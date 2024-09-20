  • Новость часаЭксперт: Пентагон хоронит «план победы» Зеленского
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    Литва видит два способа подавить в стране пророссийские настроения
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    США пригрозили ужесточить санкции против российской нефти
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зеленский сменил призрачный мир на бесконечную войну

    Весьма символично, что «победа» в понимании Зеленского – это теперь война без конца с постоянной эскалацией. Подстраиваясь под понимание Запада о невозможности военной победы над Россией, Зеленский предлагает американцам и европейцам просто вести войну.

    2 комментария
    Андрей Перла Андрей Перла Про Армению надо временно забыть

    Последние заявления армянского премьер-министра ставят перед нами простой и важный вопрос: что России делать с Арменией? А может быть, вопрос еще проще: стоит ли вообще с ней что-то делать или пусть армяне разбираются с собой сами?

    25 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Ценности не перестают быть ценностями от того, что их нарушают

    Любовь остается самой важной добродетелью в человеческой жизни. Самое важное в жизни – это быть человеком, на которого его близкие могут полагаться, а самое ценное – это люди, на которых можешь полагаться ты сам.

    6 комментариев
    20 сентября 2024, 13:22 • Новости дня

    Песков: Взрывы пейджеров в Ливане заинтересовали спецслужбы России

    Tекст: Константин Сергеев

    Взрывы пейджеров в Ливане являются предметом интереса российских спецслужб, которые будут выполнять свою работу, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Разумеется, такая тема ... вызвала живой интерес наших спецслужб, конечно, ими будет выполняться своя работа», – привел ТАСС слова представителя Кремля.

    На вопрос, обсуждался ли Москвой с региональными игроками инцидент в Ливане, Песков ответил: «Нет, не было пока никаких обсуждений».

    Во вторник в различных районах Ливана произошла детонация этих пейджеров, в результате инцидента более 2,8 тыс. человек получили ранения, а 12 человек погибли. «Хезболла» объявила о гибели 20 бойцов, включая командиров, в результате взрыва раций. Израильскую сторону считают ответственной за взрыв пейджеров. В четверг число жертв взрывов в разных районах Ливана возросло до 25 человек, ранено 608 человек.

    19 сентября 2024, 16:43 • Новости дня
    Путин заявил об увеличении поставок беспилотников в ВС России почти в 10 раз

    Путин: В этом году в ВС России будет поставлено около 1,4 млн беспилотников

    Путин заявил об увеличении поставок беспилотников в ВС России почти в 10 раз
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В прошлом году в российские войска было поставлено около 140 тыс. беспилотных аппаратов, в этом году этот показатель планируется увеличить почти в 10 раз, сообщил президент России Владимир Путин в ходе заседания Военно-промышленной комиссии.

    «Всего за 2023 год в Вооруженные силы было поставлено порядка 140 тысяч беспилотных аппаратов различных типов. В текущем году выпуск беспилотников планируется увеличить в разы, а если сказать точнее – практически в 10 раз», – заявил Путин, его слова приводит Telegram-канал Кремля.

    «Ключевая задача – производить широкую линейку воздушных беспилотных аппаратов. Максимально быстро наладить серийное, подчеркну, именно серийное производство такой перспективной техники, – указал президент России. – Конечно, нужно создавать заделы на будущее, то есть уже сейчас прогнозировать, какие задачи будут решать беспилотники завтра».

    Кроме того, Путин поставил задачу полностью обеспечить потребности российской армии в беспилотной технике, наращивать ее производство и постоянно модернизировать, отметив, что «чуть ли не каждую неделю происходят определенные обновления», а «кто быстрее на них реагирует, тот и побеждает».

    «Нам нужно полностью закрыть потребности вооруженных сил [в беспилотной технике], а для этого последовательно наращивать производство беспилотной техники, повышать ее тактико-технические характеристики, в том числе активно внедряя элементы искусственного интеллекта, постоянно модернизировать с учетом боевого опыта», – сказал он.

    Ранее Путин поздравил работников ОПК с Днем оружейника.

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    19 сентября 2024, 17:36 • Новости дня
    Израиль начал наносить удары по территории Ливана
    Израиль начал наносить удары по территории Ливана
    @ AP/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Израильские военные приступили к атаке на объекты «Хезболлы» на ливанской территории, удары наносятся для восстановления безопасности на севере Израиля, заявили в армии страны.

