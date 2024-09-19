Дуров не проявил интереса к контактам с властями России

Посол России заявил об отсутствии интереса Дурова к контактам с Москвой

Tекст: Елизавета Шишкова

Как передает ТАСС, посол Мешков в эфире телеканала «Россия-24» отметил, что французские власти сообщили российской стороне об отсутствии интереса Павла Дурова к контактам с Москвой.

Дуров получил французское гражданство несколько лет назад, и французы рассматривают его как своего гражданина.

Мешков подчеркнул, что французские власти отказали в предоставлении соответствующих материалов по Дурову, несмотря на неоднократные обращения российской стороны. Параллельно с этим французская сторона дала понять, что Дуров не проявляет интереса к взаимодействию с Россией.

Ранее стало известно, что Дуров общается с французскими следователями на русском и английском языках. При этом, по данным Politico, Дуров отказался от консульской помощи России и ОАЭ.