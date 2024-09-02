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Путин: ВС России в зоне СВО берут территории под контроль квадратными километрами
Российские военные значительно продвигаются в Донбассе, ВС России берут под контроль территории квадратными километрами, заявил президент Владимир Путин во время открытого урока «Разговор о важном» в кызылской школе.
Во время открытого урока «Разговор о важном» глава государства высказался о причинах, побудивших киевские власти осуществить провокацию в Курской области.
«Главной задачи, которую противник ставил перед собой, – остановить наше наступление в Донбассе – они не достигли. Более того, теперь речь идет не о том, чтобы двигаться по 200, по 300 метров вперед», – передает слов главы государства ТАСС.
«Таких темпов наступления в Донбассе у нас давно не было: российские вооруженные силы ставят под контроль уже территории не по 200-300 метров, а квадратными километрами», – сказал Путин.
Накануне Минобороны сообщило, что ВС России освободили Птичье и Выемку в ДНР.