Путин: ВС России в зоне СВО берут территории под контроль квадратными километрами

Tекст: Елизавета Шишкова

Во время открытого урока «Разговор о важном» глава государства высказался о причинах, побудивших киевские власти осуществить провокацию в Курской области.

«Главной задачи, которую противник ставил перед собой, – остановить наше наступление в Донбассе – они не достигли. Более того, теперь речь идет не о том, чтобы двигаться по 200, по 300 метров вперед», – передает слов главы государства ТАСС.

«Таких темпов наступления в Донбассе у нас давно не было: российские вооруженные силы ставят под контроль уже территории не по 200-300 метров, а квадратными километрами», – сказал Путин.

Накануне Минобороны сообщило, что ВС России освободили Птичье и Выемку в ДНР.