    Израиль намерен сократить «террористический потенциал и военную инфраструктуру» «Хезболлы», заявили в пресс-службе израильской армии, передает ТАСС.

    В заявлении также утверждается, что эта шиитская организация использует гражданское население в качестве живого щита.

    Ранее сообщалось, что в разных районах Ливана от взрывов начиненных взрывчаткой пейджеров погибли 25 человек, ранено 608.

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    17 сентября 2024, 11:52 • Видео
    В ВСУ пригрозили Зеленскому бунтом

    В украинской армии не смирятся с возможной сделкой с Россией и поднимут бунт против властей в Киеве в том случае, если у Владимира Зеленского начнут склоняться к идее мира через принятие условий Москвы. Так утверждает одна из самых влиятельных газет США The Washington Post. Грозят ли ВСУ бунтом на самом деле?

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    19 сентября 2024, 14:50 • Новости дня
    Владимир Путин присвоил Оксане Федоровой звание заслуженной артистки
    Владимир Путин присвоил Оксане Федоровой звание заслуженной артистки
    @ Светлана Шевченко/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Телеведущая и победительница конкурса «Мисс Вселенная 2002» Оксана Федорова удостоена почетного звания заслуженной артистки России за заслуги в области культуры и многолетнюю деятельность, указ подписал президент России Владимир Путин.

    Документ был опубликован на официальном портале правовой информации. В указе отмечается, что Федорова удостоена звания за заслуги в области культуры и многолетнюю плодотворную деятельность, передает ТАСС.

    Оксана Федорова, известная по фамилии Бородина в паспорте, родилась в 1977 году в Пскове. Она прошла обучение в милицейско-правовом лицее и средней школе милиции в Пскове. Позже она поступила в Петербургский университет МВД России, где училась на факультете руководителей городских и районных органов внутренних дел.

    Федорова стала известной в 1999 году, когда победила в конкурсе «Мисс Санкт-Петербург». Позднее она выиграла титул «Мисс Россия» в 2001 году и «Мисс Вселенная» в 2002 году. В течение более 22 лет она является ведущей программы «Спокойной ночи, малыши!» на телеканале «Россия». Федорова также была задействована в проектах «Субботник» и «Субботний вечер», а также снялась в телесериале «Не родись красивой» и телефильме «Софи».

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    19 сентября 2024, 16:48 • Новости дня
    Путин: В России создадут 48 научно-производственных центров по выпуску БПЛА

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Работа по выпуску беспилотников будет проводиться на базе особых научно-производственных центров, заявил президент Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии России по вопросу развития беспилотных авиационных систем специального назначения.

    «Работа по проектированию, испытанию и серийному выпуску беспилотников будет вестись на базе особых научно-производственных центров. До 2030 года в разных регионах планируется создать 48 таких площадок», – передает ТАСС слова Путина.

    Ранее Путин осмотрел образцы беспилотников в Петербурге.

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    20 сентября 2024, 11:48 • Новости дня
    Эксперт заявил о полномасштабном военном конфликте Израиля с Ливаном

    Политолог Ципис: Развитие конфликта Израиля с Ливаном зависит от действий Ирана

    Эксперт заявил о полномасштабном военном конфликте Израиля с Ливаном
    @ Ohad Zwigenberg/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Израиль сначала лишил «Хезболлу» средств связи, а затем нанес удары по складам и инфраструктуре группировки. Тактика ЦАХАЛ заключается в прощупывании пределов терпения иранской стороны. Чем дольше Тегеран не реагирует, тем более дерзко будет действовать еврейское государство, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Саймон Ципис. Ранее «Хезболла» и Израиль обменялись массированными ударами.

    «Взрывы пейджеров и раций «Хезболлы» и массированные атаки ЦАХАЛ по югу Ливана стоит рассматривать как этапы одной операции Тель-Авива. Сначала израильская сторона лишила шиитскую группировку средств связи, тем самым нарушив координацию внутри движения, а затем нанесла удары по складам и инфраструктуре формирований», – отметил Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности.  

