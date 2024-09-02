В США четыре человека погибли в результате стрельбы в поезде

Tекст: Денис Тельманов

«В полицейское отделение Форест-Парка поступил экстренный звонок насчет троих человек, застреленных в поезде», – говорится в сообщении телеканала, передает РИА «Новости».

Отмечается, что правоохранительные органы обнаружили четырех жертв стрельбы. Три человека погибли на месте, а четвертый был отправлен в медицинский центр университета Лойолы в Мейвуде, где скончался.



Как отмечает ABC, полиция выследила предполагаемого нападавшего по камерам видеонаблюдения и задержала его. В полиции считают, что стрельба является единичным происшествием и не представляет угрозы для общества в целом.

Ранее сообщалось, что при перестрелке в Лас-Вегасе пострадал сын актера Армена Джигарханяна. Он получил огнестрельное ранение в голову, когда возвращался домой и оказался в эпицентре разборок местных банд.