Маск пообещал добиваться изъятия государственных активов Бразилии

Лукашенко рассказал, почему не пользуется мобильным телефоном

Лукашенко рассказал, что у него никогда не было мобильного телефона

Tекст: Дарья Григоренко

Лукашенко признался, что мобильный телефон ему попросту не нужен. «Нет и никогда не было», – отметил он. Белорусский лидер объяснил, что все его коммуникации осуществляются через Службу безопасности, которая предоставляет ему все необходимые средства связи. «У нее и правительственная связь, и телефоны все. Надо – они мне доложат, я переговорю», – уточнил он, пишут «Известия» со ссылкой на БелТА.

Лукашенко также рассказал, что в его семье все пользуются телефонами, и иногда члены его семьи зачитывают ему интересные новости, которые находят в сети. Однако сам он предпочитает не отвлекаться на гаджеты. «Я телефоном не пользуюсь, и меня не тянет – потому что есть кому», – заявил он.

Кроме того, Лукашенко поделился своими мыслями о публичной оценке его деятельности. Он отметил, что чувствует себя неловко, когда его хвалят при жизни, и считает, что более уместно было бы оценить его работу уже после ухода с поста. «Пусть лучше обо мне хорошо скажут, когда я не буду президентом. Это будет хорошо. А когда ты во власти, начинают тебя захваливать твои подчиненные – я неудобно себя чувствую, даже если понимаю, что этого заслуживаю», – отметил он.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя сообщения СМИ о попытке следить за главой российского государства Владимиром Путиным через смартфоны, заявил, что все мобильные телефоны уязвимы для отслеживания, и все должны это понимать.