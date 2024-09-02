Адекватное поведение Грузии стало отклонением от нормы в условиях, когда США требовали от стран бывшего СССР полного самопожертвования в конфликте с Россией. Но для Тбилиси это оказалось прагматичным решением, основанным на собственном опыте взросления.2 комментария
Первокурсники Уральского института ГПС МЧС России приняли присягу
Куренков поздравил первокурсников Уральского института ГПС МЧС России с принятием присяги
В Екатеринбурге глава МЧС России Александр Куренков принял присягу сотрудника Федеральной противопожарной службы у 185 курсантов первого курса Уральского института ГПС МЧС России. В числе обещавших быть преданными Родине были 30 девушек, сообщили в МЧС России.
«Служба требует от вас мужества, самоотверженности и высокого уровня подготовки. Впереди годы учебы, упорных тренировок и испытаний, которые потребуют от вас максимальных усилий, дисциплины и целеустремленности. Но именно эти знания и навыки сделают вас сильнее и профессиональнее, помогут добиваться результатов и принимать верные решения, от которых может зависеть жизнь человека», – отметил в своем выступлении Александр Куренков.
Также Александр Куренков вручил государственные награды 12 особо отличившимся сотрудникам ведомства и ветерану Александру Аграшенкову.
Уральский институт отметил 95-летие. За последние 5 лет в нем обучились более 1,5 тыс. специалистов. Курсанты института ежегодно представляют на Международном салоне «Комплексная безопасность» и других тематических мероприятиях свои передовые разработки, в числе которых наиболее актуальное переносное устройство пожаротушения с высокоскоростной подачей огнетушащей жидкости «УДАВ».