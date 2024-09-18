ЕР и «Защитники Отечества» усилили сотрудничество для поддержки участников СВО

Tекст: Дарья Григоренко

Врио секретаря Генсовета партии Владимир Якушев и глава фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества. По итогам встречи было отмечено, что за последние два года «Единая Россия» инициировала более ста законопроектов, направленных на поддержку участников СВО и их семей. Среди них – льготы на поступление в вузы для детей героев, освобождение от госпошлины при восстановлении документов и другие меры социальной поддержки, говорится в Telegram-канале «Единая Россия».

«Появился единый стандарт региональных мер поддержки героев. Проходят выставки, посвященные участникам СВО, организованы школы начальной военной подготовки. Налажен продуктивный диалог с регионами по вопросам содействия ветеранам и их близким», – рассказала она.

Цивилева в своем Telegram-канале подчеркнула важность единого стандарта региональных мер поддержки участников СВО, который был разработан при активном участии партии.

Она подчеркнула, что в ходе встречи стороны договорились о дальнейшем усилении взаимодействия и сотрудничества с Министерством обороны и фондом «Защитники Отечества». Особое внимание будет уделено законотворческой деятельности, направленной на совершенствование системы поддержки участников СВО и их семей.