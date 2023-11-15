В ООН оказались шокированы системным расизмом в США

УВКПЧ: Эксперт ООН оказалась шокирована проявлениями системного расизма в США

Tекст: Антон Никитин

Спецдокладчик ООН посетила ряд штатов США и в июне следующего года планирует представить доклад по итогам этой поездки. В ходе брифинга она отметила, что инициативы, предпринятые властями США с целью борьбы с расизмом, пока не вылились в значительные улучшения жизни общества. По ее словам, «проблема превосходства белых» в США не решается должным образом. Она заявила, что это лежит в основе дисбаланса во власти и подкрепляет современные формы расизма, передает РИА «Новости».

Также специальный докладчик ООН обратила внимание на «скоординированное сопротивление инициативам, нацеленным на установление расовой справедливости». Многие встреченные ею в ходе визита в США люди признавались, что им приходилось «бороться за все свои основополагающие права» и что на этом направлении они встречали отпор.

Ашвини К. П. считает, что США находятся «на критическом этапе борьбы с расизмом и расовой дискриминацией». Проявления расизма, по ее словам, влияли на людей, которые принадлежат к «расово маргинализированным группам», «на каждом этапе их жизни исторически, систематически и институционально».

В сентябре в Организации Объединенных Наций констатировали наличие системного расизма в полиции и системе уголовного правосудия США.