    Он напомнил, что накануне начальник генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви одобрил военные планы, касающиеся северного направления. «Фактически речь идет о полномасштабном конфликте еврейского государства с Ливаном. Последует ли дальше наземная операция израильской армии, говорить пока трудно. Однако стоит ожидать, что Израиль продолжит эскалировать ситуацию на границе и «гнуть палку» настолько, насколько ему позволят это сделать», – считает собеседник.

    По словам Циписа, тактика ЦАХАЛ заключается в прощупывании пределов терпения иранской стороны. «Чем дольше Тегеран не реагирует, тем более дерзко действует Израиль», – заметил он. Как полагает эксперт, именно от действий Ирана зависит, как дальше будет развиваться конфликт на Ближнем Востоке. «Ключевой вопрос заключается в том, отдаст ли Исламская республика «Хезболлу» на растерзание Израиля или заступится за группировку», – пояснил аналитик.

    Он допускает, что в итоге Тегеран останется в стороне. Ципис напомнил об убийстве главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании, о ранении посла Ирана в Ливане Моджтабы Амани. «Ответа со стороны Ирана так и не последовало. Это заставляет склоняться в пользу версии о том, что Исламская республика не будет заступаться за «Хезболлу», – уточнил политолог.

    Несмотря на то, что такой шаг станет ударом по репутации Тегерана, «в Иране готовы пойти на это». «Дело в том, что баланс сил в глобальной геополитике существенно изменился. Многие страны жертвуют своими прокси, потому что война перешла на другой уровень. В настоящее время происходит формирование новых мегаблоков. Иран, вероятно, склоняется к тому, что мелкие группировки становятся неактуальными», – заключил Ципис.

    Ранее «Хезболла» и Израиль обменялись массированными ударами. Шиитское движение атаковало 17 позиций ЦАХАЛ на разных участках израильско-ливанской границы, сообщила пресс-служба движения. В течение четверга «Хезболла» атаковала казармы, опорные пункты и места скопления израильской армии. В группировке заявляли, что среди военных ЦАХАЛ есть потери.

    Армия Израиля, в свою очередь, совершила серию атак на юге Ливана. Были поражены около 100 пусковых установок и объектов «Хезболлы». ЦАХАЛ также добавил, что еврейское государство «продолжит свои действия по ослаблению инфраструктуры и возможностей террористической организации «Хезболла».

    Массированный обстрел территории Ливана со стороны Израиля начался накануне после того, как начальник генштаба Армии обороны страны Герци Халеви одобрил военные планы, касающиеся северного направления. Сообщалось о демонстративном пролете израильских истребителей над Бейрутом. Это произошло в то время, когда генсек движения «Хезболла» Хасан Насралла выступал с телеобращением в связи со взрывами электронных устройств. Он указал: уже сейчас речь идет о «состоянии войны».

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила, что начало операции Израиля в Ливане грозит катастрофой. «Мы вновь призвали стороны к максимальной сдержанности, прекращению боевых действий. Готовимся к тесному взаимодействию с партнерами, чтобы снизить напряженность и стабилизировать военно-политическую обстановку», – отметила она.

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    19 сентября 2024, 22:44 • Новости дня
    «Хезболла» и Израиль обменялись массированными ударами

    «Хезболла» и ЦАХАЛ обменялись массированными ударами на израильско-ливанской границе

    Tекст: Антон Антонов

    В четверг шиитское движение «Хезболла» атаковало 17 позиций армии Израиля (ЦАХАЛ) на разных участках границы Израиля с Ливаном, сообщила пресс-служба движения. По информации Al Hadath, израильская авиация усилила бомбардировки на юге Ливана.

    В последнем заявлении пресс-службы «Хезболлы» сообщается о «ракетном ударе по опорному пункту враждебного Израиля в Митуле». В течение дня «Хезболла» атаковала казармы, опорные пункты и места скопления израильской армии. Шиитское движение заявило, что среди израильских военных есть потери.

    По данным ливанских СМИ, в течение нескольких часов авиация и артиллерия Израиля осуществляют массированный обстрел юга Ливана, атакованы свыше десятка населенных пунктов, передает РИА «Новости».

    Al Hadath указывает, что израильская авиация усилила интенсивность бомбардировок, нанеся около 70 ударов в течение 20 минут, передает ТАСС.

    17 сентября в разных районах Ливана почти одновременно сдетонировало множество пейджеров, в результате чего, по последним официальным данным, погибли 12 человек, включая двоих детей, еще 2,8 тыс. человек пострадали.

