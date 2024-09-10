Стало известно, как Дуров общается со следователями во Франции

France Info: Дуров общается со следствием во Франции на русском и английском языках

Tекст: Елизавета Шишкова

При этом для того, чтобы получить гражданство Франции, Дуров сдавал экзамен по французскому языку и получил диплом уровня B1 – средний уровень. Однако, отмечает радиостанция, этого оказалось недостаточно, чтобы отвечать на вопросы следствия, передает ТАСС.

При задержании Дуров отвечал на вопросы на русском и английском языках.

Напомним, по данным Politico, Дуров отказался от консульской помощи России и ОАЭ.