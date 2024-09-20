Daily Caller: ВВС США целенаправленно сократили число соискателей среди белых мужчин

Tекст: Константин Сергеев

Программа является крупнейшей кузницей офицерских кадров для Военно-воздушных сил.



«В 2019 году доля белых мужчин, подавших заявки на участие в программе, составила 60%, к 2023-му ВВС поставили цель сократить показатель до 50%, а к 2029 году – до 43%. Так военные стремятся соответствовать требованиям по расовым и гендерным квотам. При помощи рекламы ВВС стараются привлекать для участия в инициативе представителей темнокожего населения страны, а также американцев с «испанскими, индийскими и азиатскими корнями», – приводит ТАСС цитату из Daily Caller.

По словам директора Центра по укреплению безопасности в Америке Джеймса Фицпатрика, американцы испытывают опасения, что ВВС ставит акцент на достижении при наборе расового разнообразия. Речь не идет о достоинствах кандидатов, не ставится цель увеличить собственную эффективность.

Центр запрашивал у ВВС эти документы еще в прошлом году, однако, их удалось получить лишь после судебного иска в апреле 2024 года.

Между тем, Пентагон заявил, что ВВС наблюдают увеличение нехватки пилотов более чем в два раза за последние 14 лет. По оценкам ведомства, тогда Военно-воздушным силам США требовалось порядка 800 пилотов, сейчас число выросло до приблизительно 1,8 тысяч.

Как сообщалось 15 ноября 2023 года, в ОНН оказались шокированными системным расизмом в Соединенных Штатах.