Адекватное поведение Грузии стало отклонением от нормы в условиях, когда США требовали от стран бывшего СССР полного самопожертвования в конфликте с Россией. Но для Тбилиси это оказалось прагматичным решением, основанным на собственном опыте взросления.2 комментария
Маск пообещал добиваться изъятия государственных активов Бразилии
Американский предприниматель Илон Маск пригрозил Бразилии изъятием государственных активов в ответ на блокировку X (бывший Twitter, заблокирован в России) и заморозку счетов SpaceX в стране.
Так он отреагировал на новость об аресте самолета президента Венесуэлы Николаса Мадуро. По его словам, он будет добиваться конфискации активов Бразилии, если «бразильское правительство не вернет незаконно изъятое имущество X и SpaceX».
«Надеюсь, Луле [президенту Бразилии] понравится летать коммерческими рейсами», – написал Маск в X, передает RT.
Ранее телеканал CNN сообщил, что США арестовали самолет президента Венесуэлы Николаса Мадуро, который, как считает Вашингтон, был куплен в обход американских санкций.
Напомним, судья Верховного суда Алешандри ди Морайс постановил приостановить работу соцсети X, поскольку та отказалась назначить юридического представителя в Бразилии.