    18 сентября произошла новая волна взрывов. По информации телеканала Al Hadath, их причиной стала детонация раций, а также телефонов, приборов для снятия отпечатков пальцев и устройств, работающих на солнечных батареях.

    «Хезболла» обвинила в организации взрывов Израиль. 19 сентября израильские военные приступили к атаке на объекты «Хезболлы» на ливанской территории.

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    19 сентября 2024, 17:52 • Новости дня
    «Хезболла»: Израиль перешел все красные линии

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Израильская сторона намеревалась совершить массовое убийство, подорвав гражданские устройства в Бейруте и по всей ливанской территории, заявил лидер «Хезболлы» Хасан Насрулла.

    В течение пары минут могли погибнуть до пяти тысяч человек, заявил Насрулла в эфире Al Manar, передает ТАСС. «Мы расцениваем эти беспрецедентные действия со стороны Израиля как переход всех красных линий», – подчеркнул он.

    Ранее в Ливане произошел массовый подрыв пейджеров и раций, сотни людей получили ранения, десятки погибли. В четверг Израиль объявил о нанесении ударов по территории Ливана.

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    19 сентября 2024, 15:21 • Новости дня
    Путин осмотрел образцы беспилотников в Петербурге

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин осмотрел образцы БПЛА на площадке оборонного предприятия «Специальный технологический центр» («СТЦ»).

    Кадры, на которых Путин осмотрел выставку образцов робототехнических комплексов, опубликовали в Telegram-канале Кремля. Президенту продемонстрировали гусеничные платформы, дроны-камикадзе, разведывательные комплексы с беспилотным летательным аппаратом, образец барражирующего боеприпаса.

    Также образцы вооружения осмотрели министр обороны Андрей Белоусов, первый вице-премьер России Денис Мантуров, заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин, помощник президента Алексей Дюмин.

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    20 сентября 2024, 00:22 • Новости дня
    Израиль завершил серию атак на юге Ливана

    ЦАХАЛ объявил о завершении Израилем серии атак против «Хезболлы» на юге Ливана

    Израиль завершил серию атак на юге Ливана
    @ Ali Hashisho/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В результате серии атак на юге Ливана поражены около 100 пусковых установок и объекты шиитского движения «Хезболла», сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

    «ЦАХАЛ завершил серию атак на юге Ливана», – приводит РИА «Новости» текст сообщения армейской пресс-службы.

    По информации израильских военных, во второй половине дня ЦАХАЛ атаковал примерно 100 пусковых установок с 1 тыс. «стволов для ракет, готовых к немедленному запуску». Кроме того, израильским атакам подверглась «дополнительная военная инфраструктура» шиитского движения.

    Напомним, в четверг шиитское движение «Хезболла» и Армия обороны Израиля обменялись массированными ударами.

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    20 сентября 2024, 05:58 • Новости дня
    В ЦРУ заявили о подготовке Израилем операции с пейджерами в течение 15 лет

    ABC со ссылкой на источники в ЦРУ заявил о подготовке Израилем операции по подрыву пейджеров в Ливане в течение 15 лет

    В ЦРУ заявили о подготовке Израилем операции с пейджерами в течение 15 лет
    @ Marwan Naamani/DPA/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Израильская операция по подрыву пейджеров в Ливане планировалась как минимум 15 лет, заявил ABC со ссылкой на источники в ЦРУ.

    «Израиль приложил руку к производству пейджеров, которые взорвались на этой неделе на бойцах «Хезболлы», и подобная операция по «перехвату цепочки поставок» планировалась по меньшей мере 15 лет», – приводит РИА «Новости» текст сообщения ABC.

    По данным телеканала, Израиль открыл ряд подставных компаний, причем часть сотрудников не знала, на кого работает. Так, в Будапеште создали BAC Consulting для производства пейджеров под брендом тайваньской компании Gold Apollo. Власти Венгрии заявили, что BAC Consulting выполняла роль «торгового посредника», в самой Венгрии ничего не изготавливала, передает ТАСС.

    Как заявили источники ABC, ЦРУ считает подобные операции слишком опасными для мирных граждан и поэтому не проводит их.

