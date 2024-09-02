В деле о поставках некачественных бронежилетов появились новые фигуранты

Tекст: Дарья Григоренко

Как стало известно из материалов дела, озвученных в Басманном суде, где рассматривался вопрос о продлении меры пресечения уже арестованным фигурантам, к уголовному делу о хищении бюджетных средств при реализации госконтракта на поставку средств индивидуальной защиты для военных подключены новые лица, передает РИА «Новости».

Согласно данным следствия, Семенихин Сергей, Ермаков Александр, Портянников Вячеслав и Остапенко Виктор подозреваются в том, что действовали как посредники при передаче взяток должностным лицам Минобороны. Их действия квалифицированы по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ, что предусматривает суровое наказание за посредничество во взяточничестве в особо крупном размере.

Ранее сообщалось, что свидетели дали показания по делу о поставке некачественных бронежилетов.

Напомним, СМИ сообщили, что СК расследует дело о хищении руководством ООО «ГК «Пикет», куда входят гендиректор Андрей Есипов, финдиректор Виктория Антонова и начальник службы безопасности Михаил Кальченко. Как отмечается в материалах дела, обвиняемые обманом получили от Минобороны не менее 2,4 млрд рублей. Речь идет о более чем 20 тыс. бронежилетов, которые не соответствовали требованиям.