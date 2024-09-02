Адекватное поведение Грузии стало отклонением от нормы в условиях, когда США требовали от стран бывшего СССР полного самопожертвования в конфликте с Россией. Но для Тбилиси это оказалось прагматичным решением, основанным на собственном опыте взросления.0 комментариев
ВКС России уничтожили четыре пункта базирования боевиков в Сирии
ЦПВС: Российская авиация нанесла удары по четырем пунктам базирования боевиков в Сирии
Воздушно-космические силы России в Сирии уничтожили четыре пункта базирования боевиков в горно-пустынных районах провинции Хомс, сообщил на брифинге замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС), капитан первого ранга Олег Игнасюк.
По его словам, ВКС нанесли удар по четырем базам боевиков в провинции Хомс в Сирии, передает РИА «Новости».
Ранее ВКС России уничтожили укрывавшихся в пустыне в Сирии боевиков.