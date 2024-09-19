19 сентября – День оружейника, профессиональный праздник всех работников военно-промышленного комплекса. С началом СВО мы избавились от перестроечных иллюзий и обнаружили, что российский ВПК способен не только не тормозить национальную экономику, но и быть ее драйвером, поднимая на новые уровни развития.0 комментариев
Дуров не проявил интереса к контактам с властями России
Посол России заявил об отсутствии интереса Дурова к контактам с Москвой
Посол России во Франции Алексей Мешков сообщил, что сооснователь Telegram Павел Дуров не выразил заинтересованности к взаимодействию с российскими властями, несмотря на их неоднократные обращения.
Как передает ТАСС, посол Мешков в эфире телеканала «Россия-24» отметил, что французские власти сообщили российской стороне об отсутствии интереса Павла Дурова к контактам с Москвой.
Дуров получил французское гражданство несколько лет назад, и французы рассматривают его как своего гражданина.
Мешков подчеркнул, что французские власти отказали в предоставлении соответствующих материалов по Дурову, несмотря на неоднократные обращения российской стороны. Параллельно с этим французская сторона дала понять, что Дуров не проявляет интереса к взаимодействию с Россией.
Ранее стало известно, что Дуров общается с французскими следователями на русском и английском языках. При этом, по данным Politico, Дуров отказался от консульской помощи России и ОАЭ.