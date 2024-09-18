Основную часть российских команд до сих пор полностью или частично финансируют из бюджета регионов, тогда как во всей Европе (даже в Румынии или Албании) такой практики просто нет. Стоит ли ожидать финансового оздоровления российского футбола?10 комментариев
Суд арестовал пентхаус жены главы предприятия по производству вакцин Маковского
Суд в Москве арестовал пентхаус на западе столицы, который принадлежит супруге главы предприятия по производству вакцин от COVID-19 Евгения Маковского, которого обвиняют в попытке получить взятку, следует из судебных документов.
В документах указано, что арест наложен на две квартиры в жилом комплексе бизнес-класса в районе Фили на западе Москвы. Одна из квартир – пентхаус, расположена на последнем, 41-м этаже здания и занимает площадь 168,70 квадратных метра, средняя стоимость – от 80 млн рублей. Вторая арестованная квартира находится в этом же доме, площадь –61 квадратный метр стоимостью в 40 млн рублей, передает РИА «Новости».
Следователи выдвигают версию, что Евгений Маковский, занимая должность и.о. директора ФГУП «Санкт-Петербургский научно-исследовательских институт вакцин и сывороток и предприятие по производству бактерийных препаратов», пытался получить взятку 20 млн рублей от гендиректора ООО «Русбиофарм» Сергея Иссерса за продление договора на поставку вакцины от «Конвасэл». Ему грозит от восьми до 15 лет лишения свободы или штраф до стократного размера взятки.