    Напомним, во вторник в Ливане почти одновременно взорвалось множество пейджеров. В среду произошли взрывы раций, а также телефонов, приборов для снятия отпечатков пальцев и устройств, работающих на солнечных батареях. Шиитское движение «Хезболла» обвинило в организации взрывов Израиль. В четверг сообщалось, что жертвами взрывов стали 25 человек, ранено более 600.

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    19 сентября 2024, 18:34 • Новости дня
    Израильские истребители имитировали налет на Бейрут

    Пролет израильских самолетов на малой высоте вызвал панику у жителей Бейрута

    Tекст: Денис Тельманов

    Истребители израильских ВВС имитировали налет на Бейрут. Видео воздушной атаки распространилось в Сети.

    Самолеты пролетели над городом на малой высоте, создав впечатление воздушной атаки, передает ТАСС. Отмечается, что их неожиданное появление вызвало панику у жителей столицы.

    Следом истребители сделали второй заход и преодолели над Бейрутом звуковой барьер, что вызвало несколько оглушительных хлопков.

    Ранее сообщалось, что израильские военные приступили к атаке на объекты «Хезболлы» на ливанской территории, удары наносятся для восстановления безопасности на севере Израиля, заявили в армии страны.

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    19 сентября 2024, 17:04 • Новости дня
    Путин отметил рост «народного ОПК»
    Путин отметил рост «народного ОПК»
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Так называемый народный ОПК развивается наряду с крупными компаниями и концернами, этому способствовали Минобороны и «Народный фронт», заявил президент России Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии.

    «Важно, что наряду с крупными компаниями и концернами массовое производство беспилотников <…> налаживают организации так называемого народного ОПК. При этом продукция зачастую не уступает по надежности и эффективности применения крупным предприятиям. Знаю, что Минобороны и «Народный фронт» многое сделали для того, чтобы раскрыть потенциал народного ОПК», – сказал глава государства, его цитирует Telegram-канал Кремля.

    Путин призвал продолжать поддерживать «народный ОПК» и помогать ему налаживать производство своих разработок, передает ТАСС. «Важно и дальше развивать такое взаимодействие, помогать организациям «народного ОПК» запускать свои разработки в производство», – сказал президент.

    Он указал, что малые и средние предприятия сталкиваются с трудностями при решении некоторых задач, помочь им в этом могут крупные научные центры, предприятия и малый бизнес.

    Ранее Путин сообщил, что в России создадут 48 научно-производственных центров по выпуску БПЛА.

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    19 сентября 2024, 19:52 • Новости дня
    «Народный фронт» представил Путину изделия, разработанные инженерами для бойцов СВО

    Tекст: Ольга Иванова

    «Народный фронт» представил президенту России Владимиру Путину изделия, разработанные инженерами из Кулибин-клуба для бойцов СВО.

    Кулибин-клуб «Народного фронта» занимается отбором, тестированием, поддержкой серийного производства лучших разработок отечественных инженеров. Благодаря этой инициативе удалось поставить на передовую тысячи инновационных средств радиоэлектронной борьбы для противодействия вражеским беспилотникам, квадрокоптеры, самоходные тележки-роботы и многое-многое другое.

    «Основным плюсом гражданских производителей является скорость реакции на запрос фронта. Сегодня мы видим, что технологии на фронте меняются каждые полтора-два месяца, и то, что тяжело делать большим предприятиям в силу масштаба, достаточно легко делается малыми производителями, для которых нет проблем быстро перестроить производственную цепочку или найти некое технологическое решение. Порой от момента запроса из войск на какое-то устройство до момента применения уже созданного такого устройства на линии боевого соприкосновения проходит две недели», – рассказал заместитель руководителя исполкома «Народного фронта» Борис Подольный, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Ранее Путин осмотрел выставку новейших разработок и изобретений представителей Кулибин-клуба «Народного фронта». На ней изобретатели со всей страны представили беспилотники и другие разработки. Президент отметил важную роль общественной инициативы в обеспечении военных на передовой новейшими разработками в ходе заседания Военно-промышленной комиссии, посвященного вопросам развития беспилотных авиационных систем специального назначения.

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    19 сентября 2024, 14:25 • Новости дня
    Путин прибыл на оборонное предприятие по производству БПЛА в Петербурге

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин прибыл на оборонное предприятие «Специальный технологический центр».

    Завод специализируется на производстве беспилотников, передает ТАСС.

