Возникает впечатление, что внутри ЕС идет какая-то политическая жизнь, а его лидеры способны на выражение собственного мнения. Хорошо в итоге всем. Ну кроме самих палестинцев и рядовых граждан ЕС.0 комментариев
В ООН оказались шокированы системным расизмом в США
УВКПЧ: Эксперт ООН оказалась шокирована проявлениями системного расизма в США
Систематический расизм и расовая дискриминация сохраняются в Соединенных Штатах, к такому выводу пришла специальный докладчик ООН по современным формам расизма Ашвини К. П.
Спецдокладчик ООН посетила ряд штатов США и в июне следующего года планирует представить доклад по итогам этой поездки. В ходе брифинга она отметила, что инициативы, предпринятые властями США с целью борьбы с расизмом, пока не вылились в значительные улучшения жизни общества. По ее словам, «проблема превосходства белых» в США не решается должным образом. Она заявила, что это лежит в основе дисбаланса во власти и подкрепляет современные формы расизма, передает РИА «Новости».
Также специальный докладчик ООН обратила внимание на «скоординированное сопротивление инициативам, нацеленным на установление расовой справедливости». Многие встреченные ею в ходе визита в США люди признавались, что им приходилось «бороться за все свои основополагающие права» и что на этом направлении они встречали отпор.
Ашвини К. П. считает, что США находятся «на критическом этапе борьбы с расизмом и расовой дискриминацией». Проявления расизма, по ее словам, влияли на людей, которые принадлежат к «расово маргинализированным группам», «на каждом этапе их жизни исторически, систематически и институционально».
В сентябре в Организации Объединенных Наций констатировали наличие системного расизма в полиции и системе уголовного правосудия США.