Израильский БПЛА поразил автомобиль у аэропорта Дамаска

Эксперт: Запад будет «тормозить» следствие по заложенной в ливанские пейджеры взрывчатке

Эксперт Анпилогов: Расследование детонации пейджеров может бросить тень на репутацию всей Европы

Tекст: Анастасия Куликова

«Версия с модификацией пейджеров на этапе производства выглядит крайне правдоподобной. Это могло бы минимизировать риски в рамках сохранения устройством своих пользовательских функций, а также позволило бы с максимальной уверенностью скрыть факт закладывания взрывчатки в его внутренности», – отметил Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

«Провести подобную операцию тайно могут лишь те люди, которые обладают невероятно высокими техническими навыками. Тем не менее признаваться от лица фирмы в соучастии в данной операции крайне невыгодно. В этом плане понять тайваньцев из Gold Apollo достаточно легко: обвинения, посыпавшиеся в их адрес, могут способствовать даже закрытию компании», – сказал он.

«Однако их слова о том, что устройства были произведены в Европе, также могут оказаться правдой. Признавать свою вину в настоящий момент никто не будет: это может обернуться грандиозным скандалом, бьющим по репутации всего технологического сектора региона», – полагает собеседник.

«Более того, даже вне контекста ситуации с конкретным производителем произошедшее может отбросить тень и на весь ЕС в целом. Ведь речь идет о незаконном ввозе взрывчатке, а также о созданиях условий для модификации пейджеров на конвейере», – рассуждает эксперт.

По его мнению, теоретически отыскать виновника в произошедшем можно. «Однако для этого к расследованию необходимо подключать таможенные структуры сразу нескольких стран: одному лишь Ливану с этой задачей не справиться. Даже по остаткам взрывчатки можно определить место ее производства», – добавляет он.

«Этот след может оказаться даже более важным, чем маркировка компании на устройствах. Однако заниматься этим никто не будет. Мы уже видели, с какой охотой западные государства подходили к расследованию подрыва «Северных потоков». Разбираться в ситуации для них попросту невыгодно», – говорит собеседник.

«Сообщение о реальных заказчиках и исполнителях диверсии будет воспринято в западном мире токсично. Страны, которые поддерживали и покрывали эту операцию, получат «клеймо государственного терроризма». Поэтому США и ЕС будут тормозить расследование, и я не удивлюсь, если через какое-то время ими будет назначен удобный виновный», – считает эксперт.

«Вполне возможно, что совсем скоро мы увидим заявления об «украинском следе» уже со стороны западных СМИ. К сожалению, ситуация обречена на максимальное замалчивание. Даже если Ливан поднимет тему на заседании ООН, возможностей «продавить» начало масштабного расследования у Бейрута практически нет», – заключил Анпилогов.

Ранее глава Gold Apollo Сюй Цингуан опроверг участие тайваньской фирмы в производстве пейджеров, которые взорвались в Ливане, указав, что устройства AR-924 разработала и выпустила европейская компания, передает портал CTWant.

В дальнейшем подозрения пали на венгерскую BAC Consulting. Однако, как сообщила генеральный директор фирмы Кристиана Барсони-Арсидиаконо, данный производитель также не занимается производством пейджеров, пишет ТАСС. При этом, по ее словам, компания ранее работала с Gold Apollo.

Ранее сообщалось, что израильская разведка «Моссад» могла заложить небольшое количество взрывчатки в 5 тыс. пейджеров, заказанных шиитским движением «Хезболла» у тайваньской фирмы. Газета ВЗГЛЯД выясняла, как была технически устроена операция и почему организация использовала именно пейджеры для коммуникации между членами.

Число погибших при детонации устройств в Ливане во вторник составляет 12 человек, пострадали не менее трех тысяч граждан. Между тем в Сети появилась информация, что операция была одобрена премьером Израиля Биньямином Нетаньяху.

В среду на юге Бейрута произошло еще несколько взрывов. Один из них – на похоронах четырех жертв вчерашнего нападения, сообщает BBC. Кроме того, три человека погибли в результате детонации беспроводных устройств в городе Сохмор в долине Бекаа на востоке Ливана, передает Al Jazeera. На этом фоне «Хезболла» пригрозила Израилю справедливым ответом на «подрыв» пейджеров в разных районах Ливана.