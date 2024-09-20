Весьма символично, что «победа» в понимании Зеленского – это теперь война без конца с постоянной эскалацией. Подстраиваясь под понимание Запада о невозможности военной победы над Россией, Зеленский предлагает американцам и европейцам просто вести войну.2 комментария
Politico: Запад допустил ошибку, не поставив под сомнение стратегию по Украине
Европейское издание Politico выразило мнение, что США и Европа могут совершить ошибку, игнорируя критические вопросы в своей стратегии по конфликту на Украине и слишком быстро отвергая сомнения в ней.
Европейское издание Politico сообщило, что США и страны Европы рискуют ошибиться в своей стратегии по Украине. В материале издания подчеркивается, что Запад слишком поспешно объявляет пораженцами тех, кто ставит под сомнение текущую стратегию в конфликте между Украиной и Россией, передает ТАСС.
Западные лидеры, по мнению издания, редко признают безнадежность нынешнего положения и необходимость изменений.
Politico также отмечает, что на западных мероприятиях по Украине обсуждаются в основном вопросы вооружений, при этом игнорируются важные аспекты, такие как жизнеспособность стратегии и перспектива противостояния с Россией. Издание подчеркивает, что западные страны должны признаться, если они не в состоянии помочь Украине или боятся ядерной эскалации.
Ранее, 11 сентября, канцлер Германии Олаф Шольц заявил в Бундестаге о необходимости проведения новой конференции по урегулированию украинского конфликта с участием России. Он также высказался за участие России в новом саммите, посвященном урегулированию кризиса. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 12 сентября подтвердил приверженность России к урегулированию украинского кризиса, но указал на отсутствие встречной готовности к честной дипломатии со стороны Запада.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что ни одну проблему в мире нельзя решить без участия России. Ранее Токаев заявил Шольцу, что Россиия непобедима в военном отношении, что является важным фактором в урегулировании конфликта вокруг Украины.