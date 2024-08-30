Геополитическая премия в цене на нефть может как мгновенно расти, так и быстро падать. Сейчас эта премия во многом обеспечена ситуацией на Ближнем Востоке, но завтра может удесятериться в результате действий администрации США или еще каких-то событий. Или упасть.2 комментария
Верховный суд Бразилии велел приостановить работу Х в стране
Судья Верховного суда Бразилии ди Морайс велел приостановить работу соцсети Х в стране
В Бразилии судья Верховного суда Алешандри ди Морайс постановил приостановить работу соцсети Х (ранее Twitter, заблокирована в России) в стране, свидетельствует судебный документ.
Суд принял соответствующее решение после того, как Илон Маск, который владеет соцсетью, отказался назначить ее юридического представителя в Бразилии, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.
Соцсеть в пятницу заявила, что отказывается выполнять «незаконные приказы» суда в Бразилии и ожидает блокировки, передает РИА «Новости».
Напомним, в августе принадлежащая Маску социальная сеть решила закрыть свое представительство в Бразилии из-за угроз его сотрудникам. Маск заявлял, что на фоне конфликта с властями Бразилии его бразильским сотрудникам грозят арестами.