Адекватное поведение Грузии стало отклонением от нормы в условиях, когда США требовали от стран бывшего СССР полного самопожертвования в конфликте с Россией. Но для Тбилиси это оказалось прагматичным решением, основанным на собственном опыте взросления.0 комментариев
Маск назвал демократов в США «партией преступников»
Демократы в США превратились в «партию преступников», заявил американский предприниматель Илон Маск.
Как написал Маск в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), демократическая партия «ведет себя так мягко по отношению к преступникам», поскольку «преступники голосуют преимущественно за демократов и они не хотят обидеть своих клиентов». По его словам, партия демократов буквально является «партией преступников», передает ТАСС.
Ранее Маск с иронией ответил на пожелание кандидата в президенты США Дональда Трампа о работе в его администрации в случае победы на выборах, опубликовав пост с несуществующим в стране министерством эффективности правительства.