в 1990-е годы. По данным на 1994 год, в мире насчитывалось 61 млн таких устройств. Ими пользовались люди практически во всех странах. В то время процесс отправки сообщения был не так прост, как сейчас.

Сначала нужно было позвонить в компанию, предоставляющую пейджинговые услуги. Оператору диктовался номер пейджера и текст сообщения, после чего оператор передавал информацию на базовую станцию, которая, в свою очередь, рассылала сигнал на все пейджеры в сети. Настроенное на определенную частоту устройство распознавало свой уникальный номер, принимало сигнал и отображало сообщение на экране.

В тот период пейджеры были популярны среди бизнесменов, которым нужно было быть всегда на связи. Также их использовали в больницах для оперативной связи с врачами и медсестрами. Спасатели, пожарные и полицейские использовали пейджеры для координации действий.

Почему пейджеры устарели

Появление мобильных телефонов с двусторонней связью сделало пейджеры, которые могут только принимать текстовые сообщения, неконкурентоспособными. Современные смартфоны предлагают гораздо более широкий функционал. Пейджеры не позволяют отправлять ответные сообщения, что значительно ограничивает возможности их использования.

Что стало с пейджерами в России?

За границей во многих странах пейджинг-провайдеры остаются по-прежнему доступными, однако в нашей стране эра этих устройств окончательно завершилась в июне 2023 года, когда истекла последняя действующая лицензия на предоставление услуг персонального радиовызова. Тогда Минцифры РФ официально объявило о прекращении лицензирования этой услуги.

Помимо технического устаревания, Минцифры выдвинуло еще одну причину для запрета пейджинга: возможность использования этой технологии в противоправных целях. Хотя конкретные примеры не приводились, предполагается, что пейджеры могли использоваться для координации незаконных действий.

Для обычных пользователей прекращение работы пейджинговых сетей не стало проблемой, поскольку технология в повседневной жизни не используется уже давно, за редкими исключениями.

В каких сферах еще продолжают использовать пейджеры

Несмотря на то что эра пейджеров в большинстве стран подошла к концу, эти устройства продолжают находить применение в некоторых областях, которые имеют свою специфику:

1) Медицина

В медицинских учреждениях пейджеры часто используются для вызова медицинского персонала. Их преимущества очевидны: быстрота, надежность и отсутствие помех. Особенно это важно в экстренных ситуациях, когда каждая секунда на счету.

В бригадах скорой помощи пейджеры могут использоваться для оперативной связи между сотрудниками или для вызова дополнительных ресурсов.

2) Аварийные службы

В условиях пожара или других чрезвычайных ситуаций мобильная связь может быть перегружена или недоступна. Пейджеры обеспечивают надежную связь в таких условиях.

На крупных промышленных предприятиях, особенно в отдаленных районах, пейджеры могут использоваться для вызова аварийных бригад или для организации связи между сотрудниками.

3) Организация массовых мероприятий

На больших мероприятиях пейджеры позволяют быстро связаться с сотрудниками охраны, медицинской службы или другими ответственными лицами. А делегаты конференций могут быть оснащены пейджерами для получения срочных сообщений или уведомлений об изменениях в программе.

4) Пейджеры могут использоваться для связи с рабочими в шахтах и других подземных сооружениях.

5) Подходят для рассылки экстренных оповещений, например, о надвигающемся стихийном бедствии или имеющейся угрозе безопасности населения.

Как и почему «Хезболла» использовала пейджеры

Связь через пейджеры, как писала газета ВЗГЛЯД, идеально подходит для той системы управления, которую выстроило это движение.

В данных устройствах нет передатчика, при помощи которого владельца можно отследить. И это главное отличие от любого, даже самого примитивного кнопочного мобильного телефона, который автоматически регистрируется в соответствующем участке сети и сигнализирует о местонахождении своего владельца.

Пейджер по сути своей является рацией, принимающей не голосовой сигнал, а текст. В нем нет никакого сложного программного обеспечения, интернет-подключения, антенн или wi-fi, которые можно было бы использовать как лазейку для дистанционного подключения к устройству. В пейджер нельзя закачать вредоносное ПК или переподчинить устройство себе. Целям и задачам максимальной скрытности это соответствует, чем и пользовались представители «Хезболлы».

«Хезболла» – структура, имеющая жесткую иерархию, в которой вышестоящие отдают нижестоящим приказы. Потому отсутствие у большинства пейджеров обратной связи не является помехой для представителей этого движения: там нет потребности в обратной связи от нижестоящих.

По данным Reuters, «Хезболла» только недавно стала использовать пейджеры, опасаясь, что мобильные телефоны легко взломать. Уточняется, что подозрения в слежке со стороны Израиля возникли у представителей движения только в конце прошлого года. По утверждению агентства, когда высокопоставленные руководители «Хезболлы» перестали пользоваться своими телефонами, возникли «перебои». После этого группа нашла обходной путь: было решено использовать пейджеры как низкотехнологичное средство связи, чтобы избежать слежки.

Пейджеры позволяли членам «Хезболлы» обмениваться сообщениями длиной до ста символов. Кроме того, время автономной работы устройства, которое они выбрали, составляло до 85 дней, что, как пишет The Daily Mail, стало одним из решающих факторов, ведь в Ливане в последние годы наблюдаются перебои с электричеством. Устройства использовали члены различных подразделений движения – от военных до медиков.