     посетил производственную площадку ООО «Специальный технологический центр» в Петербурге. В ходе визита глава государства осмотрел выставку образцов робототехнических комплексов и цех производства антенн.

    Предприятие «Специальный технологический центр» основано в 2001 году и является одним из ведущих в России по производству спецсредств и комплексов автоматизированного радиомониторинга, защиты информации, беспилотных летательных аппаратов и систем связи. Среди продукции центра - уникальные аппараты семейства «Орлан», которые пользуются высоким спросом в мире.

    С 2021 года центр занимается разработкой малых космических аппаратов типа CubeSat. В течение первых полутора лет в космос были запущены пять таких аппаратов. В 2024–2025 годах планируется запуск более 10 спутников. Разработки центра подтвердили свою эффективность в условиях реальных боевых действий.

    На предприятии работают более 5 тыс. сотрудников, включая уникальных отраслевых специалистов и учёных. Центр имеет 81 тыс. кв. м. помещений, из которых 51 тыс. кв. м. занимает производственно-административный комплекс в Петербурге. Структурные подразделения расположены в 16 регионах России.

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    19 сентября 2024, 14:34 • Новости дня
    Число жертв взрывов в разных районах Ливана возросло до 25 человек

    Tекст: Константин Сергеев

    В разных районах Ливана от взрывов начиненных взрывчаткой пейджеров погибли 25 человек, ранено 608, сообщил министр здравоохранения страны.

    «Число жертв взрывов в разных районах Ливана возросло до 25 человек, ранено 608 человек», – сообщило РИА «Новости» со ссылкой на министра здравоохранения Ливана.

    Как сообщалось ранее в четверг, спецслужбы Израиля отправили сообщения на арабском языке ливанцам на пейджеры перед их подрывом, чтобы побудить поднести устройство к лицу. Израиль создал подставную компанию BAC Consulting, чтобы производить пейджеры со взрывчаткой, поставляемые в Ливан.

    Во вторник в различных районах Ливана произошла детонация этих пейджеров, в результате инцидента более 2,8 тыс. человек получили ранения, а 12 человек погибли. «Хезболла» объявила о гибели 20 бойцов, включая командиров, в результате взрыва раций. Израильскую сторону считают ответственной за взрыв пейджеров, который произошел в Ливане.

    Вслед за этим российские эксперты решили провести расследование, чтобы исключить повторение подобных инцидентов в России.

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    Литва видит два способа подавить в стране пророссийские настроения

    Руководство Литвы внезапно призвало выделить дополнительные деньги на финансирование тех регионов страны, где проживают национальные меньшинства – русские, поляки и белорусы. Именно там больше всего распространены пророссийские настроения. Но на всякий случай у литовского государства помимо потенциального «пряника» заготовлен и «кнут» – силовики проводят учения по подавлению массовых гражданских волнений. Подробности

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    Ответом на обстрелы Белгорода станет охота на Vampire

    Белгород и Белгородский район попали под обстрел ВСУ. В результате погибли пять человек, более 40 получили ранения, в том числе несколько детей. Основной удар был нанесен кассетными боеприпасами из реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire. Как отмечают эксперты, ВСУ действуют террористическими методами с целью запугать население и растянуть линию фронта. В ответ нужно устроить охоту на вражеские РСЗО, призывают они. Подробности

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    • В ВСУ пригрозили Зеленскому бунтом

      В украинской армии не смирятся с возможной сделкой с Россией и поднимут бунт против властей в Киеве в том случае, если у Владимира Зеленского начнут склоняться к идее мира через принятие условий Москвы. Так утверждает одна из самых влиятельных газет США The Washington Post. Грозят ли ВСУ бунтом на самом деле?

    • Второе покушение на Трампа: главное

      Дональд Трамп пережил второе по счету покушение на свою жизнь. На этот раз предполагаемый преступник даже не успел выстрелить и был взят живым, а его связь с Украиной и украинскими радикалами очевидна.

    • В Германии ищут замену Шольцу

      Как сообщают европейские СМИ, в правящей партии Германии – СДПГ – начали искать замену Олафу Шольцу как лидеру партии, а значит, и канцлеру. На выборы в следующем сентябре СДПГ хочет идти с другим кандидатом, а фаворитом считается министр обороны Борис Писториус. Чем он лучше или хуже Шольца